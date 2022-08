Zupu sagataves ziemas krājumiem: ietaupām laiku un naudu

Nav precīzākas ilustrācijas slavenajam teicienam par ragavu taisīšanu vasarā kā zupu sagataves. Tas ir tieši par to: par viedu rīkošanos, lai ziemā jau viss pie rokas un gatavs. Burciņas ar jau gatavu, tikai sasildāmu vai ātri līdz galam pagatavojamu saturu ziemā ietaupīs ne tikai laiku, bet arī naudu – to, cik viss izmaksās rudenī, šobrīd nezina neviens. Ir vērts padarboties virtuvē tagad!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Protams, gatavās zupas nopērkamas arī veikalā – bet labāk jau gan, lai zini, kas tajā burciņā līdz pēdējam kriksītim sabāzts, un to nu var zināt tikai tad, ja burciņas pašu piepildītas. Nekādu konservantu un citu nevajadzīgu "E" – tikai paša gādātas un zināmas lietas. Viss, kas svaigs un veselīgs, tikko no dārza vai tirgus. Gan dārzeņi šobrīd pašā pilnbriedā, gan izvēle krāšņa, gan cenas līdz ar to mazliet pierāvušās.

Skaidrs, ka čaklai saimniecei burkas jau pildās ar visvisādiem labumiem, gan sāļiem, gan saldiem – viss noderēs rudens un ziemas proviantam! Šajā konservēšanas trakumā liekas – nu kur tad vēl ar ziemas zupu sagatavēm krāmēties... Ne spēka, ne laika, un burciņas iet uz beigām, un galu galā – kur tad lai visu to lērumu liek?

Foto: Shutterstock

Nudien, interesanti, kā sezonas aktuālākie jautājumi mainās. "Kabaci vajag?" vietā tiešām pārliecinoši stājies "Burciņas vajag!" Vēl vienu ledusskapi mājās tik vienkārši neieviesīsi un pagrabu neizraksi, tas tiesa. Lai nu kā – zupu sagatavēm vietu atrast vērts, jo tās mēdz būt īsti glābēji brīžos, kad nav ne laika, ne spēka un līdz algai miljons gadu. Pašiem vien par sevi jāparūpējas! Galu galā, cilvēks ar siltu zupu vēderā nepazudīs nekad un nekādos apstākļos!

Foto: Shutterstock

Skati "Tasty" idejas, kā ieburkot šo gardo un bagātīgo vasaru!