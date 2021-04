Gatavojamies grilēšanas sezonai – idejas gaļas marinādēm un padomi grila iegādei

Brīvdienās mājas vai vasarnīcas pagalmā grilā cepta gaļiņa vai dārzenīši ar unikālu dūmu aromātu – viens no pavasara atnākšanas vēstnešiem. Grilēšanu, kas piepilda apkārtni ar vienreizīgu smaržu, liela daļa cilvēku dievina, parādoties pirmajiem saules stariem. Tā ir zīme, ka ziema beigusies un mūs sveicina pavasaris. Kā marinēt gardu gaļu un kāda veida grilu izvēlēties, lai atklātu grilēšanas sezonu, – par to šajā rakstā.

Nepārspīlē ar etiķi un neliec gaļu uz liesmas

Galvenais ir laba un kvalitatīva gaļa. "Iesaku iegādāties no vietējiem, zināmiem zemniekiem, jo, pērkot lielveikalā, var sanākt laimes spēle. Nesaku, ka veikalos pirktā gaļa ir sliktāka, taču pie zināmiem zemniekiem tā būs viennozīmīgi pārbaudīta. Un svarīgi – gaļa nedrīkst izskatīties pārāk tumša, jābūt gaiši rozā krāsā," stāsta restorāna "Čarlstons" šefpavārs Haralds Mekšs. Grilēt labāk uz malciņas, piemēram, alkšņa vai ābeles, kas piešķirs īpašu aromāta buķeti. Turklāt uz oglēm cepta gaļa nebūs ar unikālo dūmu aromātu. "Uz oglēm lietot degšķidrumu var, jo ogles tiek aizdedzinātas sākumā un šķidrums izdeg. Bet esmu redzējis, ka cilvēki grilēšanas procesā pielej papildu degšķidrumu, un tas gan nav pareizi, jo viss sasūcas gaļā." Gaļu, ko durt uz iesmiem, šefpavārs iesaka sagriezt 4–5 centimetrus lielos gabaliņos un vienmērīgi – lai nav tā, ka taukums ir tikai vienā pusē, jo tad tas satecēs uz oglēm un radīs liesmu. "Esmu novērojis, ka cilvēki nepacietīgi liek gaļu uz uguns liesmas, bet tā nevajadzētu darīt, jo gaļa apdegs. Jāliek uz pelēkām oglēm, kas ir sārtas, bez liesmas. Turklāt Latvijā ir tendence pārcept gaļu, un tad tā ir sausa. Gatava gaļa ir tad, kad viegli sagriežama, bet vēl nojaušama maigi rozā nokrāsa." Galvenais – marinējot nepārspīlēt ar galda etiķa pievienošanu, jo tas padara gaļu sausu, stāsta šefpavārs. "Etiķis pie mums ir iecienītākā marināde, tas dod skābumiņu, bet nedrīkst to pielikt par daudz."

Ja gatavo vistas gaļas marinādi, pamēģini šādi: ņem atkaulotus vistas šķiņķīšus, pieliec grieķu jogurtu, apelsīnu un tā sulu, svaigu baziliku, mazliet timiāna, mazliet ķimeņu, sāli, piparus un visu bļodā samaisi. Taisi marinādi iepriekšējā dienā. Ja vēlies vistas šašliku austrumu gaumē, tad vistai vari pievienot kumīnu, kariju, laima sulu. Cūkgaļai izvēlies vairāk zaļumu, sīpolus, pētersīļus, sāli un piparus, maltu koriandru, pavisam viegli pievieno etiķi mitrumam un gāzētu ūdeni, un obligāti cukuru, kas piešķirs karamelizētu garšu. Netradicionāls variants ir marinādi taisīt blenderī, kad sajauc visas sastāvdaļas, izveidojot smūtiju no garšaugiem, ķiploka, sīpola, koriandra, mazliet ūdens, svaigas citrusaugu sulas. Svarīgi nelikt visas marinādes sastāvdaļas uzreiz uz gaļas, bet no sākuma atsevišķā bļodiņā uztaisīt marinādi un tikai tad pārliet gaļai. Marinādei jābūt pēc garšas spēcīgākai, nekā to varētu apēst tāpat, tad tā labi savilksies gaļā.

