Kā un kāpēc sadraudzēties ar rožkāpostiem līdz Ziemassvētku vakariņām

Briseles kāposti nu reiz ir tāds ēdiens, kur vienaldzīgo nav – vai nu, vai nu. Bet tiem, kas stāv tajā frontes pusē, kura neēdīs un pat nemēģinās, tomēr vērts ar šiem dārzeņiem sadraudzēties. Tam ir vairāki iemesli, un pirmais ir tāds, ka šie kāposti ir ļoti garšīgi un patiesībā būtiska Ziemassvētku maltītes daļa!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Briseles kāposti, rožkāposti, Jorkšīras kāposti

Varbūt būtu vieglāk sadraudzēties ar Briseles kāpostiem, ja tos sauktu par rožkāpostiem? Mēs esam ne tikai zemnieku, bet arī dzejnieku tauta – kad Latvijā sāka ievest un ieaudzēt šos kāpostu brālēnus, nekāda Brisele nevienam vēl sapņos nerādījās. Bet jaunās modes kāposti izskatījās kā neizplaukuši rožu pumpuri. Tā rožkāposti dabūja savu nosaukumu Latvijā.

Par Briseles kāpostiem tos dēvēt liek vēsturiskā patiesība, kam ar Eiropas Savienības galveno mītni un tā dēvēto "kāpostu" gan nav nekāda sakara. Šie kāposti, kurus sāka kultivēt vēl senajā Romā, ļoti labi auga un piepildīja vēderus jau 13, gadsimtā, Beļģijas un, konkrēti Briseles teritorijā. Tā arī tie dabūjuši savu nosaukumu.

Ar šo kāpostu nosaukumiem vispār ir jocīgi. Jo, piemēram, briti, izstājoties no Eiropas Savienības, pārtrauca tos saukt par Briseles kāpostiem. Tagad viņi tos dēvē par Jorkšīras kāpostiem. Zināma taisnība ir – briti audzē un patērē šos kāpostus milzīgos vairumos un, iespējams, ka Jorkšīras apgabals ir šo kāpostu epicentrs.

Foto: Shutterstock

Sūrie ziemeļnieki

Rožkāposti ir sūri ziemeļnieki – gan pēc garšas, gan izturības. To ražas laiks ilgst no septembra līdz pat martam, un, jo vēlāk tos novāc, jo garša kļūst izteiksmīgāka. Tieši tā daudzus atbaida, bet – tajā noteikti ir savs skaistums. Un, pareizi pagatavoti, rožkāposti tiešām ir pat ļoti gardi, turklāt pagatavošanas veidi ir ļoti dažādi.

Nerunājot par garšu, tiem ir vēl daudz citu vērtīgu īpašību. Briseles kāpostos olbaltumvielas un minerālvielas ir ļoti bagātīgā daudzumā. C vitamīna tajos ir četrreiz vairāk nekā parastajos kāpostos!

Apēdot 100 gramus Briseles kāpostu, apēdam apmēram 80% no dienā nepieciešamā C vitamīnu daudzuma un vairāk nekā pusi no ieteicamās dienas folijskābes devas, kas īpāši svarīga grūtniecēm.

Iedomājies – pustasīte Briseles kāpostu satur vairāk kā 80% no ikdienā nepieciešamā C vitamīna daudzuma! Briseles kāpostos ir arī sulforafāns – viela, kas tiek pētīta sakarā ar to potenciālu vēža slimību profilaksē.

Foto: Shutterstock

Rožkāpostu Eiropas Ziemassvētki

Eiropā rožkāposti ir tradicionāla Ziemassvētku galda sastāvdaļa, kas pavada cepeti. Tie ir garšīgi, sātīgi, veselīgi un palīdz gremošanai, tie labi izskatās, ir ātri, vienkārši un dažādi pagatavojami. Kas te būtu ko nepatikt?

Rožkāpostus var pagatavot visdažādākajos veidos. Piemēram, vienkārši apvārīt sālsūdenī, nogriežot kātiņu un nedaudz iegriežot. Tiesa, varbūt tieši šis vienkāršais pagatavošanas veids dažiem radījis netīksmi pret šo lielisko dārzeni? Bet nevajag jau pārvārīt – rožkāposti jāvāra 5-6 minūtes, lai tie joprojām ir mazliet kraukšķīgi, nevis izjukuši. Jēli un izjukuši dārzeņi negaršo nevienam.

Mazliet apvārītus rožkāpostus mēdz likt arī blakus cepetim un apcept cepeškrāsnī. Tie sasūcas ar gardiem cepeša tauciņiem un viegli apbrūninās – brīnišķīgi garšīgi!

Dažkārt rožkāpostus gatavo kā sāļo uzkodu. Vispirms tos mazliet apvāra sālsūdenī, tad ietin bekona šķēlītē, saspraužot ar koka irbulīšiem, lai neizjūk, un cep cepeškrāsnī, beigās uzkaisot nedaudz cietā siera.

Foto: Shutterstock

Pavisam vienkārši ir pagatavot rožkāpostus, sagriežot četrās daļās un pasautējot sviestā. Virsū beigās var uzbirdināt zilo sieru. Kaut arī abu garšas ir intensīvas, tās kas lieliski sader kopā.

Var rožkāpostus kārtīgi apviļāt rīvmaizē, tad pacepināt sviestā un beigās pieliekt saldo krējumu, kurā ieliek kāda zilā siera gabaliņus – ļoti garšīgi!

Ir vērts sadraudzēties ar rožkāpostiem un atklāt intensīvas garšas burvību. Iedvesmai receptes no "Tasty" gardo recepšu klāsta.