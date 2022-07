15 pārbaudītas gurķu marinēšanas receptes no klasikas līdz tomātu mērcei

Gurķošanās laiks ir klāt! Skābēt, sālīt, marinēt, taisīt ziemas salātos vai grauzt tāpat, ka skraukšķ vien! Šoreiz par smalko pasākumu, kas prasa absolūtu koncentrēšanos, sterilitāti, darbošanos virtuvē ar iespēju applaucēties. Un tas viss, lai ziemā vilktu ārā krājumus un sajūsmā noelstos: "Žēl, ka nesamarinējām vairāk! Tik gardi sanākuši!"

Tas, ka sēņošana ir laviešu nacionālā īpatnība, sports, izklaide un kaislība, katram skaidrs! Par to nav jāpārliecina! Latvietis bez kaislības nevar! Sēņošana ir viena no tām, noteikti ar zelta medaļu apbalvojama. Ja dalītu medaļas, tad sudrabs pienāktos burkā bāšanas kaislībai. Latviešiem to patīk darīt gandrīz tikpat ļoti kā sēņot. Latvieši pat pacenšas šīs divas disciplīnas apvienot – salasīt bekas un sabāzt burkās.

Taču, ja jāizvēlas, kurš latviešu dārzenis, auglis vai oga visbiežāk tiek iebāzts burkās, tad tas visticamāk būs gurķis!

Mazs, tievs, liels resns, līks, pumpains, gluds, īkšķa lieluma un basketbolista pēdas augumā. Arī burkām, atkarībā no gurķu izmēra, tilpumi dažādi.