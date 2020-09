Burciņmaize, ogu čipsi un latviešu gelato – vietējie jaunumi, ko šonedēļ baudīt izstādē 'Riga Food'

Burciņmaize, latviešu gelato vafeļu glāzītē, sīpolu standziņas, cidoniju čipsi… tie ir tikai daži no Latvijas ražotāju jaunajiem produktiem, ko varēs apskatīt, nodegustēt un iegādāties Baltijas lielākajā pārtikas izstādē “Riga Food 2020”, kas jau no 9. līdz 12. septembrim notiks Ķīpsalā. "Nāc, izbaudi jaunas garšas un smelies idejas savai ēdienkartei!" aicina izstādes rīkotāju pārstāve Inese Libere.

Burciņmaize – uzcep maizīti pats!

"BIY" (no angļu valodas "bake it yourself" – "izcep pats") maize ir kukulītis burciņā jeb tava iespēja gardu maizi izcept pašam sev ērtā laikā un izbaudīt, kā tikko ceptas maizītes aromāts piepilda tavu māju. Un, protams, mieloties ar to uzreiz, izņemtu no krāsns – karsti kūpošu ar sviestu, kas pamazām, zeltainām tērcītēm tek pa garoziņu. Burciņā pieejama "Klasiskā SimMaize" un "Melnā SimMaize". Komplektā ietilpst burka ar sausajām maizes sastāvdaļām, burciņa ar ieraugu, mēģene ar piramīdpārslu sāli, ko pirms cepšanas pārkaisīt kukulītim, un pamācība, kā to visu salikt kopā. Izstādē "SimMaize" dabīgo ierauga maizīti varēs nogaršot un iegādāties Rīgas plānošanas reģiona ekspozīcijā.

Kraukšķīgs siera našķis

Kraukšķīgi siera gabaliņi ar dažāda veida garšām lieliski noder gan piknikam, gan ballītei, gan kino vakaram. Siera uzkodu ražotājs "Top Food" ir padomājis par sātīgām un ātrām uzkodām – izstādē uzņēmums prezentēs kraukšķīgo sieru "Hrumm Hrumm" ar sešām jaunām garšām: klasisko, nekūpinātā siera kraukšķi, saldo čili kraukšķi ar eksplozīvu čili asumiņu, kūpināto sieru ar izteiktu garšu, kārdinošu dzintarkrāsas kraukšķi ar bekona smeķi, uzkodu ar iecienīto krējuma un sīpolu garšu un sieru ar tomātu garšu pikantā nokrāsā. Starp citu, "Hrumm Hrumm" sieri ir roku darbs un ražoti no govs piena.

Bezglutēna ķirbju sēklu miltu maisījums maizei un cepumiem

"RichBerry" izstādē pirmo reizi plašākai auditorijai prezentēs divus pavisam jaunus produktus: bezglutēna un bezalergēnu ķirbju sēklu miltu maisījumu maizes mīklas pagatavošanai un bezglutēna ķirbju sēklu miltu maisījumu sviesta cepumu mīklas pagatavošanai. Cepumu mīklai būs trīs veidi: klasiskie sviesta cepumi, sviesta cepumi ar kakao un sviesta cepumi ar kakao un šokolādes gabaliņiem. Visi jaunie produkti veidoti tā, lai pircējam piedāvātu jau gatavu maisījumu, no kura īsā laikā pagatavot veselīgu un gardu ēdienu mājas apstākļos.

Latviešu gelato vafeļu glāzītē

Itāļu gelato ir bioloģisks produkts bez glutēna un bez laktozes. Arī latviešiem tāds ir! "Bendiku piena aitas" un zemnieku saimniecībā "Virbotnes" gatavo saldējumu no aitu piena, kas ir ne tikai veselīgs, bet arī ļoti gards. Tas satur daudz proteīna, minerālvielas, nepiesātinātās taukskābes, un tam nav specifiskas garšas. Gatavojot saldējumu, aitu pienam tiek pievienotas pašu audzētas vai no zemniekiem iepirktas ogas. Latviešu gelato vafeļu glāzītē nogaršo "Riga Food 2020" Inovāciju stendā un Rīgas plānošanas reģiona ekspozīcijā!

Laša filejas sinepju mērcē

"Salmon Fillets" ir gardi laša filejas gabaliņi, papildināti ar īpašu sinepju mērci, kas šo produktu padara patiesi unikālu. Lieliskā garša un noturīgā kvalitāte nevienu neatstās vīlušos! "Latvia Canned Fish'' ekspozīcijā varēs nogaršot gan uzņēmuma "Banga", gan arī citu Latvijas zivrūpnieku jaunākos produktus.

Biezpiena bumbiņas – gards viena kumosa našķis!

