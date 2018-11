11 Lāčplēša cienīgi deserti ar latviešu spēka avotu – sātīgo rupjmaizi

Kad Mārtiņdiena godam nosvinēta, klāt jau nākamie svētki – Lāčplēša diena, kad ar ģimeni dodamies vērot militāro spēku parādi, ejam lāpu gājienā vai aizdedzam sveces, atceroties un godinot tos, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti. Šādas patriotiskām sajūtām pārpilnas dienas noslēgumā iederēsies vienkāršs, pamatīgs un īstu vīru cienīgs deserts, kura pamatā ir latviešu spēka avots – rupjmaize.

Tradicionālo maizes zupu vai rupjmaizes kārtojumu var gatavot ne tikai ar putukrējuma, bet arī ar bezpiedevu jogurta un krēmsiera aizdaru un pasniegt ne tikai deserta trauciņos, bet arī glāzēs. Talkā var nākt arī pieliekamā plauktos noglabātās burciņas, kas vēl nav sagaidījušas konservu un ievārījumu pildījumu. Izmanto tās un pasniedz ēdienu radoši!

Burciņā gatavotam desertam ir vesela virkne priekšrocību. Pirmkārt – to var pagatavot jau iepriekš un līdz pasniegšanai uzglabāt ledusskapī, otrkārt – burciņas var aizvākot un desertu ērti iepakot līdzņemšanai pie ģimenes draugiem vai, lai našķētos ar to jau mašīnā, dodoties mājās no lāpu gājiena, treškārt – gatavojoties baudīšanai, ar acīm jau iepriekš vari "nogaršot" visas kārdinoši daudzsološās deserta kārtiņas.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt, ja vēlies piesiet dūšu ar ko pamatīgāku un sildošāku, pagatavo gardu biezpiena kūku ar rupjmaizes pamatni un ogām vai vienkāršo rupjmaizes drumstalu sacepumu ar āboliem.

Lai labi garšo!