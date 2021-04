Ātrās nūdeles – ēst vai neēst?

Ar ūdeni ātri aplejamās nūdeles ir ļoti populārs ēdiens daudzu ēdienkartē, ne tikai studentu gados un tajos dzīves brīžos, kad nauda jāpietaupa. Speciālistu viedokļi atšķiras no "tas ir ļoti normāls ēdiens" līdz "nekā laba to sastāvā nav". Nesenā "Tasty" degustācijā ar šefpavāru arī atklājām, ka ātrās nūdeles degustācijas dalībniekiem nešķiet pat pārāk garšīgas. Tāpēc vien retorisks šķiet jautājums – kāpēc ātrās nūdeles tomēr ir tik iecienītas un iemīļotas?

Tikai ūdens un kviešu milti



"Man nekādu pretenziju pret ātri aplejamajām nūdelēm nav. Domāju, ka brīžiem tās ir pat labākas nekā klasiskā pasta, jo organismā ļoti ātri pārstrādājas. Bet, ja tās ēd, obligāti nepieciešams sportot, staigāt, dejot, kustēties," stāsta makrobiotikas speciālists Roberts Lācītis. "Pieņemsim ideālo variantu, kad ātri aplejamās nūdeles gatavotas no miltiem un ūdens – tas ir ļoti normāls ēdiens, kas dod ātru enerģiju, bet organismam pēc tam ir jākustas. Ja ēd jebkurus makaronus un nekustas, tad visi uzņemtie ogļhidrāti pārvēršas taukos. Bet paši makaroni – tie ir labi, jo tur ir tikai ūdens un kviešu milti. Es dažreiz arī tos apēdu, vienīgi piedevu garšvielas nelietoju, jo man tās garšas nav patīkamas. Nelietoju arī klāt pievienoto eļļu, jo nezinu, kādas kvalitātes tā ir. Ja nepieciešams, pievienoju sviestu, jo – lai organisms spētu pārstrādāt jebkuru graudu, vajadzīgas taukvielas. Otrs variants, ir – ja šīs nūdeles ir slikts pakaļdarinājums, tad gan labāk tās neēst. Kā to uzzināt? Tikai eksperimentējot, un ātrajām nūdelēm pēc smaržas un garšas jābūt patīkamām," skaidro Roberts Lācītis.

Greizā ēdienreize



Savukārt sertificēta uztura speciāliste Lizete Puga stāsta, ka ātrās nūdeles nav pilnvērtīga ēdienreize. "Tas ir pusfabrikāts, ko ārkārtas situācijā varam kādreiz uzēst. Tajās ir ļoti, ļoti daudz sāls. Ir arī pievienoti garšas pastiprinātāji, kas rada garšīgu sajūtu, un cilvēkam liekas, ka apēdis ko ļoti garšīgu. Taču tā noteikti nebūs normāla ēdienreize. Normālā ēdienreizē mēs vienmēr apvienojam trīs produktu grupas – ogļhidrātus, olbaltumvielas un dārzeņus. Šajā gadījumā mēs uzņemam tikai ogļhidrātus, līdz ar to sāta sajūta būs uz īsu mirkli, pēc brīža jau atkal gribēsies ēst." Protams, nekas slikts nenotiks, ja vienreiz notiesāsim, bet citādi būs, ja lietosim ilgtermiņā. "Ja katru dienu vienu ēdienreizi aizstātu trīs mēnešus pēc kārtas, tad varbūt kaut kādas sekas redzētu. Viss atkarīgs no tā, ko ēdam pārējā dienas laikā." Bet kas ir tas sliktais šajās nūdelēs? "Sāls daudzums," norāda Puga. "Ja lietojam pārmērīgi daudz sāls, var paaugstināties asinsspiediens, var veidoties tūskas, var būt arī liekais svars. Turklāt, tā kā te it tikai ogļhidrāti, nebūs sāta sajūtas, mēs gribēsim ēst atkal, un tas var sekmēt svara pieaugumu. Rodas arī pieradums pie garšas pastiprinātājiem, mums gribas arvien vairāk un vairāk pievienot sāli."

