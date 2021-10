Ir deviņi no rīta. Esam uz viesnīcas "Janne" jumta Pārdaugavā, tieši blakus Stradiņa slimnīcai. Viesnīca atrodas ēkā ar senu un interesantu vēsturi – un jaunākās vēstures lappuses ir ne mazāk aizraujošas. Tās saldi smaržo pēc medus. Viesnīcas īpašnieks Valdis Janovs nodarbojas ar urbāno biškopību, un viena no viņa dravām ir te, Pārdaugavā, uz viesnīcas jumta. 2018. gada jūlijā notikušajā "Latvijas biškopju vasaras saietā 2018" uz viesnīcas "Janne" jumta ievāktais medus "Rīgas Jumtu medus" ieguva godpilno pirmo vietu konkursā "Garšīgākais Latvijas medus".



Skatam paveras visdažādākie bišu stropi, no kuriem sāk izlidot pa miegainai bitei, sārti mežvīteņi blakus esošajā dārzā un zeltoties sākušu liepu galotnes. Zem kājām kraukšķ ozolzīles kā mazi salūti par godu mirušajām bitēm, kuras sakļāvušas spārnus pēdējā lidojumā, – to te zemē daudz, un nav iespējams izvairīties no uzkāpšanas. Darba bites mūžs ir īss. Bet, šķiet, arī ļoti laimīgs. Ir laime dzīvot tam, ko mīli visvairāk. Un beigās tevi apēd putni un tu atkal pacelies spārnos!