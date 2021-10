Oktobrī, kas tiek dēvēts par putras mēnesi, ikviens aicināts iepazīt graudaugus un putras un iesaistīties labdarības akcijā, sagādājot ziedojumu pārtikas bankai "Paēdušai Latvijai", vēsta akcijas rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Labdarības akcija, ko rīko "Herkuless", "Paēdušai Latvijai" un veikalu tīkls "top!", fotokonkursa veidā notiek zīmola "Herkuless" feisbuka lapā no 1. līdz 25. oktobrim. Konkursā var piedalīties ikviens, līdz 17. oktobrim iesniedzot savas mīļākās putras fotogrāfiju un īsu aprakstu par sastāvdaļām un to, kādēļ tieši šī recepte viņam ir īpaša.

Par katru iesūtīto bildi "Rīgas dzirnavnieks" ziedos vienu kilogramu produkcijas labdarībai - pārtikas bankai "Paēdušai Latvijai".

Visas konkursam iesniegtās putras bildes tiks publicētas 18. oktobrī "Facebook" lapā "Atklāj putru ar "Herkuless"", savukārt 25. oktobrī tiks noteikts, cik kilogramu "Herkuless" gardumu nonāks pārtikas bankā "Paēdušai Latvijai". Tāpat arī noskaidros to putras fotogrāfiju, kas būs ieguvusi visvairāk balsu ar reakcijām, komentāriem un dalīšanās reizēm. Uzvarētājs saņems bagātīgu produktu grozu no "Herkuless" un 100 eiro dāvanu karti no kampaņas atbalstītājiem – veikalu tīkla "top!".

"Mums ir patiess prieks piedalīties šajā labdarības kampaņā, kas palīdzēs bagātināt pārtikas pakas. Nozīme ir ikvienam produktam, taču tieši graudaugi noder ikvienā virtuvē, tie ir uzturvielām bagāti un pielietojami dažādos veidos," norāda Latvijas Samariešu apvienības projekta "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle.

Pārtikas banka "Paēdušai Latvijai" jau vairāk nekā 10 gadus vāc ziedojumus pārtikas pakām trūkumā nonākušām ģimenēm, kuras dažādu apstākļu dēļ netiek atzītas par trūcīgam vai maznodrošinātām. Iespēju robežās tiek sniegts atbalsts arī pensionāriem, invalīdiem ar zemiem ienākumiem un pēkšņā nelaimē nonākušajiem, kuriem nav piešķirts kāds no statusiem. Pārtikas pakas veido, pateicoties Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem, kā arī daudziem brīvprātīgajiem atbalstītājiem.