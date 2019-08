Izgrebt sēklas vai griezt ripās – labākās kabaču cepšanas metodes: 10 receptes

Kabaču sezona jābauda pilnu krūti, un viens no vienkāršākajiem un, būsim godīgi, arī gardākajiem veidiem, kā tos pagatavot, ir izcept kraukšķīgā panējumā. Taču kabacis ir visai cimperlīgs cepšanā, jo reizēm tas atdalās no panējuma, citreiz ripiņas saplok un vēl dažos gadījumos panējums izskatās kārdinoši, bet vidusdaļā tas garšo visai svaigs. Kādi tad ir kabaču cepšanas noslēpumi?

Veidi, kā izcept kabaci, ir ļoti dažādi, taču jebkurā variantā jādomā par to, kā panākt, lai tas nesulo, satur ap sevi panējumu un tanī pat laikā vidū ir gana izcepies. Viens no veidiem, kā es pati esmu iecienījusi izcep kabaci – nogriezt galus, pārgriezt uz pusēm, izgrebt lielākās sēklas un tad katru pusīti vēlreiz gareniski pārgriezt. Iegūtās strēmeles sagriez divās vai trīs daļās, atkarībā no kabača lieluma. Iegūsi palielus gabalus, bet nedaudz apgriežot ieliektās malas, tad apviļājot miltos, olā vairākkārt, tie izcepsies pat ļoti kārdinoši. Šādā veidā kabača gabali ir pietiekami biezi, lai cepšanas laikā nesaplaktu un katrs gabals nesadalītos vairākos mazākos.

Kabaču sagatavošana

Palūkojot citu pieredzi kabaču cepšanā ''Cālis'' forumā, pieejas ir dažādas. Kas attiecas uz kabača mizošanu un sēklu izgrebšanu, pāraugušiem kabačiem iesaka sēklas izņemt, lai ēdot tās netraucē. Sēklas netraucēs, ja tās nebūs lielākas kā, piemēram, gurķiem. Ja sēklas ir jau labi sataustāmas un kabača vidus ir mīksts kā švamme, labāk tās izgrebt ar karoti. Mazus kabačus nav vajadzība mizot, bet jau brangu kabaču mizu labāk noņemt, lai tā pēc cepšanas nav pārāk sīksta un nekavē mīkstuma izcepšanos.

Ja esi iecienījis cept kabaču ripiņas, bet sēklas ir pārāk lielas, izgreb vidu un izmanto kabača mīkstumu gredzena formā un cep tādējādi. Mazākiem kabačiem šis paņēmiens nav nepieciešams, jo ripas labi saturēs formu, taču te ir no svara arī tas, cik biezi tās sagrieztas. Ideāli, ja tās būs aptuveni centimetru biezas, jo cepoties tās saplok.

Nereti kabači izcepas ūdeņaini, un ja netīk šāds rezultāts, pēc kabača sagriešanas var apbērt mīkstumu ar sāli, uz kādu brīdi atstāt, lai sasulo un tad ar papīra salvetēm apslaucīt. Tikai tad šķēles apviļā miltos vai citā panējumā un olā.