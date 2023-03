Likt ledusskapī vai nē? Ogas, kartupeļi un citi produkti, kurus nepareizi uzglabājam

Ierasti, it īpaši gada aukstajos mēnešos, visus no veikala pārnestos dārzeņus, augļus un ogas liekam ledusskapī (ar atsevišķiem izņēmumiem, protams). Ir produkti, kuriem aukstums kaitē, bet ir tādi, kuriem tas nepieciešams. Lūk, 10 biežākie gadījumi, kad produktus mēdzam uzglabāt nepareizi, saskaņā ar vietnes "Allrecipes.com" speciālistiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mellenes, kazenes, avenes un zemenes

Augstāk minētās ogas vienmēr, vienmēr jāuzglabā ledusskapī. Turklāt nemazgātas, pirmreizējos traukos, tās nepārliekot citos, lai lieki netraumētu trauslās ogas. Istabas temperatūrā ogas diez ko ilgi neizdzīvos. Ja obligāti jāpārliek, tad vislabākais variants būs bļoda, kas apklāta ar pārtikas plēvi. Šādi uzglabātas ogas saglabāsies svaigas pat 10 dienas. Protams, ja zini, ka ogas tik drīz visas nenotiesāsi, tad "iekonservē" tās sasaldējot (pirms tam izlasot bojātās, nomazgājot un nosusinot).

Kartupeļi

Aukstums parasti kartupeļiem liek izžūt straujāk un liek sačervelēties. Turklāt ledusskapja vēsums kartupeļos esošo cieti pārvērš cukurā, tāpēc mēdz izmainīties arī kartupeļu garša, ja tie ilgstoši noturēti aukstā vietā. Rezultātā var izmainīties arī kartupeļu tekstūra – pēc izvārīšanas tie kļūst gluži vai lipīgi. Arī krāsa termiskās apstrādes gaitā no dzeltenīgas var tapt brūngana.

Tas gan nenozīmē, ka kartupeļus it nemaz nedrīkst likt ledusskapī – pirms gatavošanas tie vienkārši jānotur istabas temperatūrā. Ledusskapis gan beigās tāpat nebūs tā labākā uzglabāšanas vieta. Ja pieejams pieliekamais, pagrabs vai cita sausa, tumša un vēsa vieta (kas nav zemāka par +3 grādiem pēc Celsija, bet nav arī siltāka par +20 grādiem), kartupeļiem piemērotāk būs tur. Tāpat vajadzētu izvairīties kartupeļus glabāt virtuves plauktā, kas ir tieši blakus cepeškrāsnij, trauku mazgājamai mašīnai vai zem izlietnes, kur temperatūra un mitrums mēdz svārstīties.

Ķiploki

Arī ķiploki nemīl auksto ledusskapi un tajā mēdz apvīst. Labāk tos uzglabāt vēsā, sausā un tumšā vietā kādā virtuves plauktiņā vai pieliekamajā. Ja ķiploku mājās daudz, tos drīkst arī sasaldēt, iesaka "Allrecipes.com". Ķiplokus drīkst saldēt gan ar miziņām, gan bez. Turklāt sasalušu ķiploku ir daudz vieglāk sakapāt.

Sīpoli

Kura ir vislabākā vieta sīpoliem? Ne ledusskapis! Līdzīgi kā kartupeļi, arī sīpoli aukstuma ietekmē "sacukurojas" un zaudē ne tikai aromātu, bet arī kraukšķīgumu. Taču sīpolus labāk neturēt, piemēram, augļu groziņā, citādi to specifiskais, sīvais aromāts "pārnesīsies", piemēram, uz āboliem. Sīpolus tāpēc ieteicams glabāt atsevišķā, tiem speciāli paredzētā traukā jau pieminētajā tumšajā, vēsajā vietā. Savukārt sīpolu pusīti, kas sagriezta un iesākta, var ietīt pārtikas plēvē un ielikt ledusskapī pāris dienu uzglabāšanai.

Gurķi

Izrādās, arī gurķiem ledusskapis nebūs tā piemērotākā vieta. Tiem vispiemērotākā ir +10 grādu temperatūra, un aukstumā gurķi mēdz pat straujāk sabojāties, norāda "Allrecipes.com" eksperti. Tāpēc gurķus var glabāt vēsākajā telpas vietā, taču prom no augļiem, kas izdala etilēnu un paātrina augļu un dārzeņu nogatavošanos.

Foto: Shutterstock

Tomāti

Vai tomātiem vislabākā vieta ir ledusskapī? Pavisam noteikti nē. Aukstajā ledusskapī uzglabāti tomāti zaudē savu aromātu, garšu un izžūst. Turklāt kļūst miltaini un negaršīgi. Vienīgais pieņemamais brīdis, kad tomātus var uzglabāt ledusskapī – ja tie ir ļoti mīksti un gatavi, lai nedaudz iepauzētu to dzīves ciklu, un tāpat tikai uz pāris dienām. Tomātus uzglabā istabas temperatūrā atsevišķā traukā un prom no citiem augļiem, lai nebojātu to delikāto miziņu.

Olas

Ledusskapju durvīs nereti ir speciāli iestrādāts plauktiņš ar bedrītēm, kas tā vien sauc, lai tajā saliktu daiļās olas. Taču pretojies šim kārdinājumam, jo ledusskapja durvju plaukti nebūs labākā vieta, kur tās uzglabāt. Olas (tāpat kā piena produktus) vislabāk uzglabāt ledusskapja aukstākajā vietā – plauktos pa vidu, jo tā ir vieta, kur temperatūra ar katru durvju atvēršanu svārstās vismazāk.

Svaigie garšaugi un zaļumi

Zaļumi, piemēram, dilles un pētersīļi, itin labi mīl aukstumu un arī mitrumu. Tiem un citiem zaļumiem ledusskapis būs īstā vieta. Ja iegādājies grieztos zaļumus, pirms likšanas ledusskapī, ietin to kātus samitrinātā papīra dvielītī un tad ievieto plastmasas maisiņā. Ar drošu sirdi zaļumus šādi sagatavotus drīkst glabāt t.s. dārzeņu atvilktnēs.

Ir tikai viens izņēmums – baziliks! Tas ir ļoti trausls dienvidu garšaugs, kas ledusskapja aukstumā ātri vien apvītīs. Labāk to ielikt traukā ar ūdeni (gluži kā ziedus) un turēt turpat uz virtuves palodzes.

Avokado

Ja tu mīli avokado, nekādā gadījumā neliec šos augļus ledusskapī! Mēdz jokot, ka avokado bija gatavi aizvakar, bet, ja tos uzglabāsi ledusskapī, tie būs mūžīgi cieti un negatavi. Tā vietā labāk tos vienkārši uzglabāt istabas temperatūrā. Ja iegādāti vēl negatavi avokado, tos var nolikt augļu groziņā blakus banāniem vai āboliem, kas palīdzēs avokado nobriest. Vienīgais brīdis, kad avokado drīkst ielikt ledusskapī – ja tas ir ļoti mīksts un gatavs, sagriezts vai saspaidīts gvakamolē.

Gaļa

Zivīm, putna gaļai un visai citai svaigajai gaļai vispiemērotākā vieta būs ledusskapja apakšējie plaukti. Prom no citiem produktiem, lai nesaskartos ar svaigiem augļiem un dārzeņiem, pusfabrikātiem un citām ēdamlietām, ko pirms lietošanas nenomazgā. Kāpēc? Ja nu svaigā gaļa sulojas un nopil, lai šķidrumi netiktu klāt nekam citam.

Daži vērtīgi priekšnoteikumi: