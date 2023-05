Ķiploku grauzdiņi, grilēta gaļa, desiņas – kādas ir labākās alus un ēdiena saderības

Neskatoties uz to, ka pavasaris pārsteidz ar kādu vēsāku dienu, piknika sezona jau ir sākusies. Līdz ar pirmajiem saules stariem daudzi no mums steidzas pie dabas, lai ceptu un grilētu gaļu, zivis, dārzeņus. Siltajās dienās arī biežāk baudām alu. Līdzīgi kā ēdieniem, kurus mēdzam gatavot un baudīt pie dabas, ir arī dažādi alus veidi, un katram no tiem ir ieteicamās ēdienu saderības. Ar ko labāk baudīt rudzu maizes eilu, kādam ēdienam piederēsies alus ar ogu garšu, bet kādam – alus ar lielāku alkohola daudzumu?

Par ēdienu un alus saderībām vairāk stāsta "Mežpils alus" vēstnesis Edgars Magons.

Gaišais alus ar zivīm vai grilētu cūkgaļu



Viens no iecienītākajiem alus veidiem tradicionālais lāgeris, kas brūvēts no zeltainu miežu iesala. Gaišajam lāgerim ir diezgan spēcīga apiņu garša un arī alkohola daudzums pārsniedz 5%, to ieteicams baudīt ar kādu sātīgu ēdienu. Vasaras grilsezonā tas lieliski papildinās tradicionālo cūkgaļas šašliku, barbekjū vai gardas ribiņas pikantā marinādē. Tā viennozīmīgi būs kombinācija vienkāršu un dabisku lietu cienītājiem. Gaišais alus labi saderēs arī ar zivīm – grilētu balto vai sarkano zivi vai arī uz ugunskura gatavotu zivju zupu.

Rudzu maizes eils ar ķiploku grauzdiņiem



Viens no šīs vasaras jaunumiem – rudzu maizes eils – vislabāk saderēs ar ķiploku grauzdiņiem, grilētām ribiņām vai pat liellopa sautējumu, ko arī var pagatavot katlā uz atklātas uguns. Šis alus ir ar karameļu un maizes garšu un aromātu, tāpēc lieliski saderēs arī ar uzkodām – gaļas pastētēm, siera un gaļas platēm vai brusketām.

Vasarīgs alus ar augļiem vai siera kūku



Alus baudītāji un jaunu garšu meklētāji nereti dod priekšroku arī alum ar augļu vai ogu garšu un aromātu. Šādam alum visbiežāk ir maigāka garša, dūmakains izskats, ko rada raugi, un sabalansēts salduma un skābuma daudzums. Tas ir īstens vasaras dzēriens un šādam alum piestāvēs vasarīgi dārzeņu salāti, augļu plates vai augļu salāti, kā arī siera kūka ar laima piedevu.

Jo rūgtāks alus, jo pikantāks ēdiens



Izvēloties rūgtāku alu ar spēcīgāku apiņu klātbūtni, to droši var baudīt kopā ar sarežģītākiem un pikantākiem ēdieniem. Ne visi cilvēki vēlas eksperimentēt ar garšām, taču tiem, kuri vēlas nobaudīt ko citādāku un neierastāku, iesaku pamēģināt rūgtāku alu ar pikantiem vistu spārniņiem. Šāds alus papildinās arī kartupeļu čipsus vai kādu aromātisku un garšas ziņā spēcīgu sieru.

Alus sader arī ar desertiem



Alu pavisam droši var baudīt arī ar dažādiem desertiem – jau pieminētais alus ar augļu un ogu garšu saderēs ar saldajiem ēdieniem, kuros dominē svaigas ogas vai augļi, rudzu maizes eils piestāvēs desertiem, kuros ir maize – ķiršu un rudzu maizes sacepums, rupjmaizes kārtojums, maizes sacepums ar mandelēm u.c. Savukārt, porteris papildinās un izcels šokolādes desertus, piemēram, šokolādes kūku vai pudiņu.

Jaunu garšu saderību atklāšana



Kopumā pasaulē ir vairāki simti alus veidu, tie atšķiras pēc krāsas, garšas, stipruma, aromāta, sastāvdaļām, ražošanas metodes, receptes, vēstures vai izcelsmes. Un katram no šiem alus veidiem ir piemērotākie ēdieni, baudot tos kopā, garšas izcels un papildinās viena otru. Grila sezona un siltie vasaras vakari ir labākais laiks, lai atklātu un izbaudītu jaunus alus veidus un garšu saderības. Alus ir unikāls dzēriens, jo pareizā kombinācijā tas papildinās gan pikantus gaļas ēdienus, gan aromātiskus sierus, viegli grilētas zivis vai pat šokolādes, maizes un augļu desertus.