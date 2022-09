Keep calm and carry on*: Lielbritānijas garša virtuvē

* Keep calm and carry on – saglabā mieru un turpini iesākto. Šis teiciens ir nerakstīts likums Lielbritānijā, varētu teikt, ka tas pieder pie britu dzīvesziņas. Šo teicienu var izlasīt arī uz visdažādākajiem suvenīriem, sākot ar kartītēm, beidzot ar tējas un kafijas kārbiņām, ko mājās pārved tūristi.

Droši vien daudziem no mums mājās ir kāds gabaliņš no Lielbritānijas. Piemēram, Getvikas lidostā pirkta cepumu kaste ar karalienes Elizabetes fotogrāfiju – tai tagad ir cita vērtība. Cepumi sen apēsti, bet kaste joprojām ir manā virtuvē, glabāju tur žāvētas dilles. Nākamreiz, kad būšu britu zemē, droši vien kā trofeju varēs atvest mājās cepumu kārbu ar karali Čārlzu uz vāka.

Izdarot mazu revīziju virtuvē, atrodu arī tējas un kafijas kārbas ar jau minēto britu mantru (tās arī droši vien esmu pirkusi lidostā), pustukšītas tējas pakas no britu "Waitrose" veikala, cepumu kārba no "M&S" veikala. Sanāk maza "britu kulināro sasniegumu izstāde", tējas ar pienu vien pietrūkst. Pagatavoju arī to, un sen nebaudītā garša un smarža atmodina daudz kulināru atmiņu.

Par bekonu, ceptu tomāta pusīti un olu brokastīs – teju nemainīgs brokastu komplekts. Pēc dažām viesošanās reizēm angļa mājās jau zināju: brokastis nav notikušas, ja tās nebeidzas ar grauzdētu maizi un apelsīnu marmelādi. (Nu gluži kā romānos.) Par omulīgajiem britu krogiem, kuros piestāt pa ceļam dažādos brīvdienu izbraucienos – šajā ziņā viss ir tā, kā "Midsumeras slepkavībās" rāda. Un tie nosaukumi: "Karaļa rokās", "Baltais gulbis", "Karaļa ozols", "Sarkanā lauva", "Karaļa galva", "Baltais zirgs", "Melnais zirgs"... Par mazajām ģimeņu ēstuvītēm ar dažiem galdiņiem, kur var nobaudīt Austrumu garšu un smaržu kokteili no miljons dažādiem trauciņiem, ko saliek uz galda. Par vīnu, ko kārtīgās angļu mājās korķē vaļā sešos vakarā, un agrāk nekad. Par svētdienas lielajām vakariņām mājās, kur sajūsminātiem viesiem, tādiem kā man, par godu vienmēr tiek likts galdā jēra cepetis, jo jērs man liekas visangliskākais. Par pudiņiem un citiem saldēdieniem no "M&S" vai ""Waitrose" veikaliem, kas anglim vienmēr ir ledusskapja saldētavā.

Paši briti gan par savu virtuvi mēdz skarbi pajokot, bet mēs jau zinām, kā ir ar tiem jokiem: par ko visskarbāk un ironiskāk jokojam, to arī viskarstāk mīlam.

Lai nu kā ar tiem gaļas pīrāgiem, asinsdesām un pupiņām tomātu mērcē – daudzi par to iesmīn, daudzi šausminās, bet – gaumes lieta! Bet skaidrs, ka britiem ir arī pasaulslaveni ēdieni. Populārākais droši vien ir Full English breakfast – lielās angļu brokastis. Plaši pazīstami ir arī tādi ēdieni kā Fish'n'chips – kartupeļi ar panētu balto zivi, Shepard's pie – gana pīrāgs, īru sautējums, skotu olas, saldēdiens "Eton mess", karameļu pudiņš un daudzi citi.

Fish and chips – zivs ar kartupeļiem. Kā strādnieku ēdiens sākotnēji pasniegts, ietīts avīzē.





Shepard's pie – gana pīrāgs. Klasiskajā variantā - jēra maltās gaļas un kartupeļu biezputras sacepums.





Jēra cepetis ar kartupeļiem, dārzeņiem un brūno mērci. Britu svētdienas vakariņu klasika.





Foto: Shutterstock Eton mess savu vārdu ieguvis no smalko un bagāto zēnu skolas – Ītonas koledžas, kur tas pirmo reizi pagatavots. Putukrējums, zemenes, bezē cepumi – vienkārši pagatavojams, ļoti gards saldēdiens, Anglijā joprojām populārs.

Lielbritānija ir milzīga, un, ja runājam nevis par klasiskiem angļu ēdieniem, bet Lielbritānijas virtuvi kopumā, tajā iekļaujas visdažādākās garšas un smaržas, tautas un kultūras. Blakus Kornvolas pīrāgam stāv saldeni un asi smaržojošs karijs; svētdienu vakaros, kad mājās tradicionāli tiek ēsts Sunday Roast – svētdienas cepetis, visklasiskākajā variantā jērs ar vārītiem un apceptiem dārzeņiem, tikpat labi var gadīties, ka jaunākās paaudzes pārstāvji noslinko un pasūta ēdienu no tuvākās indiešu ēstuves.

Mince pies – rozīņu kēksiņi. Ziemassvētku kārums, ar ko briti slepeni sāk mieloties daudz agrāk.

Protams, ir britu virtuves klasika un klasiskie kārumi, ar kuriem aizraujas visi. Piemēram, rozīņu kēksiņi – Mince pies – principā jau Ziemassvētku laika našķi, bet pēc tiem visi sāk ilgoties jau septembrī, gaidot, kad būs piedienīgi un pieklājīgi atnest mājās pirmo kēksiņu paku. Gribas tak kaut ko pie pēcpusdienas tējas. ("Put the kettle on" – uzliec vārīties ūdeni, šķiet ir vēl viens populārs britu izdzīvošanas paņēmiens visos laikos. Tēja. Priekos un bēdās, kad vajag padomāt, kad ne par ko negribas domāt, kad ir pieci pēcpusdienā un vienkārši tāpat.)

Šajās dienās pasaules uzmanība pievērsta Lielbritānijai īpaši. Ne tikai briti, mēs visi piedzīvojam un redzam vēsturiskus notikumus. Sākas jauna ēra. Skaidrs ir viens: kulinārajā ziņā britu virtuvē tas neko daudz nemainīs. "Keep calm and carry on."

Par jaunā karaļa kulinārajām preferencēm runāt šajās dienās, šķiet, nebūtu vietā. Bet pagatavot kaut no no britu virtuves šajās dienās gan liekas tīri iederīgi, īpaši tāpēc, ka britu virtuves klasika ir gardi, sātīgi un samērā viegli pagatavojami komforta ēdieni, kas silda kā miesu, tā garu. God, Save the King! Dievs, sargi karali!