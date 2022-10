Ar zibakciju 'Olas ir spēks' 14. oktobrī Rīgā tiks svinēta Pasaules olu diena

Lai pievērstu uzmanību olām kā vērtīgam uztura produktam, kas ik dienu cilvēkam dod spēku, Pasaules olu dienā – 14. oktobrī – Doma laukumā notiks zibakcija "Olas ir spēks!", kurā tiks ziedots projektam "Paēdušai Latvijai", informē Latvijas Apvienotās putnkopības asociācijas (LAPNA) izpilddirektore Anna Ērliha.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šajā dienā rīkojam īpašu zibakciju, kurā aicinām iesaistīties dalībniekus, proti, kopīgi veidosim kustības "Olas ir spēks!" atpazīšanas zīme aptuveni 100 kvadrātmetru platībā. Uzsverot olu nozīmi ikdienas uzturā, par katru atnākušo zibakcijas dalībnieku Latvijas apvienotās putnkopības asociācijas biedri ziedos olas projektam "Paēdušai Latvijai". Kopā mērķis ziedot 4500 olas!" skaidro Ērliha.

Pasaules olu diena tika pirmo reizi atzīmēta Vīnē 1996. gadā, kad tika nolemts svinēt olas spēku katra gada oktobra otrajā piektdienā. Kopš tā laika olu cienītāji visā pasaulē ir izdomājuši jaunus radošus veidus, kā godināt šo cilvēkiem tik ļoti nepieciešamo pārtikas produktu.

"Olbaltumvielas ir vienas no svarīgākajām uzturvielām cilvēka organismā. Ir būtiski turpināt izglītot sabiedrību par sabalansēta uztura nozīmi un to ietekmi uz veselību ilgtermiņā. Tādēļ arī vēršam uzmanību šim produktam ar dažādām aktivitātēm Pasaules olu dienā Doma laukumā un ne tikai," piebilst Ērliha.

Katrs zibakcijas dalībnieks saņems olu iepakojumu un vēl citus pārsteigumus. Visiem kopā būs iespēja piedalīties unikālā pasākumā, parādīt kopējo spēku un palīdzēt mazturīgajām ģimenēm un senioriem.

Reģistrēšanās saite zibakcijas dalībniekiem.

Pasākumā norisināsies arī citas aktivitātes. Turpat uz vietas būs "Olas ir spēks!" pavāru busiņš, kurā bez maksas varēs nogaršot dažādus olu ēdienus. Uz pasākumu aicināts ikviens sabiedrības loceklis, olu mīlis, sportists vai veselīga uztura piekritējs.

"Olas ir spēks!" pavāru busiņš apceļos arī citas vietas, piemēram, 14. oktobrī viesosies no pulksten 8 līdz 9.30 pie Jaunās Teikas birojiem, bet no pulksten 15 līdz 17 – Mūkusalas biroju kompleksa teritorijā. Tāpat svinības turpināsies arī 15. oktobrī – Iecavā, kur no 11.30 līdz 12.30 Iecavas stadionā būs iespēja gan nobaudīt olu ēdienus, gan piedalīties kopējā aktivitātē – kustības logo atveidē.

Kā zināms, ola ir izcili daudzpusīgs proteīna avots, kas satur 13 dažādas būtiskas uzturvielas vienā garšīgā, pieņemamā veidolā. Olas vispusīgais labums sniedz daudz dažādu priekšrocību cilvēkiem jebkurā vecumā un dzīves posmā visā pasaulē. Kā piemēram, smadzeņu darbības uzlabošana, fiziskā spēka attīstīšana, bērna augšanas veicināšana – ola var visu!

Olas lietošanai uzturā ir vairāki ieguvumi veselībai. Ola ir viens no visvairāk barojošajiem pārtikas produktiem uz planētas, viena liela ola nodrošina 13 nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, un 6 g augstas kvalitātes olbaltumvielu jeb proteīnu.

Daudzas no olās atrodamajām uzturvielām parasti tiek patērētas nepietiekami, taču tās ir nepieciešamas kā daļa no veselīga uztura, lai izvairītos no nopietnām veselības problēmām. To uzturvielu lieliskā biopieejamība jeb uzsūkšanās organismā (94% vārītām olām) nozīmē, ka olas spēj tieši uzlabot cilvēku veselību visā pasaulē, veicinot labāku dzīvi visiem.

Augstais uzturvielu blīvums ļauj tām atbalstīt ķermeņa dabisko imūnsistēmu, veicināt fizisko augšanu un palīdzēt bērna smadzeņu attīstībai.

Kā arī pastāv ieguvums mūsu planētai. Olas ir zemas ietekmes olbaltumvielu avots, un tām ir vismazākā ietekme uz vidi no kopējiem dzīvnieku olbaltumvielu avotiem, un tās ir salīdzināmas ar dažiem augu izcelsmes pārtikas produktiem.

Pārtikas banka "Paēdušai Latvijai" ir Latvijas Samariešu apvienības pārtikas programma. Tā palīdz trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas.