Noskaidrots Latvijas gada pavārs, labākie mazo ražotāju produkti un labākie publiskā sektora ēdinātāji

Ar piesātinātām diskusijām, pavāru konkursiem un produktu kvalitātes testēšanu, Hanzas peronā Rīgā aizvadīts ikgadējais "Novada Garša" noslēguma pasākums, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Tika izteikts un pieņemts arī viens publisks bildinājums!

Konference "Vietējie produkti – nākotnes virzītājspēks"

"Novada Garša" aizvadītā gada laikā turpināja dažādu atbildīgo institūciju un sabiedrības sēdināšanu pie viena galda, lai dialogā saprastu, kas pietrūkst vietējās pārtikas lielākai pieejamībai kā izglītības iestādēs, tā uz katra iedzīvotāja galda. Par to un par vietējās pārtikas nākotni vispār konferencē "Vietējie produkti – nākotnes virzītājspēks" diskutēja pētnieki un ražotāji. Secinājums: ir svarīgi turpināt izglītot sabiedrību par to, kas ir dabiska un kvalitatīva pārtika no vietējiem ražotājiem.

Konkurss "Latvijas gada pavārs 2021" un "Reaton Zelta pavārnīca 2021"

Pasākuma ietvaros jau 18. reizi noteikts par Latvijas kulinārijas tradīciju kļuvušā pavāru konkursu "Latvijas 2021.gada pavārs" un "Reaton Zelta pavārnīcas" ieguvējs.

Gada pavāra titulu ieguva "Laivu centrs restorāns" šefpavārs Dinārs Zvidriņš (skat. galveno attēlu), automātiski kļūstot arī par prestižā pavāru konkursa Bocouse d'Or Eiropas atlases kandidātu, kas 24.-25.martā notiks Budapeštā. Balvā uzvarētājs tradicionāli saņem Zelta pavārnīcu un 500 EUR naudas balvu.

3. vietu ieguva Kirils Komarovs, savukārt 2. vietas ieguvējs Artūrs Marčenko sagādāja sirsnīgu pārsteigumu visiem pasākuma viesiem, bet, jo īpaši savai draudzenei Darjai, uz skatuves publiski izsakot bildinājumu!

Foto: Ervīns Links

Titulu "Latvijas 2021.gada labākais pavārzellis" ieguva Aleksandra Krūka, balvā saņemot "Reaton koka pavārnīcu" kā karjeras sākuma simbolu un 200 EUR naudas balvu.

Foto: Ervīns Links

Konkurss publiskā sektora ēdinātājiem "Mana novada garša"

Sadarbībā ar Pavāru klubu otro reizi Hanzas peronā notika arī konkurss publiskā sektora ēdinātājiem. Šogad tajā piedalījās pavāri no Plūdoņa vidusskolas Kuldīgā, Rugāju vidusskolas Latgalē, kā arī SIA "Baltic restaurant" komanda no Rīgas kā Vidzemes pārstāvji. Uzvaras laurus šajā konkursā otro gadu pēc kārtas plūca Rugāju vidusskolas pavāres Valentīna Sproģe un Iveta Uršuļska.

Foto: Ervīns Links

Profesionālo un publiskā sektora ēdinātāju veikumu vērtēja starptautiska profesionāļu žūrija: Rudolfs Viisnapuu – Igaunija; Johan Nellisen, Beļģija, Tomas Rimydis, Lietuva, Heinrihs Erhards, Latvijas 2020. gada pavāra titula ieguvējs, šefpavārs Raimonds Zommers.

Produktu kvalitātes konkurss

Otrajā konkursa gadā mazo ražotāju interese par iespēju gūt profesionālas žūrijas vērtējumu savam produktam bija milzīga – ja pērn tika iesniegti 72 produkti, tad šogad to skaits sasniedza167!

Arī šoreiz ar Pavāru kluba gādību, produktus vērtēja starptautiska žūrija, kā arī šefpavāri Andris Rūmītis, Žanis Raivo Beihmanis, Ingmars Ladigs, Aigars Lūkstiņš, Oksana Gapejeva, Jānis Kaļķis un Ina Poļiščenko. Pirmo reizi produktu vērtēšanā piedalījās arī pārtikas tehnologi no LLU - Dace Kļava un Sandra Īriste. Savukārt jaunajā konkursa kategorijā "Medus", žūrijā bija bitenieks ar pieredzi - Jānis Vainovskis, SIA Meduspils, Latvijas Biškopības biedrība pārstāvis un ilggadējs medus žūrijas vērtēšanas loceklis.