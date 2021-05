Laimīgā pilsēta! Astoņas āra terases Rīgā, kurās baudīt dzīvi

Man tā bija īpaša diena, kad pirmo reizi pēc tik ilga pārtraukuma varēju baudīt vakariņas āra terasē. Šo iespēju izmantoja arī daudzi citi, kas saulainā vakarā bija gatavi gaidīt salīdzinoši ilgi, lai iegūtu savu vietu pie galdiņa āra terasē. Daļa restorānu pēc dīkstāves nav atjaunojuši āra terases, bet daļa to izdarījusi ar lielu sajūsmu un pacilājuma sajūtu. Priecājoties par to, ka atkal iespējams baudīt citu gatavotas maltītes un dzērienus no īstiem traukiem un kopā ar citiem restorānu un kafejnīcu apmeklētājiem, iesakām astoņas āra terases Rīgā, kur gūt varbūt jaunus, bet varbūt kādu laiku piemirstus iespaidus – gan garšā, gan emocijās.

"Cuba cafe"

Foto: Publicitātes foto

"Tagad cilvēku plūsma mazliet nomierinājusies, bet pirmās trīs dienas, kad atvēra āra terases, bija kas lielisks, burvīgs, nepieredzēts, tie bija svētki. Es tik laimīgu Rīgu vēl nebiju redzējis nekad – ne Rīgas svētku, ne astoņsimtgades svētku, ne Latvijas simtgades svētku laikā," stāsta vadītājs Arnis Bikšus. Arī darbinieki priecīgi strādāt. Brīvu galdiņi vispār nebija, kā vieni tos atbrīvoja, uzreiz bija nākamie viesi. "Gandarījuma sajūta bija līdzīga kā pēc "Prāta vētras" koncerta Mežaparkā." Arnis stāsta, ka uz "Cuba cafe" nākot pastāvīgie viesi, kuriem patīk, ka "bārmeņi nav robotiņi, bet ar viņiem var aprunāties un kādus jokus padzīt." Te skan Kubas mūzika, var nogaršot Kubas sendvičus un karstos načos, kas labi sader ar kokteiļiem.

Galerija "Istaba"

Foto: Publicitātes foto

"Āra terasē var ļaut laikam apstāties, sajust mākslas klātbūtni, iedzerot vīnu un baudot kaut ko no "Istabas" bufetes klasikas, piemēram, tīģergarneles, mīdijas un pīli. Paēst var arī nopietnāk, pasūtot zupu. Regulētā skaitā var iekļūt arī galerijas veikalā, apskatīt izstādi, satikt jaunos modes dizainerus un apraudzīt viņu kolekciju tērpus," stāsta bufetes vadītāja Baiba Miltiņa.

Restorāns "Rossini"

Foto: Publicitātes foto

"Visi viesi ir ļoti pozitīvi noskaņoti. Arī personāls priecīgs atgriezties salīdzinoši normālā darba ritmā, nekā tas bija ar ēdienu līdzņemšanu. Mēs esam itāļu ģimenes restorāns, un mums ir vienkārša, bet tai pašā laikā laba un draudzīga apkalpošana," stāsta zāles pārzinis Rustams Lācis. Viesi lielākoties ir pastāvīgie apmeklētāji, ko personāls atpazīst jau gadiem. Te ir izslavētas picas ar plānu mīklu un bagātīgu pildījumu. Tāpat ir iecienīta jūras velšu pasta un teļa karbonāde.

"Cabo cafe"

Foto: Publicitātes foto

"Te var izbaudīt vasarīgu, saulainu un patīkamu noskaņu," stāsta kafejnīcas pārstāve Maija Arbidāne. Šobrīd topā ir grila ēdieni un dažādu veidu salāti, kā arī vasarīgi kokteiļi.

"B Bārs restorāns"

Foto: Publicitātes foto

"Visiem ir liels prieks un pacilājuma sajūta, par to, ka beidzot atvērtas terases un var satikties, lai arī ne kuplā skaitā. Cilvēki pret ierobežojumiem ir ļoti saprotoši," stāsta vadītāja Diāna Beļska. "Mūsu terase atrodas uz bruģa, tieši Doma baznīcas pakājē, un te jūtama Vecrīgas atmosfēra." Restorānā pamatā ir Eiropas virtuve ar vietējiem produktiem, taču ieviesti arī suši no Āzijas virtuves. Vēl topā ir īpašs steiks, ko cilvēki ar prieku nobauda."

"Andalūzijas suns"

Foto: Publicitātes foto

"Mūsu sajūta ir tāda, ka ļoti daudz darba un ļoti liels pieprasījums. Viesu sajūta – liela sajūsma un neticība, ka ir iespējams apsēsties pie galdiņa un paēst. Mēs pat dažreiz dzirdam sajūsmas izteicienus otram, ka tas ir forši un neticas, ka iespējams," stāsta krodziņa līdzīpašnieks Māris Kreilis. Te ir plaša virtuve, bet īpaši iecienīti esot Cēzara salāti, pēc kuriem cilvēki bija sailgojušies.

Mārupes "Hercogs"

Foto: Publicitātes foto

"Visi priecīgi, ka var baudīt maltīti no īstiem traukiem," stāsta namatēvs Andris Rūmītis. "Te noskaņa ir ģimeniska, pozitīvas cenas un foršs personāls. Mūsu komanda ir spēcīga un saliedēta. Topa ēdieni ir tītars buljonā, liellopa vaigi, tartars un baltā aukstā zupa namatēva gaumē."

Āgenskalna "Fazenda"

Foto: Publicitātes foto

"Cilvēki ir apgaroti. Pie mums ir īpašs dizains, interjers un atmosfēra, varētu teikt, ka izskatās kā āra dārzā, kur var paēst gan brokastis, gan pusdienas un vakariņas. Un ir burvīgi konditorejas izstrādājumi," stāsta vadītāja Sintija Blūma.

"Tasty" atgādina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem visas restorānu, kafejnīcu un bāru āra terases ir atvērtas līdz pulksten 21, vēlāk sēdēšana pie galdiņiem vairs nesanāks. Tomēr, kā novērojām pagājušajā nedēļas nogalē, ir vairākas vietas, kur vakarēšana turpinās arī pēc pulksten 21 – terases apmeklētāji draudzīgi pārceļas uz ielām un trotuāriem, triec jokus un raisa sarunas gluži kā dienvidzemēs – stāvot kājās un malkojot dzērienus no plastmasas glāzēm.

