Teju katrā tirdzniecības centrā ir vismaz viens specializētais tējas veikaliņš. Esmu novērojusi, ka vismaz Rīgā pie tiem brīžiem stāv garas rindas, lai nopirktu tēju, un cilvēki gatavi atstāt krietnas naudas summas. Un tajā pašā laikā lielveikalā var nopirkt zemeņu, aveņu un citas garšas tējas, kas maksā vien pāris eiro. Kā novērtēt, cik adekvāta ir cena, ko maksājam par tēju, kas patiesībā ir tējai pievienotā zemeņu un meža ogu garša un kas atrodams papīra tējas paciņā, ko mērcam ūdenī, – vaicāju tēju ekspertam, "www.esmilukafiju.lv" vairumtirdzniecības direktoram un zīmola "Dammann" oficiālajam izplatītājam Latvijā Artūram Grikkem.





Karstais dzēriens ar aromātu

"Tējas lapas pašizmaksa nav augsta, bet jautājums ir, par kādām pievienotajām vērtībām mēs samaksājam. Iesaku tēju uzlūkot kā romantisku, patīkamu un baudāmu un labāk samaksāt par to, kas mums garšo, nedaudz vairāk, ja ir iespēja ieiet skaistā veikalā, pagaršot uz vietas degustācijā un apskatīt šīs tējas lapas. Mēs samaksājam arī par zinošu pārdevēju, kas izmācījies par tējām," stāsta Artūrs, tomēr es vēlos piebilst, ka, pēc manas pieredzes, ne vienmēr pārdevēji tējas veikaliņos ir zinoši. Ja vēlamies nopirkt izdevīgāk, tad varam tēju ņemt no lielveikala plaukta ar atlaidi, bet aizdomājos par to, kas tādās lētajās tējās vispār ir iekšā.

Pēc eksperta stāstītā, tējas plantācija ir milzīga. Kvalitatīvai tējai tiek nolasītas 3–4 lapiņas no krūma. Taču krūms ir kupls un plašs arī apakšā. "Jo zemāk ir lapa, jo mazāk saules tā dabūjusi. Taču rūpnieciski tiek nolasīts viss, pat kopā ar zaru gabaliņiem. Lētā tēja ir apakšā augošā tēja, kas saberzta ļoti smalkā pulverī, un pēc tam ar sintētisko aromatizētāju rūgtie aromāti tiek nomākti. Mēs iegūstam karsto dzērienu, kas daudziem patīk un ir pieņemams."

Un tomēr – kā izvēlēties no ārkārtīgi lielā tēju piedāvājuma to īsto? Artūrs Grikke novērojis, ka Latvijā mēs par tēju saucam visas lapas, ko ieberam krūzītē un aplejam ar ūdeni.