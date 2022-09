Vīriešu zaptes ārzemju brālēns – čatnijs

Indijā radusies pikantā mērce jau ir iemantojusi pasaules slavu. Latvijā gan čatnijs joprojām ir kautrīgais ārzemnieks, jo vīriešu zapte jau priekšā un uz palikšanu. Taču vērts savārīt kādu burciņu, lai pastiprinātu un padarītu izteiksmīgāku ēdiena garšu.

Vienkāršoti runājot, čatnijs ir zapte, kas papildināta ar krietnu riekšavu garšvielu. Taču, ja gribam par to runāt niansētāk, tad jāpiemin Indija, kur tas radies un Lielbritānija, kas to popularizēja Eiropā.

Šī saldā, biezā un asā mērce bija kā izcila ēdienu piedeva, ar ko dažādot vienmuļo brokastmaizi vai cepeša šķēli.

Kas tad ir čatnijā? Vai drīzāk – kā tajā nav! Indieši vienā katlā savāra gan mango, gan ābolu, kopā ar sīpolu, ķiploku un aso čili. Netiek smādētas nedz citrusaugļu mizas, nedz kinza un piparmētra. Kanēlis, anīss, kumīns? Jā, protams, derēs arī tie! Žāvēti augļi? Kāpēc ne?!

Plūmju jauda

Foto: Shutterstock

Lai arī viens no populārākajiem čatnijiem pasaulē tiek uzskatīts no mango gatavotais, mūsu platuma grādos tas tomēr būs plūmju čatnijs. Plūmju "zortei" nav nozīmes – derēs gan sīkās un dzeltenās Kaukāza plūmītes, ko parasti var ar grābekli grābt, tik daudz to ir, gan lielās, treknās un gaļīgās zilās plūmes. Tālāk jau katrs rīkojas pēc saviem ieskatiem un eksperimentēšanas apvāršņiem. Galvenais ir lēna un ilga vārīšana, kas apvienota ar pikantām garšvielām.

Pikantais tomāts

Foto: Shutterstock

Čatnijs ir arī atbilde uz jautājumu – ko vēl pagatavot no tomātiem, kad no laukiem atsūtītie spaiņi ar tomātiem pārvērsti mērcēs, konservos vai sasālīti, taču sārtvaidži vēl nav beigušies. Faktiski no tomātiem var sākt gatavot vīriešu zapti, ko vārīšanas procesā tā pavairāk bagātina ar čili, pievieno vēl citas garšvielas, cukuru, etiķi un beigās iegūst riktīgi pikantu tomātu.

Žāvētie augļi un ogas gatavi pakalpot

Foto: Shutterstock

Vēl viens no izciliem sabiedrotajiem čatnijam ir žāvēti augļi: rozīnes, aprikozes, mango. Droši to var dažādot ar mūsu pašu žāvējumiem – dzērvenēm, ķiršiem, rabarberiem. Žāvētie augļi, katlā vārot, lēnām atgūst savu pirmsizžūšanas formu un atdod garšu kopīgam čatnija labumam. Šāds čatnijs vislabāk smeķē pie dažādiem sieriem.

Ārzemnieku līdzdalība

Foto: Shutterstock

Ja lielveikalā redzi tīkamu atlaidi svešzemju augļiem, ķer ciet! Tandēmā ar sīpoliem, ķiplokiem un garšaugiem varēs iegūt biezu un pikantu mērci, kas vienlīdz labi derēs gan pašu lietošanai, gan kā izsmalcināta dāvana, ciemos ejot! Neaizmirsīsim arī to, ka Ziemassvētki ir reizi gadā un šādas gardumu burciņas nekad nepaliek neatvērtas!

Lai pikanti, saldi un silti, jo čatnijs sasildīs ne tikai no iekšas, bet arī no ārpuses! Čatnija gatavošana uzsildīs virtuvi, jo šī nav mērce, kas būs gatava pāris minūtēs.