Ķiploku grauzdiņi mājas gaumē – neiespējami apstāties

Neatvairāmi smaržīgi, kolosāli kraukšķīgi, ne par cietu, ne par mīkstu – un daudz! Tāda laikam ir ideālo ķiploku grauzdiņu recepte. Lai grauzdiņi būtu svaigi, tieši tik kraukšķīgi, tieši tik ķiplokaini, cik vēlies, vislabāk grauzdēt pašam. Pirksti gan kādu brīdi smaržos pēc ķiplokiem, bet tas būs tā vērts!

Vislabāk grauzdiņiem der mazliet pastāvējusi maize, bet, ja ar to nokavēts, tas nekas, jāņem kas ir. Parasti izvēlamies rupjmaizi, bet dažādības pēc var sagrauzdēt arī sēklu maizei un saldskābmaizi, galu galā – arī baltmaizi. Jāatceras gan, ka uz vienas pannas vienā ilgumā vajadzētu likt maizi ar aptuveni vienādu struktūru, lai maize apgrauzdējas apmēram vienā ātrumā.

Ķiploku grauzdiņiem ir dažādas "ķiplokošanas" metodes, kad ķiplokus tiek pielikts gan pirms gan pēc cepšanas.

Grauzdiņi cepeškrāsnī ar ķiploku eļļu



Viena metode ir olīveļļā ar ķiploku spiedi iespiest ķiplokus – jo "niknākus" grauzdiņus vēlas, jo vairāk ķiploku. Ja vēlas, eļļai var pievienot ar saplucinātu rozmarīna vai timiāna zariņu.

Eļļu ar ķiplokiem samaisa un ļauj mazliet savilkties. Sakarsē cepeškrāsni līdz 170 grādiem, liek sagriezto maizi uz pannā ieklātā cepampapīra un dāsni apsmērē ar ķiploku eļļu. Pāri var pārkaisīt nedaudz sarīvētu parmezānu vai citu cieto sieru.

Grauzdiņus cep 5 minūtes, tad izņem no krāsns pannu un grauzdiņus apmaisa. Ja vēlas, šajā posmā grauzdiņus maisot, var piebērt nedaudz smalki sakapātu ķiploku. Cep vēl 5 minūtes un pārbauda gatavību – ja tie apcepušies no visām pusēm, jāņem ārā no cepeškrāsns, ja ne, cep vēl 5 minūtes.

Kad grauzdiņi gatavi, tos atdzesē. Ja neēd uzreiz, tos labāk uzglabāt kādā ar virtuves dvieli izklātā noslēdzamā traukā tumšā, vēsā vietā.

Grauzdiņi cepeškrāsnī ar ierīvētu ķiploku

Grauzdiņus var apcept cepeškrāsnī, vienkārši tos apslakot ar olīveļļu. Pēc 5-7 minūtēm grauzdiņus izņem no cepeškrāsns, samaisa un cep vēl apmēram 5-7 minūtes. Kad grauzdiņus izņem no cepeškrāsns, tos vēl siltus katru ierīvē ar ķiploka daiviņu. Smalks un ļoti aromātisks roku darbs!



Grauzdiņi pannā ar ierīvētu ķiploku



Grauzdiņus var pagatavot arī pannā, tikai tad maize jāgriež ne pārāk smalkos gabaliņos. Panna kārtīgi jāsakarsē, eļļai jābūt padaudz un verdošai. Grauzdiņus cep lielā karstumā, grozot no abām pusēm, līdz tie liekas gatavi. Gatavos grauzdiņus liek uz papīra dvieļiem, lai uzsūktos liekā eļļa. Kamēr vēl silti, katru grauzdiņu ierīvē ar ķiploka daivu. Šādi ierīvējot, ķiploks būs ļoti jūtams, tāpēc jāuzmanās, iespējams, jāierīvē tikai viens grauzdiņa sāns – te jāeksperimentē!

Varen gardu un traki smaržīgu līgošanu!