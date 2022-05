42 idejas, kā vakardienas vakariņas pārvērst gardos salātos

Dažādi salāti ir ideāla uzkoda steidzīgajiem, tos ērti paņemt līdzi uz darbu, tos viegli notiesāt gan pie galda, gan parkā. Tādēļ, kad gatavo vakariņas, piedevas izvāri tā pavairāk, jo no tām nākamajā dienā var tapt sātīgi un gardi salāti!

"Ko mēs ēdam rīt pusdienās?" šis pielādētais jautājums bieži izskan pie vakariņu galda un liek saspringti domāt. Jā! Ko lai ēd pusdienās! Ja vakariņas pagatavotas ar uzviju, tad var mēģināt izlīdzēties un uzsildīt tās nākamajā dienā. Vē! Sildīts ēdiens – gardēži un estēti noteikti sarauc pieri, bet kunģī iemetas krampis no domas vien. Visbiežāk pāri paliek tieši piedevas – zivs un gaļa diezgan braši tiek nokopta jau vakariņās.

Viens risinājums ir pagatavot kādu sacepumu no pāri palikušajām piedevām, bet ko iesākt, ja tam nav laika, gribēšanas un tas neatbilst taviem ēšanas standartiem? Tad jārada auksta ēdiena recepte!

Man ir ideja, kā apiet katrā receptē minēto "izvāra un atdzesē" posmu. Vakardienas vakariņas jau būs atdzisušas, tev nāksies tikai pievienot mērci un citas sastāvdaļas. Turklāt, pateicoties atdzisušajām piedevām, mēs varam izceļoties ne pa vienu vien pasaules virtuvi!

Itālija sveicina

Svarīgākais, kas jāievēro, lai makaronu salāti būtu baudāmi, ir eļļas pievienošana, lai pasta nesalīp.

Pēc tam jau vari izpausties pēc sirds patikas – pesto, garšvielas, zivs, dārzeņi, gaļa, rukola, rieksti. Ver tik vaļā ledusskapi un piemeklē aksesuārus makaronu kleitai!

Latviskie graudi

Foto: Shutterstock

Mūsu dzīvesziņas graudaugi – griķi un grūbas – ir piemēroti ne tikai kā piedeva karbonādei vai kotletei. Kā griķi, tā grūbas uzplauks visā savā garšu godībā, ja peivienosi, piemēram kazas sieru, bietes, ceptus ķirbjus.

Sveicieni no Vāczemes

Foto: Shutterstock

Nav noslēpums, ka viena no kulta ēdienna rasola svarīgākajām sastāvdaļām ir kartupeļi. Tie, atšķirībā no burkāniem un citām sastāvdaļām, nesaņem kritiku, ka rasolā tiem nav vietas! Rasols un kartupeļi ir nešķirami. Taču, ja citu sastāvdaļu kapāšana un sagādāšana aizņem pārāk daudz laika, tad var izlīdzēties ar kādu no vācu virtuves nākušu recepti . "Kartoffelsalat" ir vāciešu iecienīta ēdmaņa – vienkārša un sātīga. Un kā nu tai tādai nebūt, ja majonēze ar krējumu netiek žēlota un ja salātos klāt vēl ola!

Austrumu skūpsts

Foto: Shutterstock

Ja vakariņās piedevām esi izvārījis bulguru vai kuskusu, tad vari pasaulei paziņot, ka pusdienās tev būs tabulē. Skan izsmalcināti, vai ne? Tabulē ir arābu salāti, kur kopā ar bulguru vai kuskusu dāsni sajaukta kinza vai pētersīlis. Pārejās sastāvdaļas pievienotas pēc pavāra vēlmēm, bet bulguram un zaļumiem jābūt noteikti! Protams, nav liegts ar zaļumiem samaisīt arī kvinoju, lēcas vai citus graudus.

Āzijas piesitiens

Foto: Shutterstock

Rīsiem ir viena izcila īpašība: tie vislabāk no visiem graudaugiem, pieņem garšas un pielāgojas piedevām. Rīsi paši ir bez izteiktas garšas, kas ļauj tos bagātināt kā ar pikantām, tā maigākām garšām. Rīsi var kļūt riekstaini, tie var būt arī ar gurķu kraukšķi un garšaugu piesitienu. Rīsi ļaujas tikt samaisīti kā ar majonēzes mērci, tā ar eļļu, tie labprāt savā bļodā uzņem gan krabju nūjiņas, gan siera bumbiņas.

Lai šodienas pusdienas tikpat gardas, kā vakardienas vakariņas!