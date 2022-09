Mazāk rīt, vairāk taupīt, veidot krājumus? Par pārtikas cenu celšanos runā reālās dzīves eksperti

Reālās dzīves eksperti esam mēs paši – tu, es, mani un tavi draugi, paziņas. Mēs ejam uz veikalu, ieraugām cenas un tad jāsaka tāpat, kā kādu laiku neredzētus radubērnus satiekot: kā tu esi paaudzies! Cenas mēs redzam katru dienu, bet efekts joprojām tas pats: oho, kā tu esi paaugusies! Kuri produkti visvairāk sit pa kabatu, no kuriem plānots atteikties, kādi ir gudrie un viltīgie izdzīvošanas paņēmieni un, galu galā, kāds ir plāns nākotnei? Vārds ekspertiem!

Blēdi, ko tu no manis slēp?



Kuru produktu cenu kāpums reālās dzīves ekspertus iespaidojis visvairāk? Protams, tas atkarīgs no iepirkšanās un ēšanas paradumiem – ir cenu palēcieni, kas katram vispamanāmākie un sāpīgākie. Un ir produkti, bez kuriem kāds mierīgi spēj dzīvot, kamēr citam tie ir dienišķā maize un sviests vai... nu, vai griķi, piemēram. Griķi vispār ir tāds interesants produkts – ne pirmo reizi tas šūpojas cenu viļņos, bet vienmēr kaut kā spēj pārsteigt.

Es zināju, ka vajadzēja ieguldīties griķos nevis kriptovalūtā 😑😶😔 pic.twitter.com/JE9lH3JCBo — Vectētiņš Alberts (@zvidrinsh) September 6, 2022



Līga: "Sviests."

Viesturs: "Krējums ir nenormāli dārgs palicis... Šovakar domāju, vai vispār ņemt..."

Inga: "Sestdien ievēroju, ka 2l kola maksā virs 2 eiro… bija tak ap 1 eiro!"

Vintra: "Mans sāpju bērns ir lasis. 30 un dažviet pat 40 eiro kilogramā. Šobrīd pērku tikai ar atlaidēm. Vienkārši neceļas roka maksāt par mazu laša ķeskiņu tādu!! naudu."

Aija: "Lasis! Ja agrāk to ēdām tā, ka pat nācās dažreiz izmest, jo nevienam vairs nelīda iekšā, tagad retu reizi nopērku un tikai maizītēm. Vienkārši roka neceļas, psiholoģiski."

Dita: "Eļļa. Bija eiro, tagad 3-4 eiro. Maize kāpusi dubultā vismaz."

Gunta: "Mūsmājās sāpīte par piena produktiem un labu maizi. Un tagad tiešām vairs nav nozīmes gaļu pirkt lielveikalos, bet gan pie saimniekiem vai mazajās bodītēs."

Una: "Piena produktu (krējuma, biezpiena) cenas aizbraukušas kosmosā. Iespējams, pirkšu "Lidlā". Uz "Laimas" konfektēm par pašreizējo cenu vairs neskatos. Vistas fileju par 6 eur/kg viņi var ēst paši. Savārīju ļoti daudz ievārījumu..."

Ausma: "Maize, sviests un piens, arī gaļa un zivis. Būtībā dārgāks kļuvis viss, kas daudzmaz ēdams."

Sandra: "Piena produktiem cenas augšā, arī maize dārgāka. Šodien pamanīju, ka kafijai ar. Vairs nepērku gatavos "Rimi" salātus. Konservēju kā parasti, atkal visas burkas pilnas. Šodien tapa jauna recepte: aveņu ievārījums un tuč, tuč šokolāde – būs labs saldais ar maizi un cepumiem."

Ja kāds mans ierastais pārtikas produkts nav kļuvis krietni dārgāks, man gribas, lai tas mācētu runāt un spētu atbildēt uz jautājumu: “Blēdi, ko tu no manis slēp”. — Karna Tabrizi (@KEgliena) July 2, 2022

"Vajag mazāk rīt!"

Sliktā ziņa ir tāda, ka cenu kāpums, visticamāk, turpināsies. Bet ir arī labā ziņa: kaut ko izdomāt var vienmēr. Lūk, kādas idejas var pasmelties no maniem draugiem un radiem.

Sandra: "Kāda krievu balerīna vaicāta par savu allaž perfekto formu, teikusi: "Meņše nādo žraķ." Plānoju šito."

