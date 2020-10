Augļi un dārzeņi pūst arī ledusskapī

Kraukšķīgās, zaļās salātu lapiņas sažūst, aromātisko tomātu miziņa savīst un banāni kļūst melni. Pat uzglabājot ledusskapī!? "Tasty" skaidro, kā ilgstoši uzglabāt dārzeņus un augļus un vai pareizāk tos vispār glabāt ledusskapī?

Mainīgais vitamīnu daudzums

Neatkarīgi no tā, vai konkrētie produkti tiek uzglabāti ledusskapī vai ārpus, tiem mainās ne tikai garšas īpašības, bet arī vitamīnu daudzums tajos, stāsta dietoloģe, asociētā profesore Laila Meija. "Ilgākā termiņā uzglabājot dārzeņus un augļus, mazinās vitamīnu daudzums tajos. Minerālvielu, piemēram, kālija vai magnija, kā arī nešķīstošo šķiedrvielas daudzums nemainās, ūdenī šķīstošie vitamīni ir ķīmiski nestabilāki savienojumi, to daudzums mazinās". Turklāt, pēc profesores teiktā, katram auglim ir savi attīstības cikli un nobriešanas pakāpes, kā iespaidā sastāvs arī mainās. Piemēram, nogatavinātos banānos ir daudz vairāk cukura nekā zaļos.

Profesore uzsver, ka liela uzmanība jāpievērš pūšanas procesiem dārzeņos un augļos, turklāt pelējumi mēdz rasties, arī glabājot tos ledusskapī, piemēram, uz avenēm vai zemenēm. Un no pelējumiem veidojas kancerogēnās vielas. Tāpēc viņa iesaka īpaši rūpīgi uzglabāt produktus: "Ledusskapis ir jātīra, dažādi produkti jāglabā atsevišķi, noslēgti."

Tomēr profesore uzsver, ka glabājot ledusskapī, uzturvielu zudums ir niecīgs un par to nav jāuztraucas. Viņa aicina: "Labāk ēst uzglabātus dārzeņus un augļus, nekā neēst nemaz!"

Ledusskapī vai tomēr nē?

Ieteikumus par to, kā saglabāt dārzeņus un augļus ilgāk svaigus, sniedz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas katedras docente, vadošā pētniece Solvita Kampuse.

Zaļie lapu salāti

Jo ilgāk lapu salātus uzglabā, jo vairāk vitamīnu tie zaudē, lapas saplok. Tāpēc tie jāapēd iespējami ātrāk. Visilgāk kvalitāti saglabā ledus salāti, tos ledusskapī var turēt pat līdz divām nedēļām. Romiešu salātu uzglabāšanas laiks ir aptuveni 10 dienas, savukārt maigie, strauji vīstošie lapu salāti bojājas jau pēc vienas vai pāris dienām.

Salāti jāglabā nemazgāti, tos mazgāt ieteicams tikai pirms pašas gatavošanas. Pirms liek ledusskapī, ievieto plastikāta maisiņā un aizsien galu. Izmanto speciālos maisiņus, kas paredzēti salātu glabāšanai. Šādi maisiņi ir ar nolūku caurumoti vai arī to materiāls daļēji laiž cauri gaisu. Tas nepieciešams, lai maisiņā izveidotos pareizas skābekļa un ogļskābās gāzes attiecības. Tātad svarīgi, ka ledusskapī zaļie lapu salāti tiek uzglabāti speciālā iepakojumā.

Kāpostgalva

Var uzglabāt ledusskapī gan neiepakotā veidā, gan arī iepakotu pārtikas plēvē.

Lociņi

Var uzglabāt ledusskapī caurumotā polietilēna maisiņā. Vai arī – nomazgātus un nosusinātus lokus liek stikla burkā un nosedz ar plastmasas vāciņu. Uzglabāšanas ilgums ledusskapī ir līdz vienam mēnesim. Vēl ir arī cita iespēja – loku bunti smalki sagriezt, iebērt kārbiņā vai saldēšanas maisiņā un glabāt ledusskapī. Tad pievienot gatavajam ēdienam tieši no saldētavas.

Burkāni

Burkāni jāuzglabā zemā temperatūrā. Pat, ja tos tur ledusskapī un tie ir mazgāti, labāk ielikt kādā maisiņā, lai tie nesavīst. Ilgstoši uzglabājot ārpus ledusskapja, burkāni ātri savīst.

