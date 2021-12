Jaunākais 'Tiktok' trakums – ķiploki. Kā cept un kur izmantot?

Kad nolemsi mājās pagatavot ceptus ķiplokus, atceries, ka pabrīdinājām, ka māja smaržos reibinoši labi. Jā, cepti ķiploki sajauks galvu vislabākajā nozīmē. Cepeškrāsnī ķiploki pārvēršas no asiem un pikantiem līdz krēmīgiem un mīkstiem... Cepts ķiploks klājas kā sviests un ir viena no labākajām lietām pasaulē!

Vai esi ķiploku cienītājs? Vai receptē pievieno 12 ķiploka daiviņas, ja ir vajadzīgas tikai divas? Vai tu "kūsti", iedomājoties par ķiploku sviestu? Ja tā, tad pavisam noteikti zini ceptu ķiploku burvību.

Patiesi, tie, kuri ir baudījusi ceptus ķiplokus, ir atzinuši, ka tie ir apbrīnojami. Lai gan tas nav nekas jauns, tas pēdējā laikā ir atdzimis pat "Tiktok" vidē. Lai gan pavisam nesen šajā platformā pieprasītākā recepte bija saputota kafija, tagad jaunākais trakums ir saturs par un ap ķiplokiem – ikviens dalās ar saviem paņēmieniem, kā ķiploku daiviņas pārvērst mīkstā, smērējamā sviestā. Nu, piemēram, tur iespējams atrast dažādas receptes ķiploku maizei, 60 daiviņu ķiploku zupai, ķiploku-kartupeļu biezenim, ceptam ķiploku sviestam, kā arī ceptam ķiploku trifeļu sviestam.

Kāpēc cept ķiplokus?

Cepot ķiplokus, mīkstinās tā pikantais asums, pārvēršot to sviestaini maigas garšas masā. Turklāt ķiploki ir noderīgi un vērtīgi no veselības un pašaprūpes viedokļa. Pat, ja tev nepatīk ķiploku lietas, tad tev pavisam noteikti patiks saldie, karamelizētie ceptie ķiploki.

Kā cept ķiplokus?

Patiesībā ir tik daudz veidu, kā cept ķiplokus. To var izdarīt lēnvāres katlā, multivārāmajā katlā, mikroviļņu krāsnī, aerogrilā, uz plīts vai cepeškrāsnī.

Populārākais un klasiskākais ķiploku cepšanas veids ir veselu ķiploku galviņu apcepšana cepeškrāsnī. Lūk, kā to izdarīt.

Cepeškrāsnī cepti ķiploki

Lai pagatavotu šo vienkāršo recepti, būs nepieciešamas tikai trīs sastāvdaļas: ķiploka galviņas, olīveļļa (bet var arī izmantot citu, piemēram, avokado eļļu), kā arī sāls vai citas garšvielas pēc patikas. Turpinājumā – padomi no bloga "I am a food blog".

1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādu temperatūrai;

2. Nolobi vaļīgās, sažuvušās mizas kārtiņas, atstājot tikai čauliņas ap daiviņām, proti, atstājot ķiploka galvu neskartu;

3. Nogriež ceturtdaļu no galviņu augšdaļas;

4. Viscaur aplej ar olīveļļu, it īpaši atklātajos griezumos, kā arī pārkaisa ar sāli, pipariem vai citām garšvielām;

5. Katru galviņu atsevišķi ar griezumu uz augšu ietin folijā;

6. Folijā ietītos ķiplokus liek cepampannā un cep 30-45 minūtes, atkarībā no tā, cik karamelizētus ķiplokus vēlas. Jo ilgāk tie cepas, jo brūnāki, saldāki un karamelizētāki tie kļūst;

7. Izņem ķiplokus no cepeškrāsns un ļauj tiem atdzist, līdz tos var droši aiztikt. Savukārt tad saspiežot galviņu – izspiež mīksto, krēmīgo ķiploka masu.

Lai gan, iespējams, pārsteigums, bet ķiplokus var cept arī mikroviļņu krāsnī.

Pēc būtības šajā procesā ķiploku netiek cepti, bet gan tvaicēti, bet kam gan rūp tehnika, ja iznākums tāpat iznāk lielisks? Arīdzan mikroviļņu krāsnī ceptie ķiploki ir mīksti, un tie garšo gandrīz tikpat labi kā cepti cepeškrāsnī. Turklāt tas tiek darīts niecīgā laika posmā.

1. Sagatavo ķiplokus un nogriež tiem no augšas aptuveni centimetru;

2. Tad tos ievieto drošā traukā, viscaur aplej ar olīveļļu un pievieno sāli, kā arī pievieno 2 ēdamkarotes ūdens un trauku pārklāj ar mikroviļņu krāsnij drošu vāku;

3. Trauku liek iekšā un mikroviļņu krāsni uzstāda, izmantojot 50% jaudas;

4. Cep aptuveni 8-9 minūtes, līdz ķiploks ir mīksts un saspaidāms;

5. Ļauj atdzist, tad izspiež daiviņas un ķiploka mīkstumiņu.

Būtiskākie jautājumi par ceptiem ķiplokiem

Vai tiešām var ēst ceptas ķiploka daiviņas?

Jā! Ja vēlies, vari tās ēst pat vienas pašas – pārsteigums būs par to, cik krēmīgas un saldas tās ir pēc tam, kad pabijušas cepeškrāsnī.

Vai ķiplokus var cept bez eļļas?

Jā, bet tad ķiploks nebūs tik zeltaini brūns un karamelizēts. Tomēr tas joprojām garšos pārsteidzoši, un, ja tu mēģini izvairīties no eļļas, tad bez šaubām – tev arī izdosies cept ķiplokus.

Kā atdalīt no galviņas ceptas ķiploka daiviņas?

Ir divi veidi, kā viegli atdalīt ceptu ķiploku daiviņas.

Izspiešana – rīkojieties tā, kā to dara bērni, un atbrīvo gardo, karamelizēto mīkstumu no miziņas, izspiežot to ar pirkstiem.

Izmanto maza naža galiņu, lai viegli "izsistu laukā" katru veselo daiviņu.

Kāds ir labākais veids, kā tos izmantot?

Cepti ķiploki ir brīnišķīga piedeva patiesībā it visur, bet mutē kūstoši tie ir smērēti uz siltas maizītes. Tie arī brīnišķīgi kā piedeva ziedkāpostu biezenim, olu kultenim, gaļai vai vārītiem dārzeņiem. Piedāvājumā dažādi veidi, kā izmantot ceptus ķiplokus.