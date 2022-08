Kārumi 1. septembra svētkiem

Tā diena ir klāt, kad, kā Ziedonis saka (nemirstīgāk un labāk pateikt laikam nav iespējams), "tikko izšķīlušies no olām, iet cāļi uz skolu ar gladiolām". Lieli vai mazi cāļi skolās laižami – 1. septembris ir jāsvin!

Kā uzburt 1. septembra balli? Variantu daudz. Var iet uz kādu kafejnīcu vai restorānu, bet tad gan jārēķinās, ka arī galdiņu rezervāciju būs daudz. Bet – vēl visu var paspēt! "Tasty" sirsnīgi iesaka pieslēgties akcijai "Aizved savējos uz restorānu", ko jau vairākus gadus rīko "SOS bērnu ciemati". Rezervējot galdiņu 1. septembrī kādā no kafejnīcām un restorāniem, kas piedalās akcijā, būsiet palīdzējuši kādam bērnam sagtavoties skolai. Paši būsiet nosvinējuši 1. septembri un vēl izdarījuši labu darbu!

Vairāk par akciju var izlasīt, apskatīt kafejnīcu un restorānu sarakstu, kas piedalās akcijā, un rezervēt galdiņu, var "SOS bērnu ciemati" mājas lapā.

Protams, svētku pusdienas mājās vai dārzā ir vienkārši brīnišķīgs variants, kā nosvinēt pirmo skolas dienu. Tā kā ne šodien, ne rīt laika nebūs pārpārēm, esam sameklējuši receptes svinību "saldajam galam" – jo kas gan tas par 1. septembri bez kārumiem! Motivācijai, mierinājumam un prieciņam – kā mazajiem, tā lielajiem!

Foto: Shutterstock

Labā ziņa – visu var sacept šovakar, lai rīt mazāk klapatu un stresiņa. Kuram skolēna vecākam gan rīt būs vaļa stāvēt pie plīts!

Protams, arī šovakar nevajag pārcensties. 1. septembris tomēr nav nekādas kāzas, trīsstāvīga torte galīgi nav nepieciešama. Drošs paliek drošs, esam sagatavojuši receptes arī tiem, kuriem uzcept torti ir tīrais nieks, bet – ir arī daudz vienkāršāku, bet bezgala garšīgu kārumu idejas. Piemēram, mūžam un vienmēr lieliskie mafini, glazūrkūciņas, kēksiņi – sauc, kā gribi, pildi ar ko gribi (mellenes, piemēram!), vienmēr izdodas lieliski un visiem garšo! Vai, teiksim, nemirstīgā klasika – kēksiņi ar šokolādes gabaliņiem – vienaldzīgo nav!

Foto: Shutterstock

Runājot par sezonas labumiem – visdažādākie ābolu un rudens ogu kārumi 1. septembra kafijas galdam ir kā radīti. Ābolu kūkas, ābolu kēksi, dažādi aveņu kārumi... Tiem laimīgajiem, kuriem ir rulešu cepšanas talants un iesista roka, šovakar sarullēt kādu biskvītu – varbūt pat ar kraukšķīgu olbaltuma kārtu, mmm! – un vēl uzvaroši izrotāt ar avenēm būs tīrais nieks, vai ne?

Foto: Shutterstock

Virtuļi un berlīneri arī ir svētku žanrs – kurš gan spēj no tiem atteikties? Vienkārši un ātri pagatavojami, krāsainas glazūras, bagātīgi, krēmīgi pildījumi... 1. septembri nosvinēt ar krāsainu virtuļu ballīti ir ļoti laba ideja, ko teiksiet?

Vārdu sakot, nav īstais brīdis kulinārām garrunām un oh un ah ņurdieniem. Te ir jārīkojas, lai rīt varētu celt galdā kārumus visiem, kas mācās. Un, starp citu, ja jūsu ģimenē ir skolotāji, atcerieties, ka kārumi pienākas arī viņiem! Un, galu galā, ja jūsmājās nav neviena, kuram aktuāls 1. septembris, bet nosvinēt to gribas – kurš tad to var liegt? 1. septembris ir Zinību diena – un tāda diena patiesībā ir svētki visai nācijai.