Četru māsu konditoreja, kurā kūku receptes tiek nosapņotas

Šīs vietas veiksmes stāsts ir četras draudzīgas un entuziasma pilnas māsas, kuras Talsu konditorejā cep vienreizīgas un neatkārtojamas kūkas. "Redzot, kā cilvēki bauda kūku, labsajūtā murrājot, man liekas, ka es laikam daru labu darbu," stāsta konditorejas "Māsas" saimniece Laine Jekuma.

Viesi saņem pat gardumu ceļakājai

"Es gribu redzēt, cik daudz pati spēju izdarīt ar savām rokām. Daudzi pirms sešiem gadiem bija skeptiski, apšaubot ideju mazpilsētā atvērt uzņēmumu, bet es teicu – ja nepamēģināšu, kā gan zināšu?" atceras Laine. Daudzi, kad vēl varēja doties ciemos, iebrauca šai konditorejā pēc ciemakukuļa, gribot parādīt namatēvam vai namamātei, kas Talsos ir labs, kādi ir vietējie labumi un ar ko talsinieki lepojas. "Un tas ir stimuls, ka redzu cilvēkus atgriežamies!" Uz Talsu nelielo konditoreju pēc kūkām ierodas cilvēki no Rīgas, Kuldīgas, Liepājas. Ir arī viesi, kas pat nogriežas pāris kilometru no Rīgas – Ventspils šosejas, lai tikai paviesotos pie māsām. "Man jau daudz tālruņa numuru saglabāti, zinu, kas zvana, un zinu, ko cilvēks gribēs. Es arī vienmēr iedotu kādu nelielu gardumu ceļakājai."

Foto: Publicitātes foto

Ar lielu gribasspēku var daudz

Pirms daudziem gadiem Laine ar māsu Beati Šteinbergu strādājusi viesnīcā Rīgā – Laine par pavāru un māsa par zāles pārzini. Tad sapratušas, ka abām ir spēcīgi raksturi, liels gribasspēks un vēlme radīt kaut ko savu. "Rīgā sākām reklamētiem un cept kūkas. Tad uzsākām "pop-up" restorānu, kas bija Rāmavas muižā. Bija tik liels pieprasījums, ka mēs četratā un vēl pieaicinot māsīcas un draudzenes, netikām ar visu galā. Tai laikā man pieteicās bērns un sapratu, ka Rīgā vairs nevēlēšos dzīvot, tāpēc pārvākšos uz Talsiem." Tad vēl Talsos nebija tāda veida konditorejas un abas māsas izdomājušas mēģināt radīt konditoreju, ko pēc astoņiem mēnešiem arī atvērušas. "Sākums bija ļoti grūts, jo strādājām visas četras, un pie mums nāca ļoti daudz viesu, visiem bija interese, visi mums vēlēja tikai labu. Bija tiešām liels šoks par to, ka tik daudz cilvēku ēd kūkas. Likās, ka tas vilnis nomierināsies, bet mēs joprojām neesam apstājušās, arī pandēmija mūs nav iztraucējusi, mēs tik cepam un cepam," stāsta saimniece. "Cilvēki ir tik priecīgi, ka vismaz mūsu vieta pandēmijas laikā ir atvērta, to arī mums saka."

Foto: Publicitātes foto

Kas ir brilē krēms un tiramisu?

Konditorejas "Māsas" gardumi ir no dabīgām sastāvdaļām. Laine stāsta, ka netiek izmantoti ne tauku maisījumi, ne krāsvielas, ne e-vielas. "Mēs sadarbojamies ar Dundagas piensaimnieku, kas mums ved saldo krējumu, mums ir īsti svaigie sieri, labas olas, izmantojam kvalitatīvu šokolādi. Cilvēki to zina un attiecīgi zina, par ko viņi maksā. Jo sākumā talsinieki bija izbrīnīti, kas ir brilē krēms un tiramisu, un tad es stāstīju, ka tie ir itāļu deserti, kas agrāk bija populāri tikai restorānos. Kad cilvēkiem to visu izstāsta, viņi vēlas pagaršot." Kūkas "Māsu konditorejā" nestāv letē ilgi, tās paredzētas realizācijai tikai divas dienas. "Cilvēki zina, ka pie mums būs tikai svaigas kūkas. Taisām maz, un dažiem pat vakarā var nepalikt kūkas, un tad mēs lūdzam, lai viņi iegriežas kādu citu dienu. Mēs mēģinām ar klientiem ļoti daudz runāt. Esam draudzīgas māsas. Jūtamies te kā mājās, un mūsu viesi arī jūtas kā mājās." Laine stāsta, ka talsinieki visas četras māsas sveicinot, satiekot uz ielas. "Talsi ir mazi, un es tiešām gribu draudzēties ar visiem." Konditoreja pirms diviem gadiem arī ieguvusi titulu un balvu kā draudzīgākais Talsu uzņēmums.

Uzmanību, var kļūt par "braunomānu"!

Visiecienītākā ir medus kūka, kas veidota pēc četru māsu vecmāmiņas receptes, nevis ar krējumu, bet kondensētā piena karameli un plānām kārtiņām, ļoti salda, dekorēta ar ogām. "Esmu konditorejā mēģinājusi arī ar krējumu, bet šī cilvēkiem labāk garšo." Ļoti slavena ir "Māsu" radītā "Pavlovas" kūka, pēc kuras braucot no visas Latvijas, un braunijs. "Reiz dāma ienāk konditorejā un saka: "Es jūs sūdzēšu tiesā, jūs manu vīru esat padarījušas par "braunomānu"! Viņš katru dienu pie jums pērk braunijus," smaida Laine. Vēl iemīļota ir ceptā siera kūka ar zemesriekstu sviesta pamatni. "Mēs kūkas taisām sezonāli. Ja ir zemeņu laiks, tad dekorējam ar zemenēm, ja rudenī ir burkāni, tad cepam burkānkūkas un dekorējam ar āboliem." Piebildīšu, ka bulciņas šai konditorejā neatradīsi, un kā stāsta saimniece – viņa gatavo kūkas, jo to darīt māk vislabāk.

Foto: Publicitātes foto

Māsu sadarbība

Laine pati kūkas neēd, bet radīt prot. "Es nosapņoju daudzas receptes un daudz par tām domāju. Piemēram, iedomājos, ka dzērvenes labi sader ar balto šokolādi, un, ja ir melleņu laiks, tad – kādas garšas sader ar tām. Ar savām receptēm mēs pielāgojamies visu cilvēku vēlmēm. Man garšu salikumu ir tūkstošiem. Daudzas receptes izdomāju naktī, un tad aicinu māsas nogaršot un akceptēt. Katrai no viņām ir sava mīļākā kūka, bet kaut kā pie kopsaucēja nonākam." Laine ir galvenā konditore, tomēr visu māsu viedoklis viņai ir ļoti svarīgs. "Un nav tā, ka viņas visu laiku teiktu "Cik viss garšīgi!" Nē, viņas atļaujas arī pakritizēt kādu garšu, viņas ir zinošas vērtētājas. Mēs mākam īsto garšu kopā atrast, viņas man diezgan daudz iesaka." Un Laine skatījusies daudz raidījumu un meklējusi daudz recepšu, ka, saliekot visas zināšanas un idejas kopā, var pagatavot kūkas tā, kā cilvēkiem garšo.