Biezpiena bumbiņas ar aveņu, melleņu, mandarīnu, upeņu, sāļas karameles pildījumu... – tie ir tikai daži jaunumi no ''Cannelle Bakery'' saldēto iepakoto produktu klāsta ērtā iepakojumā mūžam aizņemtajiem un steidzīgajiem. Biezpiena bumbiņas ir gatavotas no īsta biezpiena – atliks tikai atlaidināt vai uzsildīt, un var mieloties!

Ogu čipsi ar cidonijām – ideāls našķis

Čipsi var būt arī veselīgi! To apliecina bioloģiskās saimniecības "Mētras" radītais jaunums – trīs dažādu ogu čipsi ar cidonijām un ķirbjiem bez cukura. Lielisks, veselīgs, koncentrēts augļu un ogu produkts bez pievienota cukura, ar medu kā saldinātāju. Ideāls ātrais našķis, ko turēt pa rokai mūsu steidzīgajā dzīves ritmā. "Mētru gardumi'' produkciju izstādē meklē Rīgas plānošanas reģiona ekspozīcijā.

Sīpolu standziņas un rudzu-medus cepumi

Standziņas ir kraukšķīgas un ar izteiktu ceptu sīpolu garšu. Lieliski noderēs, dodoties piknikā vai dārza svētkos. Jaunums eleganti sader ar alu, un, ja nepaslinkosiet un uztaisīsiet ķiploku mērcīti, tad apmierināti būs gan lieli, gan mazi! Vēl "Dona" izstādē prezentēs jaunos rudzu-medus cepumus, ko novērtēs dabīgu produktu cienītāji. Saulaini, sātīgi un no rudzu miltiem gatavoti, bet cukura vietā ir izmantots dabīgais medus, un to sastāvā ir ļoti maz sāls. Pateicoties rudzu miltiem, cepumi rada ilgtermiņa sāta sajūtu. Uzņēmuma "Donas" un citu Latvijas maizes ražotāju produkciju iepazīsti Latvijas nacionālajā kopstendā.

Meistara sidrs

"Gardeners" ir sidrs, kas darināts no svaigiem, rūpīgi audzētiem vietējiem āboliem. Tās ir autentiskas, īstas garšas, ko radījis vietējais klimats, tradīcijas un cilvēku raksturs. Produkts gatavots ar dārzniekam piemītošu pacietību, rūpību un lielu mīlestību. "Sabiles sidrs" izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar trīs veida sidriem: sauso ābolu sidru, kas sniedz skaidru un elegantu garšas paleti, pussauso ābolu-upeņu sidru, kam ir svaiga, viegla ābolu un upeņu garša, un saldo ābolu-cidoniju sidru, kam piemīt skābenās garšas notis un elegants aromāts.

Baltmaize ar dārzeņiem

Mmm… cik gardi ir sajust dārzeņu gabaliņus, ieceptus tieši maizītē, pašā maizes mīkstumiņā. Šoreiz "Lāči" ir sarūpējuši gardu maizi tiem kārumniekiem, kuriem garšo gan baltmaize, gan dārzeņi. Baltmaizē ar dārzeņiem atradīsi gan saldāko burkāna radinieku pastinaku, kas cepšanas procesā kļūst īpaši maigs, gan paša dārzeņu karaļa burkāna saldenos gabaliņus. Vēl maizi patīkami papildina nedaudz pikantās zaļās paprikas un sarkano biešu piesātinātā garša. Jāpiezīmē, ka cepšanas procesā dārzeņi saglabā vērtīgās šķiedrvielas un lielāko daļu minerālvielu, tādēļ maizīte būs ne vien garda, bet arī veselīga.

Un tas nav viss! "Ogas kārums" prezentēs jaunos pīlādžu un vīnogu zefīrus, "Distillers Republic" – rumus un džinus, "Jaunpils pienotava" – nogatavināto cieto sieru ''Bresto'', "MārLapiņi" – mārrutku lapu pesto un mārrutkus ar habanero pipariem, "Lauvas tēja" un "Plūkt" aicinās degustēt jaunas bezkofeīna tējas. Citus jaunumus skati izstādes mājaslapā.

No 9. līdz 12. septembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākā pārtikas izstāde "Riga Food 2020", kas nozares profesionāļiem sniegs drošu vidi jauniem darījumiem, bet ikvienam gardēdim piedāvās iepazīt vēl neiepazītas garšas. Izstādē un kontaktbiržā savus produktus un pakalpojumus prezentēs vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Pirmo reizi izstādē būs Japānas nacionālais kopstends. Apmeklētāji varēs doties gastronomiskā ceļojumā, paviesojoties arī Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Kanādas, Ukrainas, Polijas, Moldovas un Čehijas kopstendos.

Drošības pasākumi

Lai izstādes apmeklējums būtu maksimāli drošs, ieviesta virkne drošības pasākumu: atsevišķas ieejas un izejas, kontrolēts apmeklētāju skaits, pastiprināta telpu dezinfekcija u. c.

Darba laiks

9. septembris 10.00–18.00

10.–11. septembris 10.00–19.00

12. septembris 10.00–17.00