Ar kādu mērci vislabāk sapārot kartupeļus un kotleti? Praktiski padomi un pieredzes

Mērce ir gluži kā sarkanais paklājs, kur izcelties ēdienam. Mērce ir glābēja! Ar labu mērci var apēst ne tik labu pamatēdienu. Taču kādu mērci vislabāk gatavot? "Twitter" ļaudīm ir idejas. Labas idejas!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kādas mērces jūs gatavojat? Meklēju tādas, kuras savienot ar kartupelis+kotlete!" – šādu uzsaukumu sociālā vietnē "Twiter" publicēja lietotāja Sintija jeb @_skabarga, piebilstot, ka balto mērci, kuras sastāvā piens un milti, viņa zinot. Atsaucība bija vērā ņemama – vairāki desmiti tviterļaužu metās dalīties ar savu mērču pieredzi.

Kādas mērces Jūs gatavojat?

Meklēju tādas, kuras savienot ar kartupelis+kotlete, jo tas ir biežākais ko vīrietis grib līdzi pusdienās :D

Balto (milti, piens) zinu. — Sintija (@_skabarga) October 3, 2022



Taisnība ir lietotājai @MinnaBremze, kura šo ierakstu nokomentēja: "Beidzot piesekošu Sintijai, jo viņas konts ir pastāvīgs ēdiena blogs un padomu vācelīte!" Sintijai patīk gatavot, un viņa ar saviem virtuves padomiem labprāt dalās savā tvitera burbulī.

Kas tad jauns mērču jomā? Palasot ieteikumus zem Sintijas ieraksta, iezīmējas vairākas grupas, piemēram, pannas mērču cienītāji, sēņu mērču atbalstītāji un daudzi citi.

Viss, kas uz pannas, der mērcei!

Ja reiz tiek ceptas kotletes, tad skaidra lieta, ka pēc tam pannā palikušās kotlešu pēdas ir jātaisa par mērci! Neies taču laist zudībā tādu labumu!

Lūk, tvitera lietotāju ieteikumi:

"Atkarīgs, kā cep kotletes. Bet principā pēc tam tajā kotlešu pannā, kur visi "labumiņi" vēl ir, iegāž nedaudz verdošu ūdeni un to ar miltiem iebiezina, piemet vēl drusku krējumu + garšvielas un viss rullē." (@Jnis25912490)

"Man visam ir saldais/skābais krējums uz pannas, kur cepās, kas nu tur cepās. Bonusam sīpoli, ķiploks (gandrīz beigās), pētersīļi, baziliks." (@latvinian)

"Kotletes allaž pēc cepšanas vēl pasautēju uz plīts stikla traukā – sacep kotletes, saliek traukā, aplej ar vārītu ūdeni, pēc tam pievieno saldo krējumu, miltus, sāli. Ja grib vairāk garšas, pirms tam apcep sīpolus, burkānu ripās/rīvētus, un to visu arī mērcē iekšā." (@ElinaOgsta)

Pavisam nopietni šim jautājumam piegājusi "Twitter" lietotāja Auda. Viņai ir vesela recepte, ko likt pannā, kad kotletes to pametušas.

200 ml liellopa buljona

160 ml saldā krējuma

1 tējk. kviešu miltu

puscitrona sula

3 ē.k. brūkleņu ievārījuma (var aizvietot ar 2 ē.k. sojas &1 ē.k. dižonas sinepju

Eļļā pēc kotletēm to visu sajauc kopā, lai nav kunkuļi (var izmantot 12% krējumu) — Auda 🇱🇻❤️🇺🇦 (@AudaFJ) October 4, 2022

Tīram ledusskapi!



Vislabākās idejas mērces pagatavošanai var atrast ledusskapī. Par to pārliecināts ne viens vien "Twitter" lietotājs. Tur var atrast gan aizķērušos tomātu mērci, gan šļuku piena, gan sagurušus dārzeņus.

"Mērce (priekš kartupeļiem un kotletes) ir viens no tiem ēdieniem, kurā var iemest teju jebko (tiesa, saprātīgās devās). Perfekta iespēja iztukšot ledusskapi no pārpalikumiem!" (@PavelsRe)

"Es zinu, ka tā nav atbilde, bet man mērce ir viss, kas ledusskapī (dārzeņi, gaļa, pupiņas. soja), apcep, garšvielas, klāt saldo krējumu/skābo krējumu/piena alternatīvu krējumiņi/tomātu mērce. Visu miksē pēc vajadzības un vēlmēm, iespējām." (@VecpuisisBetFem)

"Vienkārši sacepu nelielas kotletītes un tās vēl mazliet pasutinu tomātu mērces+ skāba krējuma+ garšvielu mērcē. Sanāk kaut kas līdzīgs kāpostu tīteņu mērcei..." (@DobeAnita)

