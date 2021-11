Stāsts par aktieri, kurš dievina ēdienu, un 27 idejas vakariņām itāļu stilā

Amerikāņu aktieris Stenlijs Tuči ēdienu mīl tikpat ļoti kā filmēšanos. Kāds tur brīnums – Tuči dzimtas saknes ir Itālijā, kur top gan izcils ēdiens, gan ģeniāls kino.

Harizmātiskais aktieris ar inteliģento seju un skumjajām acīm filmējies dažādās filmās, piemēram, "Kapteinis Amerika: Pirmais atriebējs", "Sātans Pradas brunčos", "Bada spēles", "Džūlī un Džūlija "... Jā, tieši 2009. gadā uzņemtā "Džulī un Džūlija" ir filma, kurā miljoniem sieviešu uz kādu brīdī vēlējās kļūt par viņa sievu. Filmā viņš spēlē diplomātu Polu – neprātīgi pacietīgu, šarmantu, seksīgu un ļoti mīlošu vīru savai sieva Džūlijai Čaildai, kura vēlāk kļūst par slavenu pavārgrāmatu autori, amerikāņu modernās pavārmākslas māti, savā ziņā viņa ir amerikāņu Ņina Masiļūne. Viņa partnere Džūlijas Čaildas lomā ir Merila Strīpa. Satriecošs pārītis! Viņa pievēršas franču pavārmākslas kursiem, viņš viņu atbalsta kā spēdams, vadā viņu pa restorāniem un ar dievināšanu raugās, kā viņa ēd – un ēst viņai patīk tikpat ļoti, cik gatavot.

Filmā ir kāda lieliska aina, kuras nobeigums ir tīrā Tuči improvizācija, kā viņš atzinis intervijā portālam "Business Insider".

Tātad amerikāņu diplomāts Pols tikko ieradies strādāt un dzīvot Parīzē kopā ar savu amerikāņu sievu Džūliju. Restorānā abi apspriež, ar ko Parīzē varētu nodarboties Džūlija.

Pols sievai jautā: "Kas ir tas, ko tev tiešām patīk darīt?"

Viņa atbild: "Ēst!"

Pols izsaucas: "Un tu tajā esi tik laba! Paskat tik!"

Nu tad, lūk, dzīvē Tuči, kā runā, ir tieši tikpat neatvairāms un šarmants, un ēdiens viņu interesē pat ļoti. Vēl vairāk: viņš uzrakstījis divas pavārgrāmatas, producējis un vadījis TV dokumentālo seriālu "Meklējot Itāliju", kurā apceļo dzimto Itāliju un atklāj tās brīnišķīgās garšas un ēdienus.

2017. gadā, kad sākās seriāla producēšanas darbi, Tuči saslima ar mēles vēzi un gāja cauri ļoti smagam ārstēšanās un atveseļošanās periodam. Par slimību zināja tikai tuvākie draugi, plašākai publikai savu saslimšanu Tuči atklājis tikai šoruden, sniedzot intervijas, reklamējot savu jaunāko grāmatu. Intervijā "New York Times" Tuči atklājis, ka nav baidījies no nāves, bet gan no tā, ka varētu zaudēt garšas sajūtu, kas slimības laikā bija pilnīgi pazudusi: "Ja jūs nevarat ēst un izbaudīt ēdienu, kā iespējams izbaudīt visu pārējo?"

Slimību viņš uzveica, un garšas sajūta atgriezās. TV seriāls "Meklējot Itālju" šogad ieguva "Emmy" balvu – amerikāņu Oskaru televīzijas žanrā.

Šomēnes publicēta Stenlija Tuči atmiņu grāmata: "'Taste: My Life Through Food" (''Garša: Mana dzīve caur ēdiena prizmu'').

Amerikāņu prese par Stenlija Tuči jauno atmiņu grāmatu raksta ar lielu ieinteresētību un siltumu. No preses recenzijām kļūst skaidrs, ka sešdesmit gadu vecumā Tuči nonācis pie atziņas, ka ēdiens, īpaši tas, ko viņš bauda kopā ar sev tuviem cilvēkiem, viņam nozīmē vairāk nekā šovbizness. Grāmatā ir burvīgas bērnības atmiņu ainas par Tuči itāļu vecmāmiņas un vectētiņa kulinārajām prasmēm, meistarīgi un ar humoru aprakstītas vakariņas ar Tuči dārgiem cilvēkiem, draugiem un kolēģiem no filmu industrijas. Protams, ir arī receptes!

Tas ir brīnišķīgs talants, izstāstīt dzīvi caur ēdienu. Jācer, ka grāmata pa dažādiem ceļiem drīz nokļūs arī Latvijā. Tikmēr var ar baudu pārlasīt apgāda "Zvaigzne ABC" izdoto Džūlijas Pauelas grāmatu "Džulī un Džūlija" Zanes Rozenbergas tulkojumā – pēc šīs grāmatas uzņemta slavenā filma par brīnišķīgo pāri, kas dievināja viens otru un ēdienu: Polu un Džūliju Čaildiem.

