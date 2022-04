Bezlektīnu diēta: dzīve bez tomātiem, pupiņām un pilngraudu maizes. Kam to vajag?

Kas ir bezlektīnu diēta?



Cilvēki, kas interesējas par dažāda veida diētām, ar šo diētu agri vai vēl saskarsies. Šī diēta nozīmē atteikšanos no daudziem produktiem, kuros ir lektīni, vai arī tiek ieteikts šos produktus pirms lietošanas apstrādāt un lietot minimāli.

Visvairāk lektīna ir pupiņās, pilngraudu produktos, riekstos, sēklās, kukurūzā, kartupeļos, tomātos, baklažānos, bulgāru un asajos piparos, piena produktos, jūras veltēs. Ar lektīnu bagātākais produkts ir kviešu milti, un mūsu organisms ar to cīnās, uzskata Grandi.

Vai no lektīniem jābaidās?



Lektīna diētu piekritēji uzskata: jābaidās noteikti, ka nav, bet jāuzmanās gan. Tiek ieteikts graudaugus, pupiņas, riekstus, sēklas pirms lietošanas kārtīgi izmērcēt, neizvēlēties pilngraudu maizi, neapstrādātus rīsus, izvairīties no termiski neapstrādātu tomātu un baklažānu lietošanas uzturā, īpaši no to sēklām.

Ko saka zinātne? Uztura speciālistes Ksenijas Andrijanovas komentārs



"Latvijā šī diēta, ko ārzemēs izplata alternatīvās medicīnas piekritēji, vēl nav populāra, bet redzu, ka tai ir potenciāls kļūt par jaunu pseidozinātnisku diētu arī Latvijā. Tāpēc par to jārunā uzreiz. Šobrīd nav gana daudz zinātnisku pētījumu un zinātniskas informācijas, lai varētu apgalvot, ka lektīni ir kaitīgi veselībai, īpaši, ja tos uzņem ar pārtikas produktiem tādā daudzumā, kādā cilvēki vispār mēdz ēst šos produktus.

Tas, ka ir izdomāts teorētisks modelis, nebūt nenozīmē, ka cilvēka organismā lektīni uzvedīsies tikpat slikti, cik teorētiskais modelis sludina. Apskatot zinātnisko literatūru, redzu, ka pētnieki sliecas domāt, ka šī varētu būt kārtējā pseidozinātniskā diēta, kurai nav nekāda zinātniska pamata.

Latvijā sekot šim trendam būtu pat bīstami, jo mēs jau tā ēdam ļoti maz pākšaugu, ļoti maz dārzeņu – visus produktus, kas satur lektīnus, mēs jau tā ēdam ļoti maz.

Latvietis ir izteikts gaļēdājs, un, ja viņš vēl noņems no ēdienkartes pupiņas, pilngraudu produktus, riekstus, sēklas, tomātus, baklažānus, viņa ēdienkarte kļūs vēl nabadzīgāka. Dzenoties pēc nepierādīta trenda, mēs zaudēsim vairāk, nekā iegūsim.

Pētījumi notiek, iespējams, kādreiz uzzināsim vairāk, bet šobrīd lektīnu nevajadzētu uztvert kā sāpīgu jautājumu, mēs jau tā lektīnu saturošos produktus ēdam tik maz, ka nav jāuztraucas.