"No Otolengi nedaudz nošpikota visgardākā kotlešmērce – pannā, kurā ceptas kotletes, apcep sīpolu un bekonu, lej virsū ūdeni, saldo krējumu un iemet pāris citrona mizas. Pavāra, met iekšā kotletes un pasutina cepeškrāsnī." (@BaibaG)

Dārzeņu mērces



Dārzeņi izcili ir ne tikai svaigi sarīvēti salātos. Kopā ar latviešu nacionālo pamatēdiena gardumu – kartupeļi ar kotletēm, dārzeņi ir gatavi pārtapt arī mērcē! Par to pārliecināti arī tviterļaudis, kuri dalās ar ieteikumiem, kā dārzeņus integrēt mērcē! Visvienkāršākais – visus dārzeņus, kas raugās uz gatavotāju virtuvē, liek pannā, pievieno garšvielas, dūšīgi apcepina un bagātina ar saldo krējumu! Tāpat nevajag aizmirst par tomātiem un to iespējām – tos iespējams bagātināt ar garšvielām un garšaugiem, bet rezultātā iegūta mērce, kas izpogā pogas visiem kečupiem!

Foto: Shutterstock

"Garšīga un veselīga mērce: katliņā ar nedaudz olīveļļas un ūdens sasautē dārzeņus: sīpolus, ķiplokus, burkānus, rāceņus, you name it. Pieliek garšvielas, sablendē. Ja par pliekanu, var piešaut nedaudz saldā krējuma." (@calenko)

"Vienmēr var burkānzirnīšu maisījumam pielikt klāt "piens + milti", un būs mērce savādākās nokrāsās + dārzeņu deva." (@evija_melnova)

"Vārīts, sablendēts ķirbja biezenis kā bāze. Dažādas variācijas ar ceptu sīpolu, sieru, adžiku, saldo krējumu, kokospienu." (@Videjais_LV)

"Apcepti sīpoli, nedaudz ķiploka, sablendēti bundžas tomāti bez mizas, garšvielas - baziliks, sāls, pipari. Ja gribas maigāku versiju, pielieku kokospienu." (@TagadTe)

Blendera spēks



Lai tiktu pie gardas mērces, talkā vērts saukt blenderi! Pateicoties šim virtuves gadžetam, var iegūt viendabīgu, smuki plūstošu mērces konsistenci.

Foto: Shutterstock

"Blenderveidīgie: Krāsnī cepta paprika + tomāti, "Lidl" salātu mērces maisījums, eļļa, ūdens + zaļumi (man pētersīļi un kinza) Puravi & zalie lociņi, apcep uz pannas + saldais krējums." (@jolja_jolja)

Blendētām dārzeņu mērcēm priekšroku dod arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule:

Es sviestā apcepu smalcinātus dārzeņus(sīpoli,ķiploki,kālis, selerija,kabacis,ja patīk krāsa- burkāns,ķirbis),pievienoju nedaudz ūdeni,garšvielas,var sauso buljonu. Tad visu sablenderēju.Ja gribas biezāku-pieblenderēju kādu vārītu kartupeli. Zaļumi un krējums.Milti man ne pārāk. — Liene Cipule (@LieneCipule) October 3, 2022

Uzlabotās baltās mērces

Pēc Sintijas tvīta, kur viņa atzīmēja, ka baltās mērces recepti viņa zina, viņas sekotāji uzskatīja par vajadzīgu atgādināt, ka baltās mērces ir dažādojamas un uzlabojamas.

Foto: Shutterstock

"Balto var pataisīt par brūno un būs leģendārā dāņu brūnā mērce. miltus sviestā nobrūnina, garšai klāt piešauj vēl baltvīnu." (@nekas2020)

"Mana mīļākā mērce pasaules vēsturē ir saldais krējums (izmantoju, bet whatever) + kūpinātas paprikas pulveris + saldās paprikas pulveris + ķiploku pulveris + rauga pārslas + sāls + mazos gabaliņos sagriezti saulē kaltēti tomāti eļļā + to pašu tomātu eļļa vai olīveļļa. " (@esesmustirna)

"Saldo krējumu var aizvietot ar tofu, kas sablendēts ar ūdeni. Miltus arī tā var aizvietot. Es nekad nevaru piebērt vajadzīgo miltu daudzumu. Sanāk atšķaidīt, līdz man ir 3L katls ar bešamel mērci." (@jolja_jolja)

"Es saldā krējuma vietā vienmēr lieku kokospienu, uzreiz citādāk, dažādībai var miltus/pienu aizvietot ar šo. Visbiežāk mērci taisu tajā pašā pannā, kur cepas gaļa, pieliekot kādas sastāvdaļas - saulē kaltētus tomātus vai sīpolus, vai sieru..... Kas vien ledusskapī aizķēries. " (@LogiskaB)

Slinķu mērces



Saprotams, ka zem Sintijas ieraksta netrūka arī tādu ieteikumu, kas mudināja vienkārši izmantot kečupu un majonēzi, vai gluži vienkārši krējumu, pārbērtu ar zaļumiem.

