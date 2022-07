Hotdogu personības tests: ko par tevi liecina izvēlētā mērce

Katru gadu jūlija trešajā trešdienā visā pasaulē atzīmē Starptautisko hotdogu dienu, kuras laikā brokastīs, pusdienās un vakariņās tiek ēsti hotdogi visdažādākajās kombinācijās. Vai zināji, ka hotdogi ir ne tikai gardas uzkodas, bet var būt arī izcili personības noteicēji? Piemēram, hotdoga mērces izvēle, tāpat kā citas gaumes lietas, var daudz pastāstīt par cilvēku. "Narvesen" eksperti dalās novērojumos un aicina noskaidrot, ko par tevi vai taviem draugiem liecina dažādas klasiskās hotdoga mērces.

Hotdogs bez mērces

Kāpēc censties kaut ko uzlabot, ja viss jau ir lieliski? Ja tev patīk nobaudīt parastu, vienkāršu hotdogu bez jebkādas mērces vai citām piedevām, tu esi cilvēks, kas visaugstāk novērtē tieši mazās lietas, kuras katru dienu padara īpašu – jauku pastaigu, savas mīļākās dziesmas dungošanu, satikšanos ar draugiem, un esi tik apmierināts ar dzīvi, ka negribētu neko mainīt.

Kečups

Ja esi klasiskās hotdoga un kečupa kombinācijas cienītājs, tu cieņā turi pārbaudītas, klasiskas un vienkāršas vērtības, kas it nemaz nav slikti! Šī izvēle arī liecina par zināmu uzticamības līmeni, un, visticamāk, draugi pēc palīdzības mēdz vērsties tieši pie tevis.

Lai gan pēdējā laikā pasaulē popularitāti gūst nerakstīts likums, ka pēc 18 gadu vecuma kečups uz hotdoga nav jāizvēlas, tās ir pilnīgas muļķības – Latvijā liela daļa hotdogu cienītāju izvēlas tieši kečupu, un to apstiprina arī "Reitan Convenience Latvia" Mārketinga un komunikācijas departamenta vadītājas Ilzes Dumcevas teiktais: "Hotdogi ar baltmaizi, Kabanos, Vīnes vai Frankfurtes desiņu un kečupu nemainīgi saglabā augstu popularitāti gan pieaugušo, gan jauniešu vidū. Tiek izbaudītas arī citas kombinācijas, taču šī hotdoga kombinācija jau vairākus gadus ir nepārspēta."

Sinepes

Tu esi pārliecināts par sevi un lieliski apzinies, kas tev patīk un kas nē, kā arī esi mazliet neparedzams (vislabākajā nozīmē). Tev bieži gribas kādu piedzīvojumu, un tāpēc tu novērtē sinepju stipro garšu. Iespējams, tu ik pa laikam savas stingrās pārliecības dēļ izcelies ar vieglu stūrgalvību, taču vienlaikus spēj atzīt savas kļūdas.

Majonēze

Tev patīk klasiskas vērtības, bet esi gatavs arī mazliet eksperimentēt. Tu esi uzticams un kulturāls, un to, visticamāk, atzīst arī tavi draugi, kolēģi un ģimenes locekļi. Tev patīk visu darīt viegli un nesteidzīgi, un arī pēc darbu paveikšanas tevī pastāvīgi mīt mierīgs, nosvērts gariņš.

Kombinācija – majonēze, kečups un sinepes

Tev patiešām ne no kā nav bail! Tu esi gatavs visdažādākajiem izaicinājumiem, un ierasts dzīves ritms tev it nemaz nav piemērots. Tu esi īsts dzīves baudītājs – ja ir iespējams nobaudīt vairākus labumus, obligāti vajag pamēģināt visus. Ja esi ieradies kādā ballītē, vari rēķināties ar to, ka būsi tās centrā un turēsi to uz augsta viļņa visas nakts garumā.