Garda ēšana brīvā dabā bez liekas noņemšanās un kukainīšiem šķīvī: burciņēdieni

Kur to visu saliks? Kā to visu ēdīs? Neņems tak' līdzi rasola spaini un putukrējumu ar' nekuls meža vidū! Gatavojoties piknikam vai ballēšanai pie dabas, beigu beigās jāpaliek pie ceptas gaļas un čipsiem ēdienkartē, jo tā vienkāršāk. Bet arī piknikā var eleganti ēst visu, ko ēstu mājās pie balta galda ar smalku porcelānu un atšautu mazo pirkstiņu. Visu, sākot no siļķes kažokā līdz tiramisu, var salikt burciņās!

Burciņas ir viens universāls trauks, nudien. Iegūstot līdera pozīcijas ievārījumu un konservējumu frontē, tās jau vairākus gadus ir ieņēmušas arī svarīgu vietu arī hipsterīgās kafejnīcās un jaunu un bezgala stilīgu cilvēku ballītēs. Iespējams, kādu var mulsināt, saņemot alu vai sidru burciņā – sak, vai tad tiešām glāzes beigušās? Jādomā, ka burciņu parādīšanās bāros ir arī ekonomiski pamatota: burciņas labāk tur dzīves svētku spiedienu un tā neplīst kā glāzes. Labs ieguldījums ilgtermiņā!

Šķiet, ka ap kovida laiku burciņas piedzīvoja vēl vienu slavas mirkli, kad ēdieni burciņās kļuva mazāk par stilīguma, vairāk par higiēnas apsvērumu vadītu atribūtu. Visiem ņemt salātus no vienas bļodas, grābstīties gar vienu un to pašu gaļas plati vai augļu šķīvja pēkšņi kļuva nevis draudzīgi un saprotami, bet bīstami. Ja ballītē katrs pagrābj savu uzkodu vai saldēdiena burciņu, nekāda grābstīšanās, divi metri, un visiem drošāk.

Makaronu salāti ir lielisks un gards burciņēdiens.

Higiēna ir svarīga visos laikos, taču liekas, ka burciņu mode nu jau turpinās citu iemeslu dēļ. Ērta ēdiena sagatavošana – liec tik' kārtu pēc kārtas! Noņemšanās gan mazliet lielāka, bet ir to vērts. Šī ir arī iespēja neatteikties no citkārt grūti pārvadājamiem un pasniedzamiem ēdieniem, minēsim to pašu siļķi kažokā un tiramisu. Burciņām ir arī vienkārša pārvadāšana, ērta lietošana – līdzi jāņem tikai dakšiņas un karotes. Un ļoti ērta savākšana – noliec, kur paņēmi, un viss! Un daudziem joprojām ir svarīgas personiskā ēdiena robežas, kad nav jāņem viss ar vienu karoti, visi visu neaiztiek. Un vēl – kas nav mazsvarīgi brīvdabā – burciņā mazāk iespēju ierāpot un ielidot visāda veida kukainīšiem.

Ja siļķe var būt kažokā, tad kāpēc ne arī burciņā?

Man ļoti svarīgi liekas tas, ka ēdiena garša burciņā pārāk nemainās. Skaidrs, ka ir lietas, kas daudz labāk garšo no smalka porcelāna vai kristāla bļodas, bet nebūsim sīkumaini. Ar dzērieniem šajā ziņā ir daudz sliktāk – es, piemēram, dzert no burkas tā arī neesmu iemācījusies, negaršo, nepatīkami un viss. Varbūt gadu par daudz, noteikti arī stilīguma par maz, bet man, lūdzu, dodiet glāzes. Bet ēdiens burciņas ir cita lieta. Ēdiens tajās izskatās lieliski, visi slānīši redzami, un garšo tikpat labi kā no tā jūsu smalkā porcelāna. Un, ja tas ir pikniks – nu kāds tur vēl porcelāns? Ja jāizvēlas starp papīra šķīvjiem (oh...) un stikla burciņu, tad stikla burciņa uz to brīdi noteikti kļūst par "porcelānu"!

Tiramisu ir kā radīts burciņai!

