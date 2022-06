Piecas viltības, kā uz grila iegūt sulīgu gaļu

Gaļas grilēšana ir viens no populārākajiem maltītes sagatavošanas veidiem vasarā. Ja pieredzējušākie grilēšanas meistari apgūst aizvien jaunas metodes un knifus sulīgas gaļas iegūšanai, ar izjūtu spēj noteikt grilēšanas optimālo ilgumu, tad iesācējiem vērts atcerēties dažus būtiskus pamata ieteikumus – no tiem galvenais – pamēģināt, iesaka gaļas pārstrādes uzņēmuma "NOO Cepeškungs" pārdošanas vadītājs Juris Grīnbergs.

"Neatkarīgi no tā, vai esat ģimene, kas vasarā vakariņas regulāri gatavo uz grila dārzā, vai draugu kompānijā gaļu grilējat tikai izbraukumos pie dabas, svarīgākais, lai tā izdotos sulīga un garda! Ja grilēšanas pieredze mazāka, labāk sākt ar grildesiņu, marinētas gaļas gabaliņu, šašlika grilēšanu, attiecīgi pieaugot meistarībai, būs iespēja arī palepoties ar steika u.tml. delikatešu grilēšanas meistarību," iesaka Juris Grīnbergs.

Marinēta gaļa gatava ātrāk

Gaļas marinēšana ir gaumes lieta, un galvenokārt tiek saistīta ar to, ka garšvielas un attiecīgi marinādi, var izvēlēties katrs pats, tomēr reizēs, kad laika maz, jāpaveic vēl daudzi citi darbi, vērts paļauties uz profesionāļu marinētu gaļu, lai maltīti pasniegtu noteiktā laikā un kvalitātē. No vienas vai otras marinādes ir arī atkarīga ne tikai gaļas garša, bet arī, cik tā būs mīksta pēc grilēšanas – kāda būs tās struktūra. Ja gaļa nav trekna un tai nav izmantota eļļas marināde, tad tās apslacīšanai pirms grilēšanas var izmantot augu eļļu – gaļa nelips pie grila restēm.

Grilē gaļu, kas ir istabas temperatūrā

Ja marinētā gaļa atradusies ledusskapī, tad stundu pirms grilēšanas to vajadzētu paturēt brīvi virtuvē – ja laukā, tad ēnā. Svarīgi, lai nepieļautu strauju temperatūras maiņu! Gaļa, kuras temperatūra ir vienāda, arī izcepsies vienmērīgāk! Gaļu grilēšanas laikā nevajag bakstīt ar dakšu – pietiks ar gaļas grozīšanu (var izmantot speciālus grila piederumus). Karstumā gaļas poras aizveras, un tajā esošā sula ļauj gaļai izcepties sulīgai un mīkstai. Iedurot gaļā dakšiņu, pa tās atstāto caurumu gaļā esošā sula iztek ārā, padarot gaļas gabaliņu sausu.

Sāli pieber beigās

Pirms cepšanas gaļas marinādi var nedaudz nosusināt, ļaut notecēt marinādei, lai liekais šķidrums netek grilā. Cepot gaļu uz pannas, sāli pievieno cepšanas beigās – šis pats noteikumus jāievēro grilēšanā, tā nodrošinot sulīgāku gaļu. Ar dažādiem iepriekš samitrinātiem garšaugiem, kas novietoti uz oglēm, iespējams iegūt grila ēdiena īpašo aromātu – te noderēs rozmarīns, baziliks, timiāns u.c. Ir pieejamas dažādas garšas speciālās glazūras – gaļu pārklāj dažas minūtes pirms noņemšanas no grila. Tas ir arī viens no knifiem, kas ēdienu padara gluži kā restorānā gatavotu, tomēr jāuzmanās, lai glazūra nepiedeg! Gatavo gaļu liek bļodā, pārsedz ar vāku vai šķīvi, kamēr gaļa nedaudz padziest un ievelkas.

Grilē uz iesmiņiem vai folijā

Grilēšanai paredzēto gaļu apsmērē ar eļļu, kas pasargās no piecepšanās, piemēram, pie grila restēm. Ja gaļu grilē uz iesmiņiem (koka iesmiņus pirms tam izmērcē ūdenī), vēlams, lai gaļas gabaliņi ir cieši viens pie otra, tā novēršot apdegšanu. Lielākiem gaļas gabaliem jāļauj vienmērīgi apcepties no abām pusēm. Gaļu var ietīt folijā, piemēram, kopā ar dārzeņu gabaliņiem, bet 5 minūtes pirms gaļa gatava vēlams to apgrilēt uz karstām oglēm, piešķirot gaļai apetītlīgo zeltainumu. Ja gaļas gabals ir ar atsegtiem kauliņiem, tos katru var ietīt folijā. Līdzīgi pirms cepšanas var aptīt katra vistas stilbiņa kauliņu, kas atvieglos arī ēšanas procesu.

Galvenā loma grilēšanas meistaram

Pārceptu un apdegušu gaļu neglābs ne labākā marināde, ne ideālā mērce – gaļa, visticamāk, būs sausa un bezgaršīga. Vislabāk, ja par gaļas grilēšanu ir atbildīgs viens cilvēks, kas ir kā garantija, ka grilā visu laiku būs nodrošināta vienmērīga temperatūra, kādā brīdī gaļa neaizdegsies no atklātas liesmas vai arī elektriskajam grilam būs noregulēta atbilstoša temperatūra, gaļa tiks savlaicīgi noņemta un pasniegta ēšanai. Sagatavošanas un citos darbos gan aiciniet palīgā ģimeni vai draugus – kopā gatavot ir ātrāk un jautrāk!