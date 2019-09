Ābolu raža burciņā – no zaptes līdz kompotam: 12 receptes ziemai

Ziemā, kad veikalu plauktos vaskā glancētos sānus spīdinās no aizjūras atceļojušie, bieži vien bezgaršīgie augļi, būs patīkami izcelt no pieliekamā krājumiem aromātisku ābolu zapti, maigu biezeni ar iebiezināto pienu vai izķeksēt no kompota burkas Latvijas vasaras garšām pievilgušu pašmāju ābolīti.

Tādēļ, lai palīdzētu tev saglābt šī gada brango ražu garajai ziemai, parakņājoties "Tasty" apcirkņos, sarūpējām 12 receptes sārtvaidžu ieburkošanai. Lai labi garšo!