Izlasi pirms grila iegādes

Kokogļu, gāzes vai elektriskie – šie ir trīs grilu veidi, kādus vari izvēlēties. Kokogļu grils būs ērts tiem, kam patīk grilēšanas tradicionālais process un ēdiens ar unikālu dūmu aromātu, ko īpaši piešķir malka, kas tiek dedzināta apakšā. Gatavojot uz šāda grila, jāprot noteikt pareizo ogļu vai malkas daudzumu, lai zinātu, kad grils ir pietiekami sakarsis gaļas vai dārzeņu cepšanai. Kokogļu grila variāciju ir daudz – ar un bez vāka, četrkantīgi kā mangala tipa grili, mēdz būt pārnēsājami grili, – stāsta "Kesko Senukai Latvia" sporta, tūrisma un dārza preču kategoriju vadītājs Ingus Laumanis. "Priekšrocība ir tradicionālais gatavošanas veids un vienkāršā darbošanās, tomēr mīnuss ir salīdzinoši ilgais laiks – ap 30 minūtēm, kamēr ogles sakarst." Ja izmanto malku, tad uzkarsēšanas process ir vēl ilgāks. Turklāt vienmēr jāpiepērk klāt ogles, un, ja to aizmirsies izdarīt, tad rodas liekas klapatas. "Ir cilvēki, kas arī ziemā vēlas kaut ko grilēt, tad viņiem nederēs kokogļu grils, kur ilgi ziemas aukstumā jāgaida, kamēr ogles sakarsīs." Kokogļu grili ir ar vākiem un bez. "Ja gatavo kaut ko ar siera pārklājumu, tad bez vāka ir diezgan grūti to izkausēt, bet, ar vāku gatavojot, ir sutināšanas efekts, un gaļa ir mīkstāka." Vāks grilam palīdz saglabāt karstumu un pasargā ēdienu vējainā un lietainā dienā.

Vai arī tev ir gadījies, ka gaļa apdeg kokogļu grilā? Tas nozīmē, ka tā uzlikta uz oglēm par ātru. Bet patiesi – šajā grilā ir grūtāk kontrolēt temperatūru. Vēl mīnuss ir šo grilu tīrīšana no pelniem pēc katras grilēšanas. Kā uzzinājam "Kesko Senukai Latvia", labākā kopšana ir noslaukot restes ar stiepļu suku. Ir cilvēki, kas mēģina restes mazgāt karstā ūdenī, bet tādā veidā tās nav iespējams notīrīt. Šiem griliem ir ļoti svarīgas stingras un stabilas kājas. Vislabāk izvēlēties atsevišķas kājas, kuras ievietot īpašās atverēs atsevišķi pa vienai, nevis divas vienā. Turklāt dubultās kājas, kas izgatavotas no plānākiem materiāliem, var salocīties.

Kā stāsta Ingus Laumanis, gāzes grili ir ērtāki lietošanai, nav jāgaida pusstunda, kamēr ogles gatavas cepšanai, tie sasilst nieka 2–5 minūšu laikā, atkarībā no modeļa. "Tajā vari pagatavot tradicionālās desiņas vai šašliku, bet tikpat labi var taisīt picas un saldos ēdienus. Tajā būs vieglāk pagatavot steiku, jo vieglāk kontrolējama temperatūra". Tam palīdz arī papildus piederumi, kā piemēram, termometri. Gāzes griliem ir nepieciešama minimāla apkope, atliek tik notīrīt grilēšanas režģi, un grils ir gatavs lietošanai no jauna. Kā uzzinājām "Kesko Senukai Latvia", izvēloties gāzes grilu, jāpievērš uzmanība degļu jaudai. Parasti lētākajos modeļos degļu jauda ir mazāka. Ar to var pietikt desiņu grilēšanai, bet var būt par maz steika pagatavošanai. Ingus uzskata, ka tas ir mīts, ka uz gāzes grila gatavots ēdiens garšo tāpat kā uz gāzes plīts gatavots. Tomēr jāpiekrīt, ka uz gāzes grila gatavotam ēdienam nebūs unikālās dūmu smaržas. Bet arī tam ir risinājums, jo pieejama speciāla kastīte skaidām, kas pievienos dūmu smaržu arī uz gāzes grila gatavotam ēdienam.

Elektriskais grils ir videi draudzīgs, jo netiek izmantotas ne ogles, ne gāze. Šo grilu cilvēki izvēlas visbiežāk – tad, ja vēlas grilēt dzīvoklī vai uz balkona. Iegādājoties grilu, jāpievērš uzmanība jaudai un noteikti ar pārdevēju jāizrunā, kāda veida ēdienu gatavošanai tas ir piemērots.

Kā uzzinājām veikalā, izvēloties grilu, jāpievērš uzmanība izmēram. Ja tev ir liels mājas pagalms vai garāža un šķūnis, kur to glabāt, labāk izvēlēties lielu grilu, jo tāds nodrošina lielāku komfortu un varēsi gatavot vairāk cilvēkiem vienlaicīgi, Bet, ja grilēšana paredzēta šaurā ģimenes lokā, tad noderēs arī mazāks grils. Vēl svarīgs ir grila materiāls, Jo biezāks metāls, jo ilgāks būs grila mūžs. Vislabāk, ja grila gatavošanas virsma ir no čuguna, jo tas nodrošinās lielāku karstumu un vienmērīgi sadalīs to visā grilēšanas platībā. Derēs arī nerūsējošā tērauda režģis.

