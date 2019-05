No asinsdesas līdz strausa filejai: Jelgavā pirmo reizi notiks Restorānu nedēļa

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un restorāniem "Parks", "Chocolate&Pepper", "Pilsētas elpa" un "Putnu dārzs" no 13. līdz 19. maijam pirmo reizi pilsētā organizē Jelgavas Restorānu nedēļu "Pavasaris tavā šķīvī", kurā būs baudāmi dažādi ēdieni no vietējo ražotāju svaigiem, pavasara produktiem, vēsta JRTC speciāliste Sandra Grigorjeva.

Jelgavas Restorānu nedēļas piedāvājumu varēs baudīt četros Jelgavas restorānos: "Parks" (Kr. Barona iela 3), "Chocolate & Pepper" (Kr. Barona iela 6), "Pilsētas elpa" (Pasta sala 1) un "Putnu Dārzs" (Lielā iela 6). Katrs no restorāniem piedāvās īpašu ēdienkarti, ļaujot nobaudīt trīs kārtu ēdienkarti par vilinošām cenām – divi ēdieni par 15 eiro vai trīs ēdieni par 18 eiro. Īpašais restorānu nedēļas piedāvājums visos restorānos būs pieejams darba dienās no pulksten 15 līdz restorānu darba laika beigām, kā arī brīvdienās no pulksten 12 līdz darba laika beigām. Vēlams veikt iepriekšēju rezervāciju izvēlētajā restorānā.

Restorānu pamatēdienos varēs baudīt ceptu skumbriju, strausa fileju, asinsdesas, baramundi fileju, sautētu zuti, lēni gatavotu truša gaļu un daudzus citus ēdienus ar ko centīsies pārsteigt restorānu šefpavāri. Ar visu restorānu ēdienkartēm var iepazīties www.visit.jelgava.lv.

"Ar šo pasākumu Jelgavas restorāni vēlas popularizēt restorānu kultūru Jelgavā, kā arī un parādīt to, ka apmeklēt restorānu var ne tikai īpašos svētkos, bet arī ikdienā, iepazīstot jaunas garšas un gūstot jaunu pieredzi," norāda Grigorjeva.

JRTC aicina kopā ar restorānu apmeklējumu iekļaut arī Jelgavas tuvāku iepazīšanu, viesojoties iecienītākajos tūrisma objektos vai baudot pastaigas pilsētas skaistākajās vietās. Lūk, idejas brīvdienu maršrutiem un apskates objektiem Jelgavā.