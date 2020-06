Sezonas delikatese – sērpiepe: kā to pagatavot karbonādēs, mērcē un zupās

Parastā sērpiepe (Laetiporus sulphureus) aug uz lapu kokiem, galvenokārt ozoliem. Bieži sastopama pilsētās, parkos. Parasti sērpiepju sezona ir vasaras sākumā – maijā un jūnijā, bet tās ir atrodamas arī rudenī. Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja mikoloģe Inita Dāniele skaidro, ka sērpiepes nosaukums nav saistīts ar sērām "sēne ir ēdama, sēras nedraud", bet gan ar ķīmisko elementu sēru krāsas dēļ: "Sērpiepe ir droši ēdama, kamēr jauna un koša, veca vairs nav tik spilgta un garšo pēc zāģu skaidām."

Mikoloģe brīdina, ka šo sēni nav ieteicams vārīt, jo tad tā kļūs sīksta kā gumija. "Pilsētas centrā un ceļmalu alejās arī sērpiepi nevajadzētu vākt – nav tur tik tīra vide. Pati esmu malusi gaļas mašīnā un gatavojusi kā maltās gaļas mērci. Esmu cepusi, sīkos gabaliņos sagrieztu, esmu apcepusi un Jāņos pie zupas likusi. Mani reiz cienāja ar fantastiski garšīgiem sērpiepes čipšiem. Droši nogaršojiet!"

Kā vēstīts Latvijas sēnēm veltītajā vietnē "Fungi.lv", jauna sērpiepe (kad mīksta un sūkļaina) ir ne vien ēdama (uzreiz cepama), bet arī visai garšīga. Garša ir mazliet rūgtena vai skābena (pēc viena uzskata – atkarībā no koka sugas). Pirms cept, ļoti jaunu un mīkstu sērpiepi var sagriezt šķēlēs, mazliet vecāku un cietāku ieteicams sasmalcināt sīkāk (to ērti izdarīt ar dārzeņu rīvi), vēl cietāku – samalt. Rūgtenuma novēršanai ieteicams cepšanas gaitā katrai porcijai izmantot jaunu eļļu. Pietiekami apceptu, sērpiepi var uzglabāt saldētavā visu ziemu. Sērpiepju milzīgie izmēri ļauj šādu krājumu ziemai izveidot visai īsā laikā. Ir ziņas, ka sērpiepe ir laba arī kaltētā veidā.

Mūsu lasītāja Indra Veipa piedāvā pārbaudītu sērpiepes karbonāžu recepti. Vaicāta raksturot neparastā ēdiena garšas īpašības, Indra teic, ka to konsistence ir kā maigai vistas vai zivs filejai: "Garša ir ļoti maiga, ar bērzlapēm raksturīgu garšas niansi. Garša ir atkarīga arī no koka, kur sēne augusi un arī no pievienotajām garšvielām. Es lieku tikai sāli un piparus, lai "nenosistu" sēnes garšu, bet zinu, ka citi pievieno drupinātu buljona kubiņu, zivs vai vistas garšvielu maisījumus. Tas gaumes jautājums. Svarīgākais – sērpiepe jālieto svaiga. "

Sērpiepi sagriež šķēlēs. Katru šķēli viegli izklapē ar gaļas āmuriņu, pārkaisa ar sāli un pipariem.

Šķēles no abām pusēm apviļā miltos, tad olā, liek pannā sakarsētā eļļā un apcep zeltainas no abām pusēm.

Ēd tāpat vien ar salātiem piedevās vai liek uz maizes.

Lai labi garšo!