Kā pareizi pagatavot kupātus, lai tie nebūtu sausi un nesasprāgtu?

Gardās gaļas desiņas jeb kupāti ir vareni gards ēdiens – ja to prot pareizi un garšīgi pagatavot. No kupātiem nevajag vairīties – lai gan šīs desiņas gatavotas no svaigas gaļas un var šķist, ka gaļas izstrādājumu būs nepieciešams ilgi gatavot (ja salīdzina ar parastajām "veikala" desiņām), tā it nemaz nav. Kā to pareizi darīt, skaidro gaļas meistars un "Piebalgas kūpinātavas" saimnieks Rihards Eniks.

"Tātad, netkarīgi no tā, vai tie ir klasiskie kupāti, itāļu mini kupātiņi vai vistas filejas desiņas ar mocarellu, ko arī mēs ražojam, nekas nelīdzinās svaigi ceptu desiņu aromātam. Kupāti ir lielisks produkts, diemžēl daudzi nezin cik vienkārši ir tos pagatavot, lai tie nekļūst sausi dēļ pārcepšanas vai pārplīst dēļ pārāk augstas cepšanas temperatūras.

Apvārīšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā sākt pagatavot kupātus. Lūk, kā to daru es!

Vispirms piepildiet pannu ar tik daudz ūdens, lai tas būtu apmēram 1 cm no pannas apakšas. Atdaliet kupātus vienu no otra savienojuma vietās, būs vieglāk tos apgrozīt.

Ievietojiet kupātus pannā. Nepārpildiet pannu ar kupātiem, tāpēc pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz vietas, lai tos varētu apgrozīt.

Ļaujiet ūdenim uzvārīties un pēc tam samaziniet uguni līdz vieglai vārīšanās temperatūrai. Šajā brīdī pievienojiet ēdamkaroti olīveļļas un 2 ēdamkarotes sviesta. Turpiniet vārīt kupātus 5–10 minūtes atkarībā no to izmēra. Varat pārbaudīt, vai tie ir gatavi, pārgriežot vienu kupātu.

Kad ūdens būs novārījies, kupāti sāks cepties, tādēļ pārliecinieties, ka jums ir pietiekoši daudz eļļas un sviesta uz pannas, tas palīdzēs izveidot brūnu, kraukšķīgu kupātu apvalku un neļaus tiem pielipt pie pannas.

Kupātus var ne tikai cept pannā, bet arī grilēt, lai iegūtu papildu dūmu garšu. Tik vienkārši!

Nākamreiz, kad vēlaties kupātus, izmēģiniet šo metodi — tas ir ātri, vienkārši un garšīgi!"