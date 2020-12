Uztura speciāliste: surimi nūjiņās nav ne miņas no krabju gaļas, tik vien kā garšas aromatizētāji

Mūsu mājās nereti gatavojām salātus ar krabju nūjiņām, jo tās šķita ļoti garšīgas. Bet, kad kopā ar uztura speciālisti sāku pievērst uzmanību to sastāvam, vēlme lietot krabju nūjiņas izpalika.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Surimi nūjiņu sastāvs līdzīgs desām

"Tā saucamās krabju nūjiņas patiesībā jau nav no krabjiem veidotas, tur nav krabju! Tās ir gatavotas no surimi jeb zivju masas, kas ir kā krabju gaļas imitācija. Un šis produkts ir viegli pieejams," stāsta uztura speciāliste Linda Bauere. Rodas jautājums, kāpēc nepieciešams iegūt krabju garšu, ja krabju produktā vispār nav? "Pati krabju gaļa ir dārgāka, šī imitācija ir vieglāk pieejama, bet, kādēļ tas ir vajadzīgs un kādēļ tiek pievienots šis aromatizētājs, kas piešķir zivs masai krabjveidīgo garšu, to man ir grūti izskaidrot." Varbūt kāds mārketinga triks, jautāju uztura speciālistei? "Esmu ievērojusi, ka mēs tautā tās saucam par krabju nūjiņām, bet veikalos tiek pārdotas kā krabju garšas nūjiņas vai surimi nūjiņas. Jo nedrīkst lietot šos terminu "krabju nūjiņas", ja patiesībā krabju tur nav. Surimi nozīmē maltu zivs masu, un tas ir vēl viens aspekts, ka mēs nezinām, tieši kāda zivs tiek izmantota. Mums ir zināms tikai, ka tur ir maltā zivs gaļa. Visbiežāk gan tur izmanto saidu, kurai ir neitrālāka garša, bet tā kā tas netiek noradīts uz iepakojuma, patērētājs nevar zināt, tieši kāda zivs izmantota. Patiesībā krabju nūjiņas ir līdzīgas desām vai hotdogu desām." Tādā gadījumā šim produktam būtu jāmaksā lēti, bet surimi nūjiņas veikalā maksā salīdzinoši dārgi – jautāju speciālistei. "Tās ir populāras un pieprasītas, un domāju, ka produkta cenu nosaka pieprasījums," stāsta Bauere.

Apzināties, kas ir tas, ko apēdam

Tātad surimi nūjiņu sastāvā ir zivs masa, bet nav zināms, kura zivs ķermeņa daļa izmantota. "To mēs nevaram zināt, tas ir atkarīgs no ražotāja godaprāta. Gribētos jau ticēt, ka tur vairāk tiek izmantota zivs fileja, nekā zivs lētā daļa. Bet konkrēti mēs to pateikt nevaram," stāsta uztura speciāliste. Līdzās zivs gaļas masai, surimi nūjiņās ir arī ūdens un ciete. "Ciete tiek pievienota, lai varētu iegūt šo nūjiņu formu, tekstūru. Un ciete var būt gan kartupeļu, gan kukurūzas. Noteikti klāt vēl tiek likts cukurs un arī sāls, eļļa. Vēl sastāvā ir arī aromatizētājs un krāsvielas, lai iegūtu šo vēžveidīgo garšu un izskatu."

Uztura speciāliste stāsta: "Ja krabja gaļa būtu kā olbaltumvielu avots, tad krabju nūjiņās zivs masa ir tikai ap 30 procentiem, un visai daudz ir arī ogļhidrātu un cukura, līdz ar to pašu olbaltumvielu ir krietni mazāk. Un tā arī var būt patērētājus maldinoša ideja – ja mēs domājam par tādu šķīvja principu, kur viena ceturtdaļa būtu olbaltumvielu produkti, tad krabju nūjiņas tikai šajā sadaļā ievietot nevarētu."

Pats par sevi jau šis produkts nav ne indīgs, ne kaitīgs, uzsver Bauere. "Ja retu reizi pagatavo svētkos, nekas slikts neatgadīsies, bet vairāk tas ir jautājums par to, ar kādu ideju šīs krabju nūjiņas tiek lietotas. Ēdot tās, mēs neiegūsim to pašu labumu, ko iegūtu, ja ēstu zivis vai krabja gaļu. Šis noteikti nebūtu kā produkts, ko es ieteiktu lietot, bet svarīgāk ir saprast – kāpēc es to lietoju. Galvenais, lai patērētājs apzinās, kas tas ir, ko viņš apēd." Saku, ka krabju nūjiņas tomēr ir garšīgas, un vai varam atrast kādu alternatīvu? "Krabju nūjiņām tādas alternatīvas nav. Šim produktam nav konkrētu iespēju, ar ko to aizvietot. Vienkārši tas jautājums ir par to, ka mēs apzināmies, ko apēdam."