"Atrodi savai gaumei atbilstošu olīveļļu (kas nav sīvi rūgtena) un šmorē iekšā vārītus kartupeļus ar to. Vēl sirds asinsvadi paldies pateiks. Portugālē tā ēd" (@sidgunda)

"Krējums + viss, kas ledusskapī. Mērces netaisu. Sinepes, visādas tomātu mērces, BBQ versijas utt, sojas mērce utt." (@Dejass)

Aukstās mērces



Vai pie siltiem kartupeļiem un kotletēm der arī aukstas mērces? Tas ir garšas un gaumes jautājums. Ņemot vērā, ka ne viens vien Sintijai ieteica izmēģināt šo kombināciju, skaidrs ir viens – der!

"Ja negribi čali nobarot, tad var taisīt auksto tatziki mērci (grieķu jogurts, gurķis smalki, pētersīlis, citronu sula, ķiploks) " (@paliigaa)

"Mums pārsvarā iet vaļā dažādas aukstās: •Krējums+ķiploki+dilles+sāls •Majonēze+krāsnī cepta paprika+ķiploks+sāls+pipari •Grieķu jogurts+gurķis/paprika+ķiploks+citrons+piparmētra+olīveļļa+sāls." (@Mia_Smaida)

"Šitā gan aukstā mērce, bet easy: Majo, jogurts, smalki sakapāti marinēti gurķi, parasti pieleju arī marinādi no burkas, sāls,ķiploks. Ja negribās kapāt ar nazi, tad mazajā blenderī iekšā. "(@neldina)

"Grieķu jogurts+persilāde+saspiesta ķiploka daiva/-as+dilles." (@Inita53589724)

"Nostāvināts grieķu jogurts + zaļumi / garšvielas. Dijon + olīveļļa + zaļumi / garšvielas. Dažāda tipa homemade salsas." (@ilz)

Kausētais siers kā krējuma alternatīva



Ne viens vien mērču cienītājs un "Twitter" lietotājs savos ieteikumos minēja kausēto sieru kā mērces pamatu. Kausētā siera struktūra ir izcila mērcēm, jo, atdziestot mērcei, siers to iebiezina, un mērce kļūst perfekta – ne par biezu, ne par plānu! Izmantojot kausēto sieru, var neaizrauties ar sāls pievienošanu, jo šajā produktā tas jau ir!

"Karijs, saldais krējums, kausētais siers un karija garšviela. Parasti gan ar vistu un makaroniem šito taisu." (@Kristiana_Gb)

"Apcep sīpolus, čili piparu, pielej pienu, pievieno kausēto sieru, sāls, pipari. Reizēm pielieku kaperus." (@ZupaDzidra)

"Apcepti sīpoli, saldais krējums, "Dzintara" kausētais siers. Ātri, klasiski un (manuprāt) dikti piestāv kotletēm, bet nav vairs apnicīgā miltu mērce."(@ancetarvida)

Bez sēnēm nekur!



Latvietis un sēnes ir neaizskarama savienība! Tai piedien arī kartupeļi un kotletes. Tur nav variantu! Tā vienkārši jābūt! Ja nav pašu salasītas sēnes, tad tviterļaudis neiebilst arī pret šampinjoniem, galvenais, lai kartupeļus pārklāj mērce.

Kartupelis + kotlete + sēņu mērce + marinēts gurķītis. Labākā kombinācija. — Zemberga (@EZemberga) October 4, 2022

"Apcepti šampinjoni ar sīpoliem + saldais krējums." (@Marina8oo8)

"Sēņu mērci (labi der arī tie paši šampinjoni). Krējuma mērci ar burkāniem (bet var likt arī sīpolus klāt) - rīvēti burkāni, milti, krējums." (@ARagaste)

"Vasarā/Rudenī savāc sēnes, izžāvē, samal pulverī un kad ziemā taisi mērci (kaut vai balto) piešauj karoti pulvera." (@DubultaisT)

Nu, ko – laiks kartupeļiem, kotletei un mērcei! "Tasty.lv" piedāvā arī savas izmēģinātās mērces un atgādina kotlešu receptes!

Lai latviski gardi un sātīgi!