Kādas šķirnes ķirbjus izmantot krēmzupai, lai tā būtu koša un garšīga

"Gribēju pagatavot ķirbju biezzupu, bet laikam "iegrābos" – zupa sanāca neizteiksmīgi blāva un ne īpaši garšīga. Vai ir kāda īpaša ķirbju šķirne, kas paredzēta tieši biezzupām?" jautā mūsu lasītāja Elīna. Lai viestu skaidrību šajā jautājumā, vaicājām pēc padoma šefpavāram Ingmaram Ladigam un ķirbju audzētājai Ilzei Venerzutei.

"Zupai svarīgi, lai tai ir skaista, patīkama, uzrunājoša krāsa, jo vispirms taču ēdam ar acīm. Kādu krāsu mēs gaidām no ķirbju zupas? Protams, ka saulaini oranžu. Toņa intensitāte lielā mērā ir atkarīga tieši no ķirbja gatavības pakāpes. Vēl īsti nenogatavojies ķirbis būs blāvāks. Riekstu un cepamķirbis noteikti būs tie, no kuriem sanāks skaistas krāsas biezzupa, jo šiem ķirbjiem vienmēr ir vairāk vai mazāk dzeltens vidus, bet arī gatavu sviesta un muskatķirbi var vārīt biezzupā," skaidro ķirbju audzētāja, piebilstot, ka "ja kāds saka, ka viņam ķirbis negaršo, tad visdrīzāk vaina ir tajā, ka viņš īsti nemāk to pareizi pagatavot vai ir izvēlējies nepareizo šķirni konkrētajam nolūkam. Tas ir jautājums par izglītošanos un informācijas trūkumu. Es esmu redzējusi, ka veikalos tirgo eļļas ķirbjus, kas ir kailsēklu ķirbji, kā ēdamos ķirbjus. Un tad nav brīnums, ka cilvēks nezinādams nopērk, pagatavo un brīnās, ka nav garšīgs."

Lai izvēle būtu nekļūdīga, veikalā ņem to ķirbi, kas jau ir sagriezts gabalos, tad mājās nenāksies vilties. Uztura speciāliste Eva Kataja atgādina: "Jo oranžāks būs ķirbis (tā mīkstums), jo vairāk antioksidantu tas saturēs – tātad, vērtīgāks."

Šefpavārs Ingmars Ladigs atklāj, ka ķirbja krēmzupa ir viena no pieprasītākajām zupām pašmāju restorānu ēdienkartēs. "Es krēmzupām izmantoju riekstu ķirbi. To sagriežu šķēlēs ar visu mizu, izcepu krāsnī un pēc tam atdalu mīkstumu ar karoti – tas ir daudz ātrāk un ērtāk, nekā pirms tam ķirbi mizot, turklāt šādi mazāk iet zudumā mīkstums un mizā esošās vērtīgās uzturvielas. Tad pievienoju garšvielas, citronu, rīvētu ingveru, apelsīnu sulu vai cidoniju sīrupu, uzkarsēju un sablendēju viendabīgā masā, ko īpaši zīdainai struktūrai var iztrīt caur sietiņu. Saldo krējumu pievienot bieži vien pat nemaz neprasās, jo krāsnī cepta ķirbja masa arī tāpat jau ir ļoti "gaļīga" un garšīga, turklāt bez liekām kalorijām. Zupu parasti pasniedzu ar grauzdētu maizīti, ceptām lazdu riekstu drumslām un marinētu jūras zāli."

Jautāts par ķirbja saderību ar pārējiem produktiem, pavārs bilst, ka to ir daudz: bietes, pastinaki, sīpoli, ķiploki, pupiņas, tomāti, rieksti, zilais siers, topinambūrs, kartupeļi, burkāni... Arī reņģes un sarkanie ikri! Vārdu sakot, ja vien zupai būs izvēlēta pareizā ķirbja šķirne, ar piedevām nošaut greizi būs teju neiespējami.

Lūk, 10 ķirbju krēmzupu receptes iedvesmai!