Mulsinošais Karību salu nektārs – pieci ieteikumi, kā iepazīt rumu

Rums, iespējams, ir viens no mulsinošākajiem dzērieniem, kad lieta nonāk līdz tā baudīšanai. Īsti nav skaidrs, kā to darīt vispareizāk – tīru vai kokteiļos, siltu, aukstu, saldu, skābu?

Rums ir tikpat komplicēts dzēriens kā jebkurš kvalitatīvs, no dabiskām izejvielām gatavots produkts. Rumu gatavo dažādās valstīs un dažādos veidos – baltu, izturētu, pikantu (spicy) utt. Lai pirmā tikšanās ar rumu nesabojātu tālākās attiecības ar viņu, pieredzējuši bārmeņi portālam "Liquor.com" iesaka, kā to darīt pareizi.

1. Domā ārpus kastes

Rums nav domāts tikai tropiskiem kokteiļiem kā "Mai Tai" vai "Daiquiri" (Latvijas variantā vēl arī slavenā rumkola). Patiesībā tas ir teju vai noziegums pret rumu izmantot viņu tikai tādā veidā. "Rums piedāvā daudz vairāk nianšu un aromātu. Nebaidieties domāt ārpus kastes!" iesaka Ņujorkas bāra "BlackTail" bijušais bārmenis Džesse Vida.

2. Atrodiet aiz bāra letes ruma pazinēju

Visprātīgākais būtu uzticēties bārmenim, kurš pārzina rumu, – viņš zinās ieteikt, kā izpatikt garšas kārpiņām. Rumam ir ļoti daudz stilu paveidu ārpus gaišā un tumšā, un saruna ar pieredzējušu bārmeni būs gan izzinoša, gan interesanta un novedīs pie patīkamiem garšas pārsteigumiem.

3. Rums ir darīts no cukurniedrēm, bet tas nav salds

Lai arī rums ir radīts no cukurniedrēm, tas nebūt nav salds. Tas ir cukurniedru melases destilāts, savukārt melase ir cukura ražošanas blakusprodukts. Viss, kas tiek destilēts, nav salds, tajā pašā laikā, ja jums šķiet, ka ruma malks bijis saldens, tā nav kļūda, jo daudzi ražotāji dzērienam pēc destilēšanas pievieno cukuru, un tas nav nekas slikts. Tomēr daudzi ražotāji šo faktu noslēpj, it kā no tā būtu jākaunas. Taču viņus var saprast - vispārējā nostājā, ka "cukurs ir baltā nāve", tā izmantošana tiek nosodīta.

4. Dzeriet kā viskiju – ar ūdeni vai ledu

Lielākajai daļai spirtoto dzērienu alkohola līmenis ir 40%, bet daudziem rumiem šis cipars ir pat vēl augstāks. Šiem stiprajiem rumiem bārmeņi iesaka pievienot nedaudz ūdens, kas atmaidzinās dzērienu, un alkohola izgarojumi nenomāks maigos aromātus. Rumi līdz 45% alkohola līmenim ir baudāmi tīrā veidā, bet stiprāki būs jaukāki, nedaudz atšķaidīti.

5. Klasika nemirst

Labs veids, kā patīkami iepazīties ar rumu, ir kaut vai mājas apstākļos iesākumā pagatavot dažus vienkāršus klasiskos kokteiļus, piemēram, to pašu "Daiquiri" vai arī aizstāt viskiju ar tumšo rumu klasiskajā "Manhattan".

Starp citu, to pašu "rumkolu" var padarīt ievērojami interesantāku. Ieteicamās ruma un limonādes proporcijas – 2:1 vai 3:1. Izmēģiniet pusi tumšā un pusi gaišā ruma – tā dzēriens iegūs vaniļas un karameļu notis. Arī no kolas daudz kas atkarīgs - klasiskā kokakola ar savu augsto skābumu labi sapasē ar rumu, bet, ja gribas mazāk salduma, labāka būs "Mexican Coke". Nekad nebūs par ļaunu šļuka svaigi spiestas laima sulas, un tad jau tas kļūst par "Cuba Libre".

"Tasty" draudzīgi atgādina: baudiet mērenās devās un tikai tad, ja esat pieaugušie visās šī vārda nozīmēs.