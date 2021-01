Lai māja smaržo! Gardi sāļie pīrāgi vakariņām un ģimenes palutināšanai

Izmanto savu radošumu, garos ziemas vakarus un radi neparastas vakariņas. Šoreiz mīklu izmanto nevis saldajām smalkmaizītēm un pīrāgiem, bet pagatavo sāļo pīrāgu ar vistas gaļu, tomātiem, kazas sieru vai šķiņķi un štovētiem kāpostiem. "Tasty" ielūkojās savā recepšu arhīvā un izvēlējās garšīgu sāļo pīrāgu receptes, ar kurām vari iepriecināt ģimeni.

Receptēs jau norādīts, kura mīkla – kārtainā, rauga, bezrauga, smilšu, kruasānu – būs piemērotākā garduma radīšanai. "Kruasānu mīklu labi izmantot, lai ceptu gaļu mīklā, rauga mīkla būs "pūkaināka" un mīkstāka, to nedrīkst pārraudzēt, tā lieliski derēs pīrāgiem un smalkmaizītēm, kārtainā mīkla būs kraukšķīgāka, drupena, ar to būs vieglāk strādāt iesācējiem, bet daudzas mīklu receptes pielāgojam savai gaumei," stāsta konditorejas "Ciemakukulis" pavāre Zanda Kozlovska. Viņa atgādina, ka, darbojoties ar mīklu, viena no galvenajām kļūdām ir tā, ka aizmirstam to atsaldēt. Turklāt rauga mīkla ir cimperlīga, ja tā līdz galam neuzrūgst, tad paliek plakana un blīva, bet, ja pārrūgst, tad sākotnēji liekas ļoti pufīga, bet pieskaroties tā sakrīt. To nedrīkst atstāt dienām ilgi, bet nevar arī sākt ar to strādāt uzreiz. "Strādājot ar rauga mīklu, vajadzīga pacietība, mīlestība un izjūta. Arī mūsu konditoriem katram izdosies mīkla citādāka, lai gan sastāvdaļas ir vienas," stāsta Zanda. Var iegādāties veikalā jau gatavas mīklas, taču pavāre iesaka ļoti rūpīgi lasīt to sastāvu, jo, piemēram, mīklai var pievienot labu margarīnu, bet var pievienot arī arī dažādas piedevas, kuras varētu tur nemaz nebūt.

"Tasty" piedāvā dažādu sāļo pīrāgu receptes, ko vari pagatavot pusdienās vai vakariņās. Varbūt vēlies sulīgo tomātu pīrāgu ar kazas sieru, vai maigo brokoļa un laša pīrāgu, varbūt tev garšos sātīgais pīrāgs ar bekonu un puraviem vai pavisam interesants – ar šprotēm. Lai izdodas garšīgi!