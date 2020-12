Kamēr mēs ar "Gastronomijas institūta" piparkūku meistarklases vadītāju Evitu Sniedzi-Jefimovu runājam par praktiskiem knifiem, lai piparkūkas izceptu garšīgas un skaistas, mūsu īpašais viesis – grupas "Credo" mūziķis Guntis Veits, kas piedalās piparkūku degustēšanas procesā, – piparkūku tapšanas procesam aicina pievērsties kā noskaņas radīšanai, mīļai kopā būšanai. Visi trīs nodomājam, ka arī piparkūku formiņas – eglītes, sirsniņas, mēnestiņi, dzīvnieciņi un citas figūriņas – ir tieši šādas, jo piparkūku cepšana saistās ar bērnību, mīļumu, vienkāršību, vieglumu un rotaļāšanos. Tur jau ir tā piparkūku radīšanas spēle. Turklāt vēl jāpierēķina, ka kādi divdesmit procenti piparkūku mīklas parasti tiek apēsti jēlā veidā, bet arī tā ir procesa sastāvdaļa. Mūsu fotogrāfs arī tam piekrīt un nolauž mīklas gabaliņu.

Mūsu izceptās piparkūkas izdevās skaistas, garšas ziņā, būsim atklāti, – dažādas, ne visas mums garšoja. Un tāpēc nolēmu kopā ar uztura speciālisti kārtīgi izpētīt piparkūku mīklas sastāvu. Biju ļoti izbrīnīta, ka tikai vienu no sešām mīklām viņa atzina par salīdzinoši labu esam. Citās mīklās bija pievienots ļoti daudz cukura – pat pusotra tējkarote uz vienu piparkūku – un tādas piedevas, kuru mīklā varētu arī nebūt.

Piparkūku cepšana un degustēšana notika novembra beigās, ievērojot tajā laikā aktuālos drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai.



Mēs atrodamies "Gastronomijas institūtā", muzikālajam fonam esam izvēlējušies Ziemassvētku dziesmas, materiāls top dienā, kad Rīgā pirmo reizi pa īstam krīt sniegs. No āra nosalis ierodas mūziķis Guntis Veits, kuram iepriekšējos gadus nācies gan tēlot Ziemassvētku vecīti, gan uzstāties decembra svētku koncertos, gan pašam cept piparkūkas. Šis gads ir citāds, kā jau mums visiem, viss ir gaidīšanas un neziņas režīmā, bet svētku sajūtu mums gribas. Un radīsim paši sev svētkus, cepot mūsu šī gada pirmās piparkūkas. Esmu ieradusies no lielveikaliem un kafejnīcas ar sešām dažādu izmaksu mīklām. Jāteic, ka veikalos vēl lielas mīklu izvēles nav, tad nu ņēmu pēc nejaušības principa to, kas bija pieejams, – "Rimi", "Latvijas maiznieks", "Kūkotava", "Flora", "Mario" un "Cannelle Bakery".