Ratatuja pēdējais kliedziens šefpavāra Mārtiņa Sirmā ledusskapī

"Tas nav mākslas darbs, tas ir komunikācijas veids," saka šefpavārs Mārtiņš Sirmais par savu mākslas objektu jaunajā izstādē "ES_TEXT". Lingvistiski komunicēt ar valdību... nevar. Es izvēlējos šādu veidu parunāties."

Izstādē, kas sestdien atklāta Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, galvenā uzmanība tiek pievērsta mākslas darbiem, kuros ietverti teksti – tekstu mākslai jeb lingvistiskajam konceptuālismam. Starp 70 autoru 200 darbiem izstādē pamānāms objekts ir arī Mārtiņa Sirmā ledusskapis ar lakonisku ziņu uz durvīm: “Pārkvalificējies, pakaries, emigrē”.

Mārtiņa Sirmā instalācijas iedvesmas avots ir daudzu iemīļotais animācijas filmas varonis, pavārmākslas virtuozs žurkulēns Ratatujs. Vecākiem, kas nāk uz izstādi ar bērniem, ledusskapi labāk neatvērt.

Šefpavārs uzskata, ka par valsts atbalstu restorānu nozarei citādi runāt vairs nav iespējams. Mārtiņš Sirmais skaidro: “Tā ir attieksme pret darba klasi. Attieksme pret amata meistariem, kas visu savu mūžu to vien darījuši kā vārījuši ēst. Un mums publiski pasaka: ir jāpārkvalificējas. Vai arī jāemigrē, un pašlaik notiek ļoti liels emigrācijas vilnis, galvenokārt uz Norvēģiju, tieši pavāriem. Nākošais variants, protams, ir pakārties. Jo zūd dzīves jēga. Iespēja darīt to, ko mēs mākam, ko mēs darījām, darām un darīsim.”

Šefpavārs atzīst: kā jebkurā šādā objektā, viss ir paspilgtināts. “Tāpat jau nekas nemainīsies pēc šāda ledusskapja. Nav jau arī nekāda jēga ar viņiem runāt. Jo nav jau nekādas darbības. Viņu atrautība no realitātes ir tāda, ka viņi vairs nesaprot, ko dara. Bet mēs jau paliksim pie pannām. Taču tie, ar kuriem nevar komunicēt, – viņi tur nepaliks. Tas ir vēstījums.”

Jau dažu stundu laikā pēc izstādes atklāšanas un ledusskapja publiskošanas sociālajos tīklos Mārtiņš Sirmais saņēmis kolēģu un profesionāļu atbalstu. Taču prieka par to nav: “Neviens no pavāriem, neviens no profesionāļiem jau patiesībā negrib ne šo instalāciju, ne visus trīs sloganus, kas ir uz ledusskapja durvīm. Bet situācija ir tieši tāda.”

Savā restorānā šefpavārs valdības pārstāvjus nav redzējis sen. “Viņi publiski ir teikuši, ka viņi uz restorāniem neiet un neiesaka nevienam to darīt. Bet kā mums kā profesionāliem pavāriem, kas visu mūžu gatavojuši ēst, tagad jājūtas? Ko mums darīt?”

Mārtiņš Sirmais cer, ka kāds no valdības tomēr apmeklēs izstādi un ieskatīsies arī viņa ledusskapī: “Multfilmu par Ratatuju jau nu viņi noteikti ir redzējuši.”