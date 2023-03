Gaidot Dziesmu un deju svētkus, tiek meklēta 'Virssieriņa' garša

Zemeņu glazūrā ar cepumu garšas biezpienu un magonēm, bet varbūt – pārklāts ar šokolādi cidoniju garšas biezpiens ar rudzu rīvmaizi? Šie ir tikai daži no unikālajiem variantiem, kā varētu garšot jaunais, Latvijas tautas izvēlētais un par godu XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem radītais "Kārums" biezpiena sieriņš. Ikvienam ir iespēja ieteikt savu variantu, lai taptu "Kārums Virssieriņš", informē "Food Union" pārstāve Ērika Kirsone-Kriviņa.

"Mūsu nacionālais dārgums – Dziesmu un deju svētki – ir pierādījums tam, cik mērķtiecīga un vienota tauta esam. Mūs vieno arī mūsu nacionālais gardums – "Kārums". Visiem kopīgs, tomēr arī katram savs, jo viedokļu par to, kāds ir visgaršīgākais biezpiena sieriņš, ir tikpat daudz, cik kora dziesmu, dziesmu, horeogrāfiju un amatnieku izstrādājumu. Tāpēc, par godu dziesmusvētkiem, aicinām visus virtuāli sanākt (sadziedāties) kopā, lai kopīgi izvēlētos, kā garšos jaunais "Kāruma" "Virssieriņš"," uzsver Ieva Lejniece, "Food Union" valdes locekle un mārketinga vadītāja Latvijā.

"Līdzdarbība ir viena no dziesmusvētku vērtībām. Bez tās nav tapuši nevieni no 26 dziesmu un deju svētkiem. Un ar to mēs visi lepojamies. Tikpat lepni esam arī par citu nozaru sasniegumiem, kas ir kļuvuši teju kanoniski un spēcīgi asociējas ar mūsu valsti. Arī garšas ziņā. Tāpēc aicinām ikvienu uz radošu iesaisti, kopā ar "Food Union" veidojot savu garšas buķeti," uzsver Daina Markova, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku izpilddirektore.

"Saliec Virssieriņu!" iniciatīva norisināsies trīs posmos

Pirmais posms sācies 14. martā un ilgs līdz 3. aprīlim. Tā laikā ikviens kārumnieks, svētku dalībnieks, brīvprātīgais vai līdzjutējs aicināts vietnē www.virssierins.lv izveidot savu ideālo "Kāruma" sieriņu, izvēloties glazūras, biezpiena masas un piedevas garšas.

Otrais posms ilgs divus mēnešus – aprīlī un maijā. Šajā laikā "Food Union" Svaigo piena produktu izcilības centra meistari radīs recepti tautas izvēlētajam "Virssieriņam", kura garšas cilvēki būs izvēlējušies visvairāk.

Trešais posms būs "Kārums" iniciatīvas kulminācijas brīdis. Jau šī gada jūnijā patērētāju izvēlētais "Virssieriņš" nonāks tirdzniecībā, kļūstot par īpašo "Food Union" veltījumu Latvijas tautai, svinot Dziesmu un deju svētkus. Līdztekus uzņēmums visu svētku ietvaros rūpēsies arī par to dalībnieku ēdināšanu, nodrošinot daudzveidīgu klāstu ar svaigajiem piena produktiem, norāda uzņēmuma pārstāvji.