Kalnciema kvartāla tirgus darbu atsāks no 12. marta

No 12. marta Kalnciema kvartāla tirgus atsāk darbību sestdienās no 10 līdz 16 ierastajā vietā – Kalnciema ielā 35. Iknedēļas tirgus līdz šim piecpadsmit gadu garumā pastāvīgi notika Kalnciema kvartālā, bet sakarā ar ierobežojumiem uz laiku tika pārcelts uz Āgenskalna tirgu. Kā skaidro Kalnciema kvartāla pārstāve Darja Trizna, Kalnciema kvartāla tirgus ir Rīgai nozīmīga vieta un neatņemama pilsētas kartes sastāvdaļa, kur saglabājas būtiskā saikne starp vietējiem ražotājiem un pilsētas iedzīvotājiem, veidojot Rīgas un Pārdaugavas dzīves ritmu.

"Atkaltikšanos 12. martā sagaidīsim ar īpašu notikumu – kopā ar Tomu Grēviņu tirgus laikā varēsim pārrunāt dzīvi un pēdējā laika notikumus, iesaisti grūtību pārvarēšanā. Martā Kalnciema kvartāla tirgū paredzēta plaša pasākumu programma, kas veltīta dabas atmodai un veselības veicināšanas paņēmieniem – ābeļdārzā rušināsimies zemē un apgūsim partizānu dārzkopību, stādīsim garšaugus un telpaugus, uzzināsim par alternatīvo nākotnes pārtiku un kukaiņu pētniecību, un dalīsimies pieredzē, kā ienest svaigu elpu apkārtējā vidē," stāsta Darja Trizna.

Kalnciema kvartāla pagalmā satiksies Latvijas zemnieki, mājražotāji un amatnieki, būs pieejami arī svaigi pavasara ziedi, stādi un vinils. Jauno kolekciju piedāvās "ZIB", pavasarīgus aksesuārus – "Nada", bet smalkus porcelāna traukus un krūzes sarūpēs "Katrīnas keramika". Kalnciema kvartāla kafejnīca pacienās ar karstiem dzērieniem un brokastīm, ko varēs baudīt ābeļdārzā.

Galerijā visu martu būs skatāma mākslinieces Aijas Putniņas personālizstāde – tā veltīta īslaicīgajām gaismas un debesu parādībām uz dabas cikliskuma fona, attēlojot tās ar krāsu zīmuļiem.

Programma

12. martā

11.00-14.00 uz Kalnciema kvartāla skatuves Toms Grēviņš un Ilze Švarcbaha sarunāsies ar tirgus dalībniekiem par dzīvi un pēdējā laika notikumiem, atcerēsies tirgus stāstus. Apmeklētāji uzzinās, kāpēc "Rīta putnu" paipalas klausās baroka mūziku, kā gatavot "Idilles" bur-bur gurķīšus un kādas "Skrīveru mājas saldējuma" garšas gaidāmas šosezon. Īpaši pievērsīsimies saliedētības un iesaistīšanās tēmām.

10.00-16.00 kopā ar augu entuziasti Ievu Reinholdi noskaidrosim, kas ir partizānu dārzkopība – Ieva aicina visus ierasties ar savu mazo podiņu, krūzīti vai mājās atrastu kastīti, kuru pie viņas varēs piepildīt ar zemi un sīpoliem.

19. martā

10.00-16.00 pārtikas produktu pētniece un ilgtspējīga dzīvesveida rosinātāja Ilga Gedovica piedāvās iegādāties un iepazīties ar alternatīvajiem pārtikas produktiem un ēdamajiem kukaiņiem. Ilga ir pirmā zinātniece Latvijā, kas uzsākusi pētījumus par kukaiņu un kāpuru pielietojumu pārtikā un centusies ieviest ēdienkartē Latvijā audzētas sliekas.

11.00-14.00 Rīgas Jauno tehniķu centrs ābeļdārzā vadīs izglītojošu mākslas darbnīcu – te bērni un jaunieši ar radošām aktivitātēm uzzinās vairāk par mākslas mijiedarbību ar dabu.

13.00-15.00 kopā ar Āgenskalna iedzīvotājām Kristīni Andresoni un viņas meitu Irbi mācīsimies, kā uztaisīt māla podiņu un iestādīt tajā sezonas garšaugus – rozmarīnu, baziliku un timiānu, ko vēlāk varēs pārstādīt mazdārziņā vai arī audzēt uz balkona palodzes.

12.00-13.00 notiks biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" vadīta diskusija jauniešiem un ekspertiem, dziļāk ieskatoties mežsaimniecības un vides aizsardzības jautājumos. Diskusija ir viena no Attīstības Iniciatīvu Rūpnīcas (RŪPnīcas) aktivitātēm jauniešiem, kas notiek Eiropas Jaunatnes attīstības gada ietvaros un ierosināta, lai par šīm un citām svarīgām tēmām runātu ar plašāku sabiedrību, kā arī ietekmētu likumdevējus un dažādu līmeņu politiķus.

26. martā

10.00-16.00 darbnīcā kopā ar kūdras vākšanas ekspertiem no "For my plants" mācīsimies, kā pareizi pārstādīt telpaugus un veiksmīgi rūpēties par tiem.

11.00-14.00 zemnieku saimniecības "Vārpas" saimnieki mācīs bērniem dēstīt jaunos lapu salātus, iesēt dilles un redīsus, ar ko papildināt urbāno mazdārziņu.

12.00-14.00 veselīgu gardumu darbnīcā ābeļdārzā kopā ar Kristīni Štikāni no "SirdsVirtuve" un LU Bioloģijas fakultātes pārstāvjiem gatavosim saldās enerģijas bumbiņas un uzzināsim vairāk par augu izcelsmes uzturu.