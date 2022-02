Negaršo kinza? Vaino gēnus!

Primāri to izraisa viens no ožas receptorgēniem – OR6A2, kas atļauj uztvert specifiskus aldehīdu grupas savienojumus, kuru klātbūtni ožas receptori interpretē kā līdzīgu ziepēm.

Aldehīdi ir skābekli saturoši organiski savienojumi. Starp tiem ir formaldehīdi, ko izmanto iebalzamēšanā, laboratorijas paraugu uzglabāšanā, vanilīns (vaniļas garšas avots), cinamaldehīds (kanēļa garšas avots), benzaldehīds (rūgto mandeļu smaržas avots) un citi.

Ņemot vērā, ka aldehīdi sastāda daļu no kinzas garšas, cilvēki ar šo alhehīda gēnu tos uztver daudz jutīgāk, proti viņi kinzā sagaršo ziepes!

Lielākā daļa cilvēku vienkārši nesajūt to garšu, lai arī šīs vielas augā vēl aizvien ir, bet viņiem nav receptoru, lai tās uztvertu.

Gēns OR6A2 tika atklāts 1998. gadā, bet 2012. gada Dīkina Universitātē (Deakin University) astoņu zinātnieku sastāvā tika veikts pētījums par tā saistību ar kinzu, raksta "Forbes".

Cilvēku nepatikai pret kinzu ir saistība ar etniskām grupām. Piemēram, gēna OR6A2 vislielākā izplatība ir Austrumāzijā, kur arī novērojama vislielākā nepatika pret šo garšaugu, noskaidroja Dīkina Universitātes pētnieki. Šīs gēns gandrīz nemaz nav atrodams Tuvo Austrumu iedzīvotājiem.

Līdzīga situācija ir arī pie Vidusjūras dzīvojošiem, piemēram, spāņiem šis gēns konstatēts ļoti reti, tāpat kā gruzīniem. Lūk, arī izskaidrojums, kādēļ šo tautu virtuvēs ņiprā kinza ir klātesoša gandrīz visos ēdienos. Viņiem garšaugs absolūti negaršo pēc ziepēm!

Ja esat to cilvēku skaitā, kuri kinzu savam ēdienam pievieno kā Tuvo Austrumu iedzīvotāji, esiet saprotoši pret tiem, kuri apgalvo, ka kinza garšo pretīgi. Viņi to neizdomā, tas ir receptorgēns OR6A2, kas pēc kinzas sagaršošanas liek mutei saviebties, it kā uz mēles būtu nokļuvis ziepju gabals!