Vīnogas

Labāk izvēlēties vīnogas ar blīviem kātiem. Ja tie kļuvuši brūni un ogas no ķekara viegli noņemamas, tad vīnogas pārgatavojušās un var ātri bojāties. Labāk neizvēlēties ķekarus, no kuriem ogas birst, bet izvēlēties ogas zaļā krāsā ar dzeltenu nokrāsu vai sarkanās ogas. Mājās ieteicams pārskatīt ķekarus, nolasīt sabojātās ogas. Glabāt nemazgātas vīnogas to oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumu ar nemazgātām vīnogām var ievietot ledusskapja kastē ar augstu mitruma saturu. Vislabāk vīnogas uzglabāt 0 grādu temperatūrā.

Ogas

Mīkstās ogas uzglabājamas ledusskapī īslaicīgi, tikai līdz trim dienām. Labāk izvēlēties nelielus trauciņus, jo lielos traukos ogas no sava svara mēdz saspiesties, līdz ar to trauka apakšpusē sāk izdalīties sula. Trauciņa apakšā vēlams izklāt kartonu vai papīra dvieli, lai, aukstumā kondensējoties, traukā nekrātos ūdens un ogas nesāktu pelēt. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra vairumam ogu ir no +1 līdz +4 grādiem.

Kartupeļi

Ja nav iespēju uzglabāt, piemēram, pagrabā, tad ledusskapis būs labāka izvēle, nekā turēt kartupeļus virtuvē zem galda. Rudens periodā, kad kartupeļi tikko novākti, tie, protams, var pāris nedēļu atrasties siltumā +20 grādu temperatūrā. Taču, ja tas notiks ilgāk, sevišķi pēc gadu mijas, kartupeļiem pāris dienu laikā būs parādījušies asni.

Kartupeļiem atbilstošākas ir citas uzglabāšanas temperatūras nekā vairumam dārzeņu. Kartupeļus labāk turēt temperatūrā no +8 līdz +10 grādiem. Ja tos uzglabā temperatūrā, kas zemāka par +4 grādiem, kartupeļi kļūst saldi. Tomēr, ja tā noticis, tad pēc izņemšanas no aukstuma, labāk pāris dienu paturēt kartupeļus siltumā.

Āboli

Ja āboli jāglabā ilgstoši, tad labāk tos turēt zemā temperatūrā. Un daļēji slēgtā maisiņā, lai tie var "elpot". Pilnīgi slēgtā nē, jo tad par daudz uzkrājas mitrums.

Ābolu ieteicamā uzglabāšanas temperatūra ir no +1 līdz +5 grādiem. Tad augļi ilgāk saglabā sulīgumu. Nav piemērota arī sausa vieta – nepieciešams vidējs vai pat augsts gaisa relatīvais mitrums. Uzglabāt ābolus ledusskapī var augļu nodalījumā. Var uzglabāt kastē vēsā vietā, katru ābolu ietinot papīrā.

Gurķi

Gurķi vispār nav ilgstoši uzglabājami. Bet, ja jāglabā pāris dienu, tad labāk ledusskapī, nevis istabas temperatūrā, jo siltumā tie ātri savīst.

Kabači

Lielos, nobriedušos kabačus var glabāt virtuvē, bet mazajiem kabačiem, kurus novāc vasarā, ir līdzīgi glabāšanas ieteikumi kā gurķiem.

Sīpoli

Sīpolus var glabāt ārpus ledusskapja.

Tomāti

Zemā temperatūrā tomāti zaudē garšu un aromātu. Gatavi tomāti nav ilgstoši uzglabājami, īpaši, ja to miziņa ir plāna. Tāpēc nav vēlams tos uzglabāt ledusskapī ilgāk par piecām dienām, bet pēc uzglabāšanas ledusskapī tomātus vēlams vismaz vienu dienu atstāt siltumā, lai atsāktos nogatavošanās procesi un atkal izdalītos aromātvielas. Var arī dažas dienas izmantot dārzeņu atvilktni, uz katra tomātu slāņa uzklājot papīra lapu.

Banāni

Lai banāni nekļūtu melni, nevajag tos glabāt ledusskapī, tur tie ātrāk sāk melnēt. Ieteicams izvairīties no plastmasas maisiņiem, labāk atstāt augļus atvērtus. Ideālā temperatūra banānu uzglabāšanai ir no +13 līdz +14 grādiem.

Ķiploki

Ja ķiploki jāuzglabā ilgstoši, labāk tos turēt vēsumā, bet sausā vietā. Mitrā gaisā ķiploki ātri sapelēs.