Paskaidrojums: runa ir par ļoti talantīgās un ļoti skarbās krievu balerīnas Annas Pļiseckas slaveno citātu par slaiduma noslēpumu: "Vajag mazāk rīt!" Brutāli līdz grīdai, bet – dzīve pierādījusi, ka tas ir plāns, kas nostrādā. Mazāk kilogramu – vairāk naudas? Lūk, ko saka eksperti.

Aija: "Es uz to jostu savilkšanu skatos kā uz patiešām jostu savilkšanu, kam faktiski arī pēdējais laiks. Bagātīga dzīve patiesībā ne pie kā laba nenoved, un man ir lieliska nabadzības pieredze: cilvēkam īstenībā daudz nevajag, pietiek ar vienu ēdienreizi dienā pie nosacījuma, ka ēdiens ir silts. Gara acīm sevi redzu, iesoļojot 2024. gadā ar mīnus 15 kg dzīvsvara. Viss veselīgais lielākoties ir lēti. Mazāk rijot, pietiks arī rēķiniem."

Rihards: "Ja nomaina neveselīgu pārtiku uz veselīgu, ēd divas reizes dienā bez uzkošanas pa vidu, tad var savilkt galus. Nepērkot cukuru un miltus saturošus produktus, un samazinot ogļhidrātus līdz minimumam, arī ēstgriba samazinās, un izdevumi. Vasarā dārza salātu vietā pieneņu lapu salāti, lieliski, vitamīnu un minerālvielu vairāk. Chia un linsēklas pie tiem salātiem, viens avokado, olīveļļa ar citronu sulu, un vualā, superfūds gatavs. Piecepu vēl trīs olas vai to vietā paņemu bundžiņu makreles savā sulā. Viens tomāts daiviņās, seleriju kāti. Krējuma vietā bezpiedevu jogurti, turku, bulgāru vai grieķu, lētāk un labāk. Reizi nedēļā lielo pannu ar aknām, uz divām trim dienām pietiek, ja monitorē porciju lielumu. Tā ēdot var tiešām ekonomēt un atļauties arī delikateses, šad tad mencu aknas un labus sierus, kādu briē vai kazas sieru. Tie arī iet ilgi, ja negausīgi nerij, bet uzgriež pa stūrītim porcijas malā."

Kraukļa krājumi vai kožu inkubators?



Gudra iepirkšanās ir talants, kas noderīgs visos laikos, bet šajos laikos, kad cenas aug ātrāk nekā radubērni, tas ir īpaši vērtīgi. Ko pirkt, ko nepirkt, kad pirkt, kur pirkt, cik daudz pirkt? Lai runā eksperti!

Viktorija: "Veikalā pērku tikai to, kam atlaides. Veidoju uzkrājumus no makaroniem, miltiem, eļļas utt. Un, sorry, lasi un forele, tiksimies tikai tad, ja tevi pasniegs kādā ballītē... Atteiksimies un jau atsakāmies no našķiem, jogurtiem. Ir plāns oktobrī aizšaut līdz Polijai un sapirkt jaunus krājumus ar ilgtermiņa produktiem. Grūti sākt strauji taupīt, skatīsimies. Gan jau kaut kā izturēsim! Un konservi arī sataisīti."

Dita: "Starp citu, vesela vista maksā tikpat, cik trīs krūtiņas filejas. Trīs filejas manam bērnam ir divām reizēm, un kaķiem tiek tikai veltīgās cerībās paņaudēt. Nopērku vistu – divas filejas, divi spārni, divas kājas (tās ir vismaz 4-5 pusdienas pat ēdelīgam pusaudzim), un vēl mugura vistas zupai (vēl 1-2 pusdienas) un pēc tam nolobāmas gaļas plūksnas kaķiem ko našķoties. Tādā gudrās iepirkšanās virzienā es lūkojos!"

Baiba: "Pārtiku pērku internetā un tur labi var redzēt gan visas akcijas, gan kopējo summu un attiecīgi no kaut kā atteikties. Nav pārsteiguma, kad esi atnācis pēc bietēm un dzēšgumijas, paņem vēl pāris niekus un rēķins 200 eur."

Renātes plāns ir šāds: "Visu pirkt ekskluzīvi ar atlaidēm un veidot uzkrājumus no produktiem, ko var glabāt ilgi. Kovids šito lieliski iemācīja. Atteikties no visādiem "nice to have", mierinot sevi ar domu, ka jāpārdzīvo jau tikai šī ziema. Pavasarī jau būs pierasts, un varēs vēl vairāk sajozt jostu."

Guntis gan brīdina: "Ar uzkrājumiem var sanākt bēdīgi – pagājušajā nedēļā izmetām ārā visus savus "kraukļa krājumus", kas bija kļuvuši par kožu inkubatoru."

Ilmas pieci baušļi



Ilma ir vieda saimniece, kuras skatījumā uz dzīvi vērts ieklausīties: "Joprojām neesmu zaudējusi mājsēdes rūdījumu, kad būtiski samazinājās ģimenes ienākumi. Tos "grožus" tā arī neesmu atlaidusi. Tagad lielāki ienākumi amortizē cenu celšanos. Un vēl man ir pieci baušļi.

1. bauslis. Nekad neiet uz veikalu izsalkušam.

2. bauslis. Domāt nevis par to, kā ledusskapī nav, bet par to, ko gatavosim.

3. bauslis. Trenēt atmiņu un atcerēties aktuālo recepšu sastāvdaļas.

4. bauslis. Nepiekrāmēt plauktus, bet padomāt, kas ies apritē.

5. bauslis. Pirkt labāko, ko varam atļauties + pieskatīt atlaides, akcijas un izpārdošanas.

Dažādu apsvērumu dēļ no ģimenes pirkumiem gandrīz izzuduši saldumi. Aizlieguma uz tiem nav, bet esam kļuvuši daudz izvēlīgāki. Daudz mazāk pērkam gaļu. Bet, ja pērkam, tad noteiktu ēdienu pagatavošanai. Piemēram, ja skārnī nolūkots cūkas pleca gabals, tad šodien pusdienās vai vakariņās būs cepetis ar kartupeļiem, bet rīt – gaļas salāti (bez kartupeļiem).

Neiepērkam krājumus, bet pēc iespējas gādājam svaigus produktus. Pa rokai vienmēr ir produkti, no kuriem var pagatavot picu vai sautējumu. Iegādājamies "tīrus" produktus (piemēram, gaļu, nevis desu vai cīsiņus).

Pieskatām arī kafijas cenas (akcijas), jo mēnesī patērējam apmēram 2 kg kafijas pupiņu. Te jau arī krājumiem nav nekādas jēgas, jo vislabāk garšo svaigi grauzdēta kafija.

Un – lai slavētas vistas un paipalas! Viņu darbs ir to naudiņu vērts. Paldies par olām un oliņām!

...Par zivīm un to cenām runāt sāpīgi."

"Buļbas, batviņi ir. Gan jau!"



Iztiks, izvilks, izdzīvos – tādas ir reālās dzīves ekspertu prognozes rudenim un ziemai, un tas nudien vieš opitimismu. Jo šie cilvēki zina, ko runā, ne vienā vien personiskā un nacionālā krīzē jau rūdīti, un viņiem ir ne tikai plāns B, bet arī visi citi alfabēta burti padomā. Un pilnīgi bez panikas! Vērts ar mierīgu prātu paklausīties, ko viņi saka, un tikpat mierīgi padomāt par savām izdzīvošanas stratēģijām. Jo, grozi kā gribi, jāizdzīvo tak būs!

Gundega: "Mūsmājās, lai varētu izslēgt divas lielās saldētavas (jo elektrība jātaupa!), sāksim izēst krājumus. Gāzes apkurei nē, kurinām ar malku. Noveicās, ka elektrības līgums par fiksētu cenu uz diviem gadiem! Cerams, deviņdesmito gadu rūdījums, kad vienu brīdi mūsmājās galvenais ēdiens bij cepta maize, neatkārtosies. Vispār, šobrīd vēl dzīvojam pa vecam."

Dita: "Mazāk pirkšu pusfabrikātus, mazāk ēšanas ārpus mājas (ak, manas mīļās kafejnīcas!), vairāk gatavošu normālu mājas ēdienu. Pārtiku pērku tikai uz atlaidēm, jau kopš bērnības, tas sen ir ieradums. Bet vispār ēšana man ir prioritāte, tāpēc negrasos ne gavēt, ne kvalitāti upurēt – vienkārši gudrāk iepirkties un gatavot."

Sallija: "Dārzeņu konservi ziemai šogad ir vairāk, nekā parasti. Pirms tam, redzot, ka cenas ceļas, jau laikus sapirku olīveļļu un cukuru tiem konserviem. Man vienmēr krājumā ir kādi makaroni, daži gaļas konservi. Visu pārējo pērku ar atlaidēm. No dažām mērcēm nāksies atteikties, jo patiesībā tās bija našķi. Tā vietā mierīgi iztikšu ar pašas gatavoto pikanto tomātu paprikas mērci, tomātu čatniju. Galu galā ar čatniju var garšīgi ēst arī "plikus" kartupeļus un makaronus."

Guntis: "Jau tagad pamazām atsakāmies no vistas gaļas, kas kļuvusi nenormāli dārga. Par pārējo domāsim, kad pienāks tā ziema ar rēķiniem – tad arī sāksim skatīties, bez kā var iztikt."

Kristīne: "Visādi mazi ieradumi – biežāk pārskatu, kas aizķēries plauktos, salieku zemāk vai priekšā to, kam beidzas termiņš vai kas jau atvērts, ļoti cenšos veikalā mest līkumu gatavajiem salātiem u.tml., kad mīļākās lietas, kas var stāvēt, ir ar atlaidēm, nopērku drusciņ vairāk, bet no milzīgu krājumu veidošanas pagaidām atturos – mācos maltīšu plānošanu un vairāk pievēršu uzmanību tam, kas ir uz šķīvja. Gatavošanās ziemas rēķiniem nāca reizē ar analīzēm, kas tagad paģēr maksimālu atteikšanos no cukura, baltajiem miltiem u.tml., un tas patiesībā šobrīd visu padara tikai vienkāršāku. Līdzīga "krājumu pārskatīšana" darbojas uz drēbēm un apaviem, šoruden arī apzināti esmu vairījusies no dažādu agrāk iecienītu e-veikalu izpārdošanām un kuponiem. Noteikti neesmu tas cilvēks, kad sev liegs kaut ko, ko patiesi kārojas, bet arvien rūpīgāk izvēlos un apdomāju, ko man patiesi kārojas, ko vajag, lai nenosaltu, ko patiesi lietošu/valkāšu, bet ko gribu tāpēc, ka nocenots/der (plus size sievietes mani sapratīs). Tāpat rudenim esmu nodrošinājusies ar vairākām ārpus darba nodarbēm, lai būtu mazāk laika ēst un skumt (un lai būtu mazāk mājās, tādejādi arī samazinot laiku, kad radiatori jātur siltāki)."

Una: "Pirmkārt. Vīru vienu uz veikalu nelaidīšu – tikai stingrā uzraudzībā, jo viņš kampaņveidīgi (ar lielu regularitāti) paklūp uz "Kārumu"(seši vismaz!), ņem, kas plauktos tuvāk, neierauga akcijas preces. Nav pierunājams uz 20% krējumu, joprojām jāizved pārrunas par doktordesas kaitīgumu (arī naudas maciņam).

Otrkārt. Jau ilgu laiku plānoju maltītes visai nedēļai, svētdienā iepērkot visu nepieciešamo un nedēļas laikā pērku tikai maizi, kefīru un tamlīdzīgi, pārsvarā veikalos pērku akcijas preces, ogas ir vasarā salasītas un sasaldētas, krājumi papildināti. Mums ļoti garšo putraimu biezputra, kas ir lēta un veselīga. Tagad būs biežāk."

Aija: "Neko vēl nemainu. Es parasti pati gatavoju no pamatproduktiem. Bet sāku pamazām stāstīt meitai par savu PSRS bērnības virtuvi un grāmatu "444 kartupeļu ēdieni", lai viņa morāli nobriest."

Vineta: "Jātaupa arī gāze un elektrība! Nekādus trīs stundu cepešus vairs!"

Ilze: "Taisni šovasar dikti maz sanāca salikt burkās, jo ar zīdaini pa dienu bija 2-3 stundas, kad to darīt. Bet es to zināju, tāpēc pērn bliezu. Nebaltai dienai, kā te smējāmies, krāvums puslitra burku ar vušku taukiem. Bet, ja nopietni, pie cepumiem pielieku tos taukus, cits kraukšķis. Buļbas, batviņi ir. Gan jau."