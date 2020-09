Daugavpils gatavojas pirmajam 'street food' festivālam

Sestdien, 12. septembrī, kad Daugavpilī notiks Rīgas ielas svētki, Vienības laukumā plānots arī šajā pilsētā pirmais ielu ēdiena jeb "street food" festivāls, vēsta pasākuma rīkotāji. Vietējo restorānu un kafejnīcu pavāri sagatavojuši gardu piedāvājumu svinētājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ielu ēdiena festivāls notiks no pulksten 12 līdz 20, garšīgus ēdienus un dzērienus sagatavojuši vairāki vietējie Daugavpils restorāni un kafejnīcas: "Plaza", "Odesa Mamma", "Tex Mex", "Silene Resort&Spa", "Chill&Grill", "Ēdnīca Nr.1", "Burunduk", "XL Burritos", "Coffee 2 Go", "Peka Bakery", "What about coffee?", "Bērnu varavīksne" un "Pabeerzner".

Kā norāda pasākuma rīkotāji, pirmajiem 1500 apmeklētājiem, kas iegādāsies kādu no ēdieniem, tiks dāvāta īpašā festivāla nozīmīte.

Par muzikālo noskaņu ielu ēdiena festivāla laikā gādās dziedātāji Artūrs Gruzdiņš, Diāna Paško un Jana Kļaviņa, ģitārists Jegors Kovaikovs, kā arī Daugavpils jauniešu instrumentālā grupa.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Delfi" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.