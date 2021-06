Rīgas Centrāltirgū tirgo pirmās Latvijas zemenes

Jau kopš agra pavasara Rīgas Centrāltirgū pārdod no Grieķijas, Spānijas un Polijas nākušas zemenes, šobrīd lētākās ogas pieejamas vien par diviem eiro kilogramā. Nu stendos gozējas arī Latvijā augušas zemenes, to cenas sākot no 5 līdz 15 eiro kilogramā, novēroja "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No ārvalstīm vestās ogas tirgo tik daudzos stendos, ka grūti saskaitīt. Latvijas ogas manītas tikai divos stendos. Vienā no tiem piedāvā "Āzija" šķirnes zemenes, kas maksā astoņi eiro kilogramā, kā arī "Darselect" šķirnes ogas par pieciem eiro kilogramā.

Otrā stendā izlikts liels uzraksts "Latvijas zemenes" un norādīta cena par 200 gramu kastīti – trīs eiro. Mazākiem cipariņiem zemāk rakstīts, ka kilograma cena ir 15 eiro. Šīs sārtvaidzes uz tirgu atvestas no Bauskas puses, un pārdevējs stāsta, ka ogas pērk labi. Pārsvarā nākot klienti, kas katru gadu izvēlas šīs pašmāju ogas, jo kungs norāda, ka šajā vietā tirgojas jau piecpadsmito gadu.

Foto: DELFI

Plašā klāstā pieejami arī saldie ķirši, tie pieejami sākot no 3,50 eiro kilogramā, skābie ķirši vēl nav manīti. Dārzeņu stendos arvien biežāk lasāms uzraksts "Audzēts Latvijā" – pieejami gan vietējie redīsi, loki un dilles, gan pirmie cukurzirņi.