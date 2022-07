Virtuves pamati: kā nepārcept gaļu

Siltas un saulainas dienas ir īstais brīdis, lai ar ģimeni vai draugiem izbaudītu vasaras gardāko pieredzi – dažādus grilējumus. Gadās gan, ka cerētā garšu baudījuma vietā šķīvī nonāk sauss, pārcepts gaļas gabals. Lai tā nenotiktu, ir svarīgi zināt īsto brīdi, kad celt to nost no uguns. Izrādās, par špikeri var kalpot paša cepēja seja! Kā bez gaļas termometra noteikt, kad gaļa ir ideāli gatava, un kas jāņem vērā, to gatavojot uz grila, stāsta šefpavārs, "Rimi Gardēdis" Normunds Baranovskis.

Cepot gaļu, ir svarīgi, kā un cik ilgi to gatavo, uzsver Baranovskis. Viena no izplatītākajām kļūdām ir gaļas pārcepšana.

"Ja neesi drošs par savām prasmēm, izmanto gaļas termometru. Taču gaļas gatavību vari novērtēt, arī piespiežot ar pirkstu: ja gaļa ir jēla, tā ir aptuveni tik mīksta kā tavs vaigs, vidēji cepta – kā degungals, bet labi cepta – kā piere. Neaizmirsti, ka gaļa turpina gatavoties arī pēc noņemšanas no uguns, tāpēc nepārcep to un baudi pēc iespējas ātrāk!" iesaka Baranovskis.

Tāpat jāņem vērā, ka dažādi cepšanas veidi atšķirīgi ietekmē gaļas garšu, un ir jāpatur prātā daži mazi knifiņi, lai gaļa vienmēr izdotos sulīga un garda.

"Uz pannas ceptu gaļu nevajadzētu grozīt vairākas reizes – izkausē pannā sviestu vai pievieno arī nedaudz eļļas, liec tajā gaļas gabalu un ļauj mierīgi apcepties no katras puses, līdz tas ir skaisti brūns. Uz pannas nevajadzētu likt daudz gaļas, jo gaļa zaudē šķidrumu un sāk vārīties, nevis cepas. Uz gāzes grila ar čuguna restēm gaļa jācep tāpat kā uz pannas. Bet, ja gatavo uz oglēm, galvenais ir izvairīties no atklātas liesmas, lai gaļa nesadegtu. Iesmi cepot gan jāapgroza, un, ja gribas iegūt pilnīgāku garšu, ik pa laikam jāapsmērē ar marinādi," stāsta Baranovskis.

Tāpat jebkurš gaļas gabals izdosies gardāks, ja pirms gatavošanas tas būs istabas temperatūrā. Pirms cepšanas gaļa jānosusina un jāapkaisa ar sāli, toties pipari gan jāpievieno tieši pirms pasniegšanas!

Baranovskis un Mārtiņš Sirmais dalās vienkāršās receptēs ideāli gardas gaļas pagatavošanai.

Siltie rumpsteika salāti



Recepti iesaka šefpavārs Normunds Baranovskis.

2 porcijām nepieciešams:

400 g liellopu rumpsteika;

430 g vārītu kartupeļu ar rozmarīnu;

30 g barbekjū mērces;

30 ml vīnogu kauliņu eļļas;

1/2 tējk. citronpiparu;

50 g sīpolloku.

Pagatavošana

Sagriež steiku kubiņos. Pārlej ar eļļu un pārkaisa ar citronpipariem. Sagriež lokus nelielos, garenos gabalos. Uz sakarsētas pannas maisot cep steika gabaliņus divas minūtes. Pārliek steika gabaliņus no pannas bļodā. Uz tās pašas pannas ber kartupeļus un cep, līdz tie izsilst. Ja nepieciešams, pievieno vēl eļļu. Kad kartupeļi izsiluši, pievieno steika gabaliņus, sīpollokus un barbekjū mērci, apmaisa un pasniedz siltu.

Perfektais steiks minimālisma gaumē



Recepti iesaka šefpavārs Mārtiņš Sirmais.

1 porcijai nepieciešams:

225 g liellopa steika;

Rafinēta eļļa cepšanai;

Sāls pēc garšas;

1 ēdamk. sviesta;

Melnie pipari pēc garšas.



Pagatavošana

Gaļas gabalu nosusina ar salvetēm. Uzber gaļai sāli un ierīvē to, lai kārtīgi iesālās.

Rūpīgi ieeļļo gaļu vai pannu ar eļļu. Sakarsētajā pannā cep gaļu no katras puses 3–4 minūtes. Gaļas gabalu apgriež tikai vienu reizi, nevis cep vairākas reizes katru pusi!

Cepamajā pannā, kas izklāta ar cepamo papīru, liek gaļu un turpina to cept iepriekš sakarsētā cepeškrāsnī 180 grādos konvekcijas režīmā 5–7 minūtes. Svarīgi, lai krāsns jau iepriekš būtu uzkarsēta! Ja izmanto pārtikas termometru, gaļas iekšpusei jābūt 53 grādus karstai – tad steiks būs vidēji cepts un vidū sulīgi rozā.

Kad gaļa izcepta, liek to uz restītēm, lai notek sula. Steikam uzliek sviestu (istabas temperatūrā), ļauj tam pakust un apziež gaļu ar to no visām pusēm. Tad uzkaisa svaigi maltus piparus un vēl sāli, ja vēlas. Ļauj gaļai "atpūsties" vismaz piecas minūtes. Pasniedz ar svaigiem lapu salātiem.