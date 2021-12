Izdota Abu Meri ģimenes apkopoto libāniešu recepšu grāmata

Tikko iznākusi jauna grāmata – “101 libāniešu ēdiens”, vēsta apgāda "Zvaigzne ABC" pārstāve Kristīne Ilziņa. Jaunajā grāmatā apkopotās receptes ir tuvas visa pasaulē populārās Vidusjūras diētas ēšanas principiem, turklāt grāmatas autori Linda un Hosams Abu Meri ir rūpīgi piedomājuši, lai ēdieni būtu pagatavojami ātri, viegli un no produktiem, kas nopērkami jebkurā pārtikas veikalā.

Būdams gastroenterologs, Hosams zina, ka ēdiens ietekmē labsajūtu, tāpēc katra recepte ir papildināta ar "Ārsta padomu" par saudzīgu attieksmi pret gremošanas sistēmu. Grāmatu vēl "garšīgāku" padara iespēja redzēt, kā izskatās uzrakstīts un kā skan izlasīts katra ēdiena nosaukums arābu valodā, tādēļ humosu viņi ar nolūku dēvē par "hummusu", bet haloumi par "halumi", lai lasītājs izjustu gan libāniešu garšu vilinājumu, gan arābu valodas skanējumu.

Stilīgā pavārgrāmata sākas ar ievadu un stāstu par to, kas ir libāniešu virtuve un kādas ir tās īpatnības. No vieglām uzkodām, salātiem un zupām līdz pamatēdieniem un desertiem – gan veģetārieši, gan gaļēdāji te atradīs iedvesmu un iedrošinājumu. Zirņi un pupiņas, pētersīļi un tomāti, kāposti, baklažāni un pipari, rieksti un mandeles, malta un svaiga gaļa un akniņas… mmm, jā, to visu taču mēs gatavojam arī ikdienā!

"101 libāniešu ēdiens" parādīs, kā no šiem pašiem produktiem pagatavot citus, gardus un neparastus ēdienus, ieviešot papildu garšas un krāsas savā ikdienas ēdienkartē. Skaisti noformēta un ērti sakārtota, šī recepšu grāmata kļūs par lielisku ieguvumu gan tiem, kas labprāt izmēģina ko jaunu, gan tiem, kas cenšas ēst veselīgi un rūpēties par savu veselību, gan tiem, kas nolēmuši eksperimentēt pirmo reizi.

Kā ievadā saka autori: "Gardi gatavot, veselīgi ēst un labu apetīti!"

Hosams Abu Meri ir libāniešu ārsts gastroenterologs. Viņš saviem pacientiem ik dienu visa cita starpā skaidro arī veselīgas ēšanas pamatprincipus un stāsta, ko drīkst un ko noteikti nedrīkst ēst, lai nesaasinātu dažādas ar gremošanas sistēmu saistītas kaites.

Linda Abu Meri ir latviešu žurnāliste, LTV Rīta Panorāmas vadītāja, kurai brīvajā laikā patīk izmēģināt jaunu ēdienu receptes un radoši darboties virtuvē.

Linda un Hosams Abu Meri abi kopā ir ģimene, kas ar prieku svin dzīvi un katru ciemiņu pacienā ar karaliskiem libāniešu virtuves gardumiem.