Vēstule no virtuves: par cilvēkiem – gatavošanas entuziastiem, kuri gatavo nebaudāmi

Vēlāk viņa pastāstīja, ka mamma ir par sevi ļoti pārliecināta pavāre. Viņa nepieļauj iespēju, ka kaut kas no tā, ko viņa pagatavojusi, varētu būt neēdams! Nebūt nē! Uz aizrādījumiem un ieteikumiem apvainojas. Inga domā, ka mammas problēma ir tā, ka viņa pieradusi visu darīt ātri, viņai nepatīk griezt mazos gabaliņos burkānu, vai gaidīt, kad pīrāgu mīkla uzrūgst. To viņa samīca pusgatavu un tad krāsnī pīrāgi turpina rūgt, pārplīst un gala rezultātā ir nenosakāmas formas maize ar speķa – sīpola drupačām. "Taču mamma ir mamma, viņa jau dara no sirds, un es esmu to pieņēmusi. Saprotu, ka tiem, kas ar manas mammas pavārmākslu sastopas pirmo reizi, var būt kultūršoks. Taču viņai sanāk lieliska plātsmaize ar zapti," mammu aizstāv Inga. Viņa ir mēģinājusi mammai aizrādīt, palūgt kaut ko pamainīt receptē vai gatavošanas procesā, bet tad tas nozīmē naidu un vairāku nedēļu saltu klusumu. Jā, atzīšos, ka arī es Ingas mammai pateicu paldies par zupu un uzslavēju. Vai es viņu iedrošināju? Un ko viņa būtu teikusi, ja atklāti pateiktu, ka zupā par daudz "Vegetas", burkāni pārāk lieli, lai tos ar karoti varētu apēst, un gaļa atgādina alu cilvēku medījumu? Noteikti kļūtu par meitas nemīlētāko kolēģi!"

Tāds, lūk, stāsts! Arī es savai mammai mēdzu aizrādīt. Taču viņa izlases kārtībā manus padomus ievieš praksē. Piemēram, pirms pāris gadiem mammas kartupeļu biezenis atgādināja klīsteri. Mamma dusmīga uz sevi, dusmīga uz mani, jo saku, ka nav garšīgs. Vārds pa vārdam un izrādās – vaina ir blenderī, ko mamma izmantoja biezeņa gatavošanā. Nomainījām uz ierasto stampu, noslēgumā pieslēdzām mikseri un "vai, cik laba biezputra!" Tātad, jārunā ir un jāaizrāda arī! Īpaši, ja cilvēks grib gatavot!

Es protu labāk! Vai tiešām?

Taču ir cilvēku grupa, kuri zina, kā jāgaršo vienam vai otram ēdienam, viņiem ir viedoklis par gatavošanas prasmēm un viņi ir tie, kuri restorānā pēc maltītes saka: "Es varu labāk!"

Agitai tāda ir viņas māsīca: "Leldei vienmēr ir viedoklis par to, kas atrodas uz šķīvja! Viņa gari un plaši sāk diskutēt, kāda ir perfekta kanēļmaizīte un kas trūkst šai konkrētajai, ko viņa bāž mutē. Kanēlis nepareizs, mīkla pārāk maizīga, cukura par maz. Arī vistas cepetis dabū no viņas trūkties – ne tas vistas izmērs, nav bio, nav pareizais pildījums!