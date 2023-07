Laboratorijā audzēta gaļa – kā šūnas pārtop steikos un kotletēs

Sviestmaize ar desu, kas nav pagatavota ne no dzīvnieka gaļas, ne putna un pat ne no sojas, – šādi varētu izklausīties jaunākā šarāde pārtikas industrijā. Lai gan izklausās kā no 2000. gadu sākuma zinātniskās fantastikas filmām, kur viss izskatījās nedaudz kosmiski (un varbūt nedaudz komiski) un nepierasti, šodien mākslīgi audzēta gaļa vairs nav zinātniskā fantastika, bet gan realitāte, tiesa, pagaidām otrpus okeānam.

Gadu tūkstošiem cilvēki uzturā ir lietojuši gaļu, taču pēdējās desmitgadēs pārmaiņas ir vērojamas arī šī tik ļoti ierastā ēdiena patērēšanā. Cilvēkus visā pasaulē satrauc lopkopības nozares negatīvā ietekme uz vidi, un ne bez iemesla. Tiek ziņots, ka lopkopība kopumā rada aptuveni 14,5 procentus no globālajām oglekļa emisijām. Taču jāpiezīmē, ka arī mākslīgi audzēta gaļa rada izmešus. 2023. gada Kalifornijas Universitātes Deivisa ziņojumā ir norādīts, ka audzējot gaļu laboratorijā, izmantojot farmaceitiskas klases procesus, kas ir ļoti energoietilpīgi, potenciāli tiks nodarīts tikpat liels kaitējums dabai.

Līdztekus bažām par dabas piesārņojumu, mūsdienās būtiski ir kļuvuši arī ētiskie apsvērumi – arvien vairāk cilvēku atsakās no gaļas uzturā, jo nevēlas ēst kauta dzīvnieka ķermeni. Visbeidzot – esam pārkāpuši 8 miljardu iedzīvotāju slieksni uz Zemes, kas nozīmē, ka gluži vienkārši visiem steika nepietiks.

Pasaulē katru gadu pārtikas vajadzībām tiek nokauti 80 miljardi dzīvnieku, un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) kopīgajā ziņojumā prognozēts, ka līdz 2031. gadam pieprasījums pēc gaļas pasaulē pieaugs par 15 procentiem, jo palielināsies pārtikušo iedzīvotāju skaits.

Tas savukārt rada nepieciešamību pēc alternatīvām gaļas ražošanas iespējām, un viena no tām ir mākslīgi audzēta gaļa. Ja vēl pirms 10 gadiem tā šķita fantastika, šobrīd esam pietuvojušies brīdim, kad vismaz restorānos varēs ēst mākslīgi audzētu gaļu.

"ASV Lauksaimniecības departaments (USDA) pirmo reizi vēsturē atzina par derīgu divu uzņēmumu – "Good Meat" un "Upside Foods" – ražoto gaļu, kas audzēta no dzīvnieku šūnām," vēsta medijs "Scientific American". USDA apstiprinājums tika saņemts mazāk nekā gadu pēc Pārtikas un zāļu pārvaldes atzinuma, ka abu uzņēmumu produkti ir veselībai nekaitīgi. Jānorāda, ka tas bija pēdējais regulatīvais apstiprinājums, kas nepieciešams, lai uzņēmumi varētu sākt tirgot laboratorijā audzēto gaļu ASV